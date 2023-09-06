Стала звездой «Деффчонок» и побрилась налысо: карьера и личная жизнь Полины Максимовой

В вузе Максимова вышла на театральную сцену в дипломном спектакле «Бесприданница», затем появилась в актерском составе пьесы «Блэз». Но по окончании учебы предпочла сосредоточиться на кино.

Начало карьеры

Сниматься в кино Максимова начала еще на первом курсе. Однако было нелегко. Девушка вспоминала, что и педагоги в вузе, и люди на съемочной площадке давили на нее сильно, проявляя высокомерие. Ей приходилось отстаивать себя и завоевывать место под солнцем.