Игорь Костолевский: «Артист пленительного счастья»

Красивый, тонкий, благородный, умный и ранимый - примерно так выглядит на экранах и сцене Театра Маяковского последние 50 лет народный артист России Игорь Костолевский. Его считают последним романтиком отечественного кино и баловнем судьбы. 10 сентября Игорю Матвеевичу исполняется 75 лет.
Фото: личный архив
Родившийся в семье высокопоставленного сотрудника Внешторга москвич Игорь Костолевский поступать в Школу-студию МХАТ пошел только потому, что «хотел понравиться одной девушке» (до этого год проучился в МИСИ).
Но срезался с первого тура. А вот в ГИТИС его принял Андрей Гончаров, который потом взял молодого артиста в Театр Маяковского, где был художественным руководителем. Но держал на голодном пайке: 10 лет (!) Костолевский пробегал в «кушать подано», пока не попал к Станиславу Ростоцкому в «А зори здесь тихие» (1972).
Фото: кадр из фильма
Залповым выстрелом в вечность стала роль одухотворенного декабриста Анненкова в исторической драме Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья» (1975).
Импозантный и задумчивый Костолевский словно был рожден для таких образов и ничуть не выпал из безупречного, как теперь говорят, каста: Алексей Баталов, Олег Стриженов, Олег Янковский, Ирина Купченко, Иннокентий Смоктуновский и др.
Фото: киноконцерн «Мосфильм»
С годами актер отточил особенную харизму и непосредственность и научился использовать обаяние во всей широте - мог стать и мечтательным инфантилом (Гагин в «Асе», 1977), и чувственным комсомольским вожаком (Столетов в «И это все о нем», 1978), и вальяжным искушенным мажором (Милосердов-младший в «Гараже», 1979), и отстраненным разведчиком («Тегеран-43», 1980), и даже облагороженным сединами ученым (Бергер в «Башне», 2010).
«Когда утверждают, что все само шло ко мне в руки, это неправда, - настаивает артист. - Я делал и продолжаю делать себя сам».
Фото: mayakovsky.ru
На сцене Театра Маяковского артист уже практически полвека. Здесь он глыба и профессор (неслучайно президентствует в составе театральной премии «Золотая маска»). Здесь у него было все: и Треплев, и Подколесин, и Плюшкин, и Иван Карамазов, и Принц Уэльский, и многие другие.
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В настоящий момент в 75 лет Игорь Матвеевич продолжает регулярно радовать публику работой в шести спектаклях («Старший сын», «Любовь по Маркесу», «Пигмалион», «Плоды просвещения», «Кант», «Таланты и поклонники»).
Фото: Global Look Press
После развода с актрисой Еленой Романовой (прожили вместе 20 лет, она родила ему сына Алексея, ему сейчас 40) Игорь Костолевский женился на французской актрисе Консуэло де Авиланд. Они познакомились, когда Игорь Костолевский гастролировал со спектаклем «Орестея» в Норвегии. Консуэло приехала ради любимого в Москву.
Вместе они сыграли в спектакле «Татьяна Репина», а в 2001 году поженились. Консуэло еще во Франции увидела «Звезду пленительного счастья» и в шутку говорила друзьям: «Я бы вышла замуж за декабриста!» Ради такого мужа француженка навсегда отказалась от профессии.