Из боксера в актеры и обратно к образу крутого парня: дорога к голливудской славе Лиама Нисона

От кулаков к книгам

Лиам Нисон родился 7 июня 1952 года в Баллимене, Северная Ирландия. Прежде чем стать всемирно известным актером, он сделал многообещающую карьеру в боксе.

Позже он оставил бокс, чтобы изучать физику и компьютерные науки в Королевском университете, но вскоре оставил обучение, чтобы пойти работать в Guinness, прежде чем вернуться к преподавательской деятельности в педагогическом колледже.

Ранние роли в кино: «Прогресс Пилигрима» и «Подозреваемый»

Переключившись на актерское мастерство, Нисон в 1976 году присоединился к театру «Лирические игроки» в Белфасте, Северная Ирландия, а затем к театру «Аббатство» в Дублине. Наряду с появлением на сцене, примерно в это же время он получил свои первые титры в кино, в фильмах «Прогресс Пилигрима» (1978) и «Кристиана» (1979).

Следующее десятилетие принесло рослому актеру еще большую известность, начиная с его роли сэра Гавейна в фэнтези об Артуре «Экскалибур» (1981). Другие известные фильмы этого периода включают «Баунти» (1984) с Мелом Гибсоном и Энтони Хопкинсом, «Миссия» (1986) с Робертом Де Ниро и Джереми Айронсом и «Подозреваемый» (1987) с Шер и Деннисом Куэйдом.