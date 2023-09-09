Как звезда сериала «Слепая» Ирина Кравченко стала легендой еще при жизни. И осталась ею после смерти

. А когда проходил кастинг на главную роль в сериале «Слепая», Кравченко попробовалась - и прошла, обойдя двух конкуренток.

Звездная старость

На тот момент ей было под 70. Конечно, актриса-любительница не могла знать, что проект затянется на 900 серий и сниматься ей придется буквально до последнего дня жизни.

Ирина Павловна, сыгравшая ведунью и целительницу из деревни бабу Нину (нечто среднее, упрощенно-вульгаризированное между Вангой и Матроной Московской), моментально стала народной любимицей. Живой героиней апокрифа: ослепшая в детстве бабушка, обладающая даром предвидения, находит совет и решение для всех, кто приходит к ней с проблемой.

- Каково это - добиться успеха, когда тебе почти 70? - риторически вопрошала дочь актрисы Анастасия. - Нам с вами не понять. Но ей прямо захотелось жить, она наконец делала то, о чем всегда мечтала. А как она учила роль - это невероятно! Приезжала ее ассистентка и вслух зачитывала текст, а мама записывала его огромными буквами черным маркером на листах А4. А потом учила под светом прожекторов, которые мы ей специально установили. Как-то мы с ней поехали на отдых, так она в чемодан упаковала несколько пачек бумаги - мама даже в отпуске продолжала заниматься любимой работой.

Поверили в то, чего нет

Создатели проекта нагнали мистического пафоса вокруг «Слепой» довольно пошлым и спекулятивным способом: уверяли аудиторию в том, что продюсер проекта Татьяна Мартьянова в действительности встретила в электричке слепую прорицательницу, и теперь рядом с ней просто поставили камеру.

Дескать, все это происходит по-настоящему. На сайте канала ТВ-3 есть заметка «10 фактов о бабе Нине», в котором героиня описывается как реальный человек.

Ирина Кравченко при этом не давала интервью, чтобы, не дай бог, не выдать себя. Что поделать, в стране, где орудовали Мавроди, Кашпировский, Чумак и другие патентованные мошенники, народ до последнего продолжает верить в чудо.

И многих эта вера сильно подвела. Наблюдая сумасшедший успех «Слепой», активизировались жулики, которые собирали деньги якобы на «консультации» и «помощь» от актрисы сериала. Люди вступали в переписку с преступниками и высылали им десятки тысяч рублей. А потом делились друг с другом подробностями того, как расставались с деньгами.

Дошло до того, что сотрудники МВД начали проверять даже актрису Елену Митюкову (Степанян), которая играет внучку бабы Нины, на причастность к созданию групп в соцсетях, вымогавших деньги у доверчивых людей.

Бешеные рейтинги делали свое дело - переубедить народ не могли даже многочисленные случаи мошенничества. Каналу удалось создать миф о слепой и мудрой ясновидящей, в реальность которой поверили многие зрители.