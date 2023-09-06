Непревзойденный гений мирового кино: биография Аль Пачино

Кто такой Аль Пачино?

Аль Пачино начал изучать актерское мастерство в подростковом возрасте и в конце концов прошел свой путь со сцены на большой экран. Самые знаменитые его роли — гангстер Майкл Корлеоне в «Крестном отце» (1972) и наркобарон Тони Монтана в «Лице со шрамом» (1983).

Разносторонний исполнитель, он снялся в самых разных проектах за свою плодотворную карьеру, появляясь в бесчисленных постановках и став режиссером нескольких фильмов. Он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль слепого мужчины в фильме «Запах женщины» (1992), а в 2007 году получил награду за пожизненные достижения от Американского института кино.

Ранняя жизнь и сценическая деятельность

Альфредо Джеймс Пачино родился в Нью-Йорке 25 апреля 1940 года. Он был единственным ребенком итальянских иммигрантов с Сицилии, которые расстались, когда он был совсем маленьким. После развода отец Пачино переехал в Калифорнию, и мальчик воспитывался матерью, бабушкой и дедушкой в Бронксе.

Несмотря на некоторую застенчивость в детстве, в раннем подростковом возрасте Пачино проявил интерес к актерскому мастерству и позже был принят в Высшую школу исполнительских искусств. Однако он оказался плохим учеником, провалив большинство своих занятий, прежде чем в конце концов бросил учебу в возрасте 17 лет.