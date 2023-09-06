Из боксера в актеры и обратно к образу крутого парня: дорога к голливудской славе Лиама Нисона

Кто такой Лиам Нисон?
Лиам Нисон родился в Северной Ирландии в 1952 году, начал заниматься актерской карьерой в середине 1970-х годов. Прославился после участия в драме о Холокосте «Список Шиндлера», за которую он был номинирован на премию «Оскар».
Нисон также снялся в «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» и «Доктор Кинси», прежде чем претендовать на ряд ролей героя боевиков в таких фильмах, как «Заложница». Он также озвучивал популярные семейные фильмы, такие как «Хроники Нарнии» и «ЛЕГО фильм».
Лиам Нисон. Фото: кадр из к/ф «Доктор Кинси» (2004)
От кулаков к книгам
Лиам Нисон родился 7 июня 1952 года в Баллимене, Северная Ирландия. Прежде чем стать всемирно известным актером, он сделал многообещающую карьеру в боксе.
Позже он оставил бокс, чтобы изучать физику и компьютерные науки в Королевском университете, но вскоре оставил обучение, чтобы пойти работать в Guinness, прежде чем вернуться к преподавательской деятельности в педагогическом колледже.
Ранние роли в кино: «Прогресс Пилигрима» и «Подозреваемый»
Переключившись на актерское мастерство, Нисон в 1976 году присоединился к театру «Лирические игроки» в Белфасте, Северная Ирландия, а затем к театру «Аббатство» в Дублине. Наряду с появлением на сцене, примерно в это же время он получил свои первые титры в кино, в фильмах «Прогресс Пилигрима» (1978) и «Кристиана» (1979).
Следующее десятилетие принесло рослому актеру еще большую известность, начиная с его роли сэра Гавейна в фэнтези об Артуре «Экскалибур» (1981). Другие известные фильмы этого периода включают «Баунти» (1984) с Мелом Гибсоном и Энтони Хопкинсом, «Миссия» (1986) с Робертом Де Ниро и Джереми Айронсом и «Подозреваемый» (1987) с Шер и Деннисом Куэйдом.
Лиам Нисон. Фото: кадр из к/ф «Миссия» (1986)
Исполнитель главной роли: от «Списка Шиндлера» до ««Доктора Кинси»»
Нисон получил свою первую главную роль в супергеройском триллере «Человек тьмы» (1990). Однако именно его роль в фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера» (1993) о немецком бизнесмене, который спас жизни более 1000 евреев во время Холокоста, привела к широкому признанию и номинации на премию «Оскар».
Лиам Нисон и Рэйф Файнс. Фото: кадр из к/ф «Список Шиндлера» (1993)
Актер стал главным героем таких известных фильмов, как «Нелл» (1994), «Роб Рой» (1995) и «Майкл Коллинз» (1996), а также экранизации «Отверженных» (1998). В 1999 году он получил роль наставника джедаев Куай-Гона Джинна в долгожданном «Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза».
В 2004 году Нисон снялся в фильме «Доктор Кинси» в роли титулованного сексолога-первопроходца, получив номинацию на «Золотой глобус» за свою работу. В следующем году он вернулся к жанру супергероев в роли главного злодея Ра'с аль Гула в «Бэтмен: Начало» и озвучил льва Аслана в первой из трех экранизаций «Хроник Нарнии».
Лиам Нисон и Юэн Макгрегор. Фото: кадр из к/ф «Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» (1999)
Звезда боевиков: «Заложница» и «Серый»
В фильме «Заложница» (2008), в котором он изображает бывшего агента ЦРУ, за дочерью которого охотятся. Нисон в конце карьеры сделал поворот к герою боевиков. Он поддерживал образ «пленных не брать» в двух продолжениях, а также в таких фильмах, как «Неизвестный» (2011) и эпопея выживания «Схватка» (2012).
За это время актер также снялся в ремейке «Битвы Титанов» 2010 года и его продолжении 2012 года, а также в ремейке популярного телесериала 1980-х годов «Команда А» (2010).
Лиам Нисон и Брэдли Купер. Фото: кадр из к/ф «Команда А» (2010)
Проявив себя как актер комедии, Нисон в 2014 году озвучил «Реальная белка» и «ЛЕГО фильм», а также появился в фарсе Сета Макфарлейна «Миллион способов потерять голову».
Он вернулся к серьезной работе с драмой периода Мартина Скорсезе «Молчание» (2016), а в следующем году он взял на себя роль в фильме «Уотергейт. Крушение Белого дома».
Лиам Нисон. Фото: кадр из к/ф «Молчание» (2016)
Напряженный 2018 год для Нисона включал роль в детективном фильме «Пассажир» и заметные роли в фильме «Вдова» и западной антологии «Баллада Бастера Скраггса». Он открыл 2019 год фильмом «Снегоуборщик».
Лиам Нисон. Фото: кадр из к/ф «Снегоуборщик» (2019)
Личная жизнь
В 1994 году Нисон женился на английской актрисе Наташе Ричардсон, от которой у него родилось двое детей. В марте 2019 года она погибла после несчастного случая на лыжах.
Актер был назначен кавалером Ордена Британской Империи (ОБЕ) королевой Елизаветой II в ходе ее новогодних наград 2000 года. В 2011 году он стал послом доброй воли ЮНИСЕФ.
Лиам Нисон и Наташа Ричардсон на церемонии открытия 9-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF), 17 июня 2006 года. Фото: Global Look Press