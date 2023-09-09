Как звезда сериала «Слепая» Ирина Кравченко стала легендой еще при жизни. И осталась ею после смерти

Вот и Ирина Кравченко, будучи уже на пенсии, в 2014 году проснулась знаменитой после премьеры сериала «Слепая», где сыграла бабу Нину. Кто мог знать, что проходной сериал про вымышленную прорицательницу станет народным хитом?
Многодетная мать
Ирина Кравченко родилась в конце декабря 1944-го, когда советские войска громили фашистов на Дунае. В детстве Ира получила травму и, как пишут на фанатских сайтах, «ослепла на 75%».
На самом деле другой ребенок ткнул девочке в глаз, у нее начались проблемы со зрением. Поначалу все было не так критично. Ирина вышла замуж и стала многодетной мамой - вырастила пятерых детей (четыре сына и дочь)! С возрастом она стала видеть все хуже и хуже.
- Мама работала бухгалтером, но после 40 лет начала слепнуть, не помогали ни очки, ни лекарства, - вспоминала настоящая, а не сериальная дочь актрисы Анастасия. - Работу пришлось сменить, она устроилась на предприятие ВОС (Всероссийское общество слепых), но осталась такой же жизнелюбивой и самостоятельной, какой была раньше: пекла пироги, следила за собой, всегда подкрашивала брови и губы, прежде чем куда-то выйти.
Потеряв зрение, Кравченко все же могла видеть силуэты и неплохо ориентировалась в пространстве. Еще когда работала на заводе, она записалась в кружок самодеятельности, откуда потом перешла в театр для незрячих «Внутреннее зрение». Играла ключевые роли в спектаклях («Свадьба и… свадьба», «Шутки Чехова») и даже ездила на гастроли, в совокупности отдав театру порядка 30 лет жизни.
Больше 30 лет Кравченко отдала любительскому театру. Фото: театр «Внутреннее зрение»
. А когда проходил кастинг на главную роль в сериале «Слепая», Кравченко попробовалась - и прошла, обойдя двух конкуренток.
Звездная старость
На тот момент ей было под 70. Конечно, актриса-любительница не могла знать, что проект затянется на 900 серий и сниматься ей придется буквально до последнего дня жизни.
Ирина Павловна, сыгравшая ведунью и целительницу из деревни бабу Нину (нечто среднее, упрощенно-вульгаризированное между Вангой и Матроной Московской), моментально стала народной любимицей. Живой героиней апокрифа: ослепшая в детстве бабушка, обладающая даром предвидения, находит совет и решение для всех, кто приходит к ней с проблемой.
- Каково это - добиться успеха, когда тебе почти 70? - риторически вопрошала дочь актрисы Анастасия. - Нам с вами не понять. Но ей прямо захотелось жить, она наконец делала то, о чем всегда мечтала. А как она учила роль - это невероятно! Приезжала ее ассистентка и вслух зачитывала текст, а мама записывала его огромными буквами черным маркером на листах А4. А потом учила под светом прожекторов, которые мы ей специально установили. Как-то мы с ней поехали на отдых, так она в чемодан упаковала несколько пачек бумаги - мама даже в отпуске продолжала заниматься любимой работой.
Поверили в то, чего нет
Создатели проекта нагнали мистического пафоса вокруг «Слепой» довольно пошлым и спекулятивным способом: уверяли аудиторию в том, что продюсер проекта Татьяна Мартьянова в действительности встретила в электричке слепую прорицательницу, и теперь рядом с ней просто поставили камеру.
Дескать, все это происходит по-настоящему. На сайте канала ТВ-3 есть заметка «10 фактов о бабе Нине», в котором героиня описывается как реальный человек.
Ирина Кравченко при этом не давала интервью, чтобы, не дай бог, не выдать себя. Что поделать, в стране, где орудовали Мавроди, Кашпировский, Чумак и другие патентованные мошенники, народ до последнего продолжает верить в чудо.
И многих эта вера сильно подвела. Наблюдая сумасшедший успех «Слепой», активизировались жулики, которые собирали деньги якобы на «консультации» и «помощь» от актрисы сериала. Люди вступали в переписку с преступниками и высылали им десятки тысяч рублей. А потом делились друг с другом подробностями того, как расставались с деньгами.
Дошло до того, что сотрудники МВД начали проверять даже актрису Елену Митюкову (Степанян), которая играет внучку бабы Нины, на причастность к созданию групп в соцсетях, вымогавших деньги у доверчивых людей.
Бешеные рейтинги делали свое дело - переубедить народ не могли даже многочисленные случаи мошенничества. Каналу удалось создать миф о слепой и мудрой ясновидящей, в реальность которой поверили многие зрители.
Проблемы со зрением не помешали Ирине жить полноценной жизнью. Фото: личный архив
В 2020 году Ирина Павловна заболела коронавирусом и перенести его последствия не смогла. Новость о смерти актрисы появилась на сайте радиостанции ВОС: там сообщалось, что 11 декабря артистка скончалась в возрасте 75 лет.
Продюсеры до последнего не отпускали бабу Нину на тот свет - отснятых впрок кадров хватило надолго и сценаристы «похоронили» ее только в начале 2022 года. А дар в сериале «перешел по наследству» дочери Раисе (Ирина Андреева).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Кстати
От фанатов скрывают, где похоронена Ирина Кравченко
До сих пор в интернете (ВКонтакте, Тик-Токе, Твиттере и т. п.) существуют группы «бабы Нины» с сотнями тысяч подписчиков, где публикуются «мудрые советы» почившей прорицательницы (вымышленного персонажа сериала!): «Те, кто страдает от одиночества, - таскайте с собой 5 рублей в кармане, тогда точно встретите свою вторую половинку.
Так баба Нина говорит!» Пользователи соцсетей до сих пор заваливают бабу Нину вопросами и просьбами об экстрасенсорной помощи: «Я хочу забеременеть и не получается, помогите, пожалуйста!»
Можете себе представить уровень популярности «Слепой» и степень повернутости фанатов на телепроекте, если родственники Ирины Кравченко до сих пор держат в секрете место захоронения бабушки? Лишь бы буйно помешанные зрители не устроили из могилы место идолопоклонения и паломничества.
- «Слепая», ТВ-3
- Пн. - пт./18.00