Стала звездой «Деффчонок» и побрилась налысо: карьера и личная жизнь Полины Максимовой

Актриса Полина Максимова родилась в Москве 12 июля 1989 года. Родители Владимир и Светлана по профессии актеры, с появлением дочки мама посвятила себя воспитанию единственной наследницы. Отцу вскоре пришлось уйти из театра и браться за любую работу, лишь бы прокормить семью в тяжелые времена.
Маленькая Полина Максимова. Фото: соцсети
Когда Полине исполнилось 12 лет, родители развелись. Но всегда уделяли время, чтобы быть рядом – отводили на кружки, в музей или в кино. Вскоре мама Полины вернулась в профессию и стала работать в Московском областном театре драмы и комедии. Здесь Максимова-младшая много времени проводила за кулисами и поняла, кем хочет стать.
Полина Максимова в детстве. Фото: соцсети
Правда, когда объявила об этом родителям, они отнеслись скептически. Но поддержали после того, как Полина с первого раза поступила в Щепкинское училище, где учились сами.
Полина Максимова в юности. Фото: соцсети
В вузе Максимова вышла на театральную сцену в дипломном спектакле «Бесприданница», затем появилась в актерском составе пьесы «Блэз». Но по окончании учебы предпочла сосредоточиться на кино.
Начало карьеры
Сниматься в кино Максимова начала еще на первом курсе. Однако было нелегко. Девушка вспоминала, что и педагоги в вузе, и люди на съемочной площадке давили на нее сильно, проявляя высокомерие. Ей приходилось отстаивать себя и завоевывать место под солнцем.
Полина Максимова в сериале «Возьми меня с собой». Кадр из фильма
Дебютной стала роль Натальи в 2008 году сериале «Возьми меня с собой», в том же году с участием Максимовой вышли «Две истории любви» и «Крылья ангела». Сначала это, как водится, были эпизодические роли, и благодаря им начинающая актриса набиралась опыта.
Полина Максимова в сериале «Крылья ангела». Кадр из сериала
В 2009 году Максимова продолжила работу в проекте «Возьми меня с собой», сняли второй сезон. Следом пришли предложения сняться в мелодраме «Любовь на сене» с Владиславом Галкиным и Еленой Лядовой. Ярко проявила себя актриса в сериалах «Последний кордон» (2009), «Гражданка начальница» (2010), «Бомбила» (2011). А в 2013 году вытянула счастливый билетик.
«Деффчонки»
В 2013 году на ТНТ вышел сериал «Деффчонки», в котором Полина Максимова сыграла гламурную блондинку Лелю. Героиня получилась настолько яркой и запоминающейся, что актриса очень быстро прославилась.
Полина Максимова в сериале «Деффчонки». Кадр из сериала
Легкая по характеру, но расчетливая и целеустремленная, героиня ситкома полюбилась телезрителям, и этот образ закрепился за самой Максимовой так, что ей пророчили славу актрисы одной роли. Сама Полина спокойно восприняла приставшее к ней амплуа недалекой блондинки и смиренно ждала серьезных ролей.
Полина Максимова в комедии «8 новых свиданий». Кадр из фильма
Попутно Максимова принимала предложения, соответствующие навязанному амплуа. Снялась, например, в комедии «8 новых свиданий» (2015), где сыграла длинноногую блондинку с точеной фигурой. Этот же образ она воплотила в картине «Принцесса с севера» (2015), «Ставка на любовь» (2015).
Жертвы ради роли
Актриса доказала, что готова на жертвы ради карьеры, когда обстриглась коротко и предстала в другом амплуа – в мелодраме «Без меня» (2018) Полина появилась с брутальной стрижкой, татуировкой, решительная и сильная.
Полина Максимова в фильме «Без меня». Кадр из фильма
В 2020 году Полина стала героиней сериала «257 причин, чтобы жить». И снова пошла на решительный шаг ради главной роли. Она сыграла девушку Женю, победившую рак, и в кадре предстала совершенно без волос на голове.
Полина Максимова сама себе выстригла волосы. Фото: соцсети
Максимова сбрила свои прекрасные локоны, похудела на 10 кг и вжилась в образ, прочувствовав на себе, каково это – быть под пристальным вниманием окружающих, шарахающихся от лысой как от прокаженной.
Лента была представлена на фестивале сериалов Canneseries на Лазурном берегу, и критики высоко оценили работу актрисы – она стала лучшей актрисой сериалов в Европе, а также победила в номинации Best Performance.
Полина Максимова в сериале «257 причин, чтобы жить». Кадр из сериала
Следующие работы Максимовой в сериалах «Бег» (2020), «Оффлайн» (2022), «Жизнь по вызову» (2022) также получились яркими и запоминающимися для зрителя.
Откровенные съемки и внешность
Актриса обладает модельной внешностью и ростом 175 см при весе 52 кг. Она приняла предложение украсить собой мужской журнал Maxim в 2012 году, а в интервью к нему рассказала, что получала непристойные предложения от режиссеров в обмен на съемки.
Полина Максимова в бикини. Фото: соцсети
Через год Максимова выиграла титул «Секс-бомба ТНТ» на мероприятии «Звезда ТНТ» на шоу Comedy Club.
В радиопрограмме «Детектор правды» звезда «Деффчонок» честно ответила, что не делала никаких преобразований внешности, и полиграф это подтвердил. Девушка рассказала, что ее часто хейтят за якобы переделанные нос, губы и грудь, но это ее только смешит – ведь она ничего себе не меняла.
Личная жизнь
В 2012 году, накануне премьеры сериала «Деффчонки», Максимова стала все чаще появляться в компании участника «Дома-2» Алексея Самсонова. Они познакомились на съемках и долго не расставались. Однако вскрылось, что это был пиар-роман.
Полина Максимова и Алексей Самсонов. Фото: соцсети
А вот роман с пловцом Никитой Лобинцевым у актрисы был настоящим. Они познакомились в 2012 году в Лондоне и несколько лет состояли в отношениях. Но это была любовь на расстоянии – атлет тренировался в США, Полина работала в России. Роман не прошел проверку расстоянием, в 2013 году они расстались.
Никита Лобинцев. Фото: Global Look Press
Приписывали роман Максимовой и с певцом Алексеем Воробьевым. Но это было лишь сотрудничество. В 2019 году Максимова стала встречаться с актером Егором Корешковым, с которым познакомилась на съемках сериала «257 причин, чтобы жить».
Полина Максимова и Егор Корешков. Фото: Global Look Press
Серьезность отношений пара подтвердила знакомством с родителями. А в 2020 году на шоу «Вечерний Ургант» намекнули на скорое пополнение в их семье, хоть свадьбу пока и не сыграли, а жили в гражданском браке. Но осенью 2021 года расстались.
В 2022 году в соцсетях Полина рассекретила свой роман с режиссером Кириллом Плетневым. Они давно были знакомы, снимались в одних проектах и решили создать не только творческий, но и любовный тандем.
Полина Максимова и Кирилл Плетнев. Фото: соцсети
Только фото Максимовой в свадебном платье появилось не у Плетнева в соцсетях. Она светилась от счастья рядом с Романом Маякиным. Неожиданное событие заставило поклонников поверить в происходящее, они стали поздравлять пару. Но оказалось, что это – киносвадьба, а актеры снимаются в комедии «Мальдивы подождут».
Полина Максимова и Роман Маякин. Фото: соцсети
Другие проекты
Полина Максимова является телеведущей. В 2015 году она составила компанию Андрею Родному в проекте «Такое кино» на ТНТ, в 2019-м вела автомобильную передачу «Россия рулит!» в паре с Николаем Фоменко.
Успела блондинка сняться в музыкальных клипах. Она появилась сразу в трех роликах Алексея Воробьева, с которым играла в сериале «Деффчонки»: в 2015-м в клипе «Сумасшедшая», в 2016-м- «Самая красивая», в 2017-м – в песне «Я люблю тебя».
Полина Максимова и Алексей Воробьев на съемках клипа «Сумасшедшая». Фото: соцсети
Карьера сегодня
Сегодня Максимова получает массу предложений от режиссеров и выбирает наиболее интересные для себя. В 2023 году на экраны вышел семейный фильм «Чебурашка», в котором актриса сыграла одну из главных ролей.
Также Максимова снялась в драме «На солнце, вдоль рядов кукурузы», основанной на реальных событиях. И на экраны вышла комедия «Мальдивы подождут», съемки которой ранее спровоцировали слухи о свадьбе Полины с актером Романом Маякиным.