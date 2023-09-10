Игорь Костолевский: «Артист пленительного счастья»

Родившийся в семье высокопоставленного сотрудника Внешторга москвич Игорь Костолевский поступать в Школу-студию МХАТ пошел только потому, что «хотел понравиться одной девушке» (до этого год проучился в МИСИ).

Но срезался с первого тура. А вот в ГИТИС его принял Андрей Гончаров, который потом взял молодого артиста в Театр Маяковского, где был художественным руководителем. Но держал на голодном пайке: 10 лет (!) Костолевский пробегал в «кушать подано», пока не попал к Станиславу Ростоцкому в «А зори здесь тихие» (1972).