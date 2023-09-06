Непревзойденный гений мирового кино: биография Аль Пачино

Кто такой Аль Пачино?
Аль Пачино начал изучать актерское мастерство в подростковом возрасте и в конце концов прошел свой путь со сцены на большой экран. Самые знаменитые его роли — гангстер Майкл Корлеоне в «Крестном отце» (1972) и наркобарон Тони Монтана в «Лице со шрамом» (1983).
Разносторонний исполнитель, он снялся в самых разных проектах за свою плодотворную карьеру, появляясь в бесчисленных постановках и став режиссером нескольких фильмов. Он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль слепого мужчины в фильме «Запах женщины» (1992), а в 2007 году получил награду за пожизненные достижения от Американского института кино.
Ранняя жизнь и сценическая деятельность
Альфредо Джеймс Пачино родился в Нью-Йорке 25 апреля 1940 года. Он был единственным ребенком итальянских иммигрантов с Сицилии, которые расстались, когда он был совсем маленьким. После развода отец Пачино переехал в Калифорнию, и мальчик воспитывался матерью, бабушкой и дедушкой в Бронксе.
Несмотря на некоторую застенчивость в детстве, в раннем подростковом возрасте Пачино проявил интерес к актерскому мастерству и позже был принят в Высшую школу исполнительских искусств. Однако он оказался плохим учеником, провалив большинство своих занятий, прежде чем в конце концов бросил учебу в возрасте 17 лет.
Аль Пачино в молодости. Фото: соцсети
После окончания школы Пачино работал в разных местах, прежде чем в 1959 году переехать в Гринвич-Виллидж, чтобы осуществить свою мечту стать актером. Он начал изучать театральное искусство в студии Герберта Бергхофа и вскоре получил роли во внебродвейских постановках, включая роль 1963 года в пьесе Уильяма Сарояна «Привет, там».
В 1966 году Пачино сделал следующий шаг вперед в своей карьере, когда его приняли в актерскую студию, где он учился у известного тренера Ли Страсберга. Работа Пачино там привела к его участию в известных проектах, таких как бродвейская постановка 1969 года «Носит ли тигр галстук?», за которую он получил премию «Тони», и роль в фильме того же года «Я, Натали», посвященном совершеннолетию.
Аль Пачино в 1969 году. Фото: соцсети
«Крестный отец»
Но именно игра Пачино в малоизвестном фильме 1971 года под названием «Паника в Нидл-парке» направила его карьеру на путь к новым высотам. Работа Пачино привлекла внимание Фрэнсиса Форда Копполы, который как раз искал актеров для своей будущей картины «Крестный отец», основанной на романе Марио Пьюзо.
Хотя Коппола рассматривал на эту роль таких суперзвезд, как Роберт Редфорд и Джек Николсон, в конечном счете он выбрал относительно неизвестного Пачино на роль Майкла Корлеоне. Вышедший в 1972 году «Крестный отец» имел оглушительный успех и считается (наряду со своим продолжением) одним из величайших фильмов всех времен.
Аль Пачино и Дайан Китон в фильме «Крестный отец» 1972 года. Фото: Global Look Press
Рассказывая историю преступной семьи Корлеоне и прихода Майкла Корлеоне к власти, Пачино был лишь одним из многих актеров, включая Марлона Брандо, Джеймса Каана, Роберта Дюваля и Дайан Китон, получивших признание критиков за свои работы.
«Крестный отец» доминировал на церемонии вручения премии «Оскар» 1973 года, получив «Оскар» за лучшую картину, лучшую мужскую роль (Брандо) и адаптированный сценарий, а также номинации за режиссуру, звук, дизайн костюмов и монтаж.
Каан, Дюваль и Пачино получили по номинации на роль второго плана, но возмущенный тем, что Академия не одобрила участие в номинации «исполнитель главной роли», Пачино бойкотировал мероприятие.
Больше признания с «Серпико»
Аль Пачино в фильме «Серпико» 1973 года. Фото: постер фильма
На волне успеха «Крестного отца» Пачино быстро стал востребованным исполнителем главных ролей. После совместной роли с Джином Хэкманом в фильме «Пугало» (1973) Пачино снялся в трех успешных фильмах подряд, каждый из которых принес ему номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
В 1974 году он снялся в фильме «Серпико» — правдивой истории офицера полиции Фрэнка Серпико, чья работа под прикрытием в 1960-х годах помогла разоблачить коррупцию в полиции Нью-Йорка. Фильм имел как критический, так и коммерческий успех.
«Крестный отец: часть II», «Собачий полдень»
Аль Пачино и Джон Казале в фильме «Крестный отец: часть II». Фото: Global Look Press
В том же году он снова появился в роли Корлеоне в фильме «Крестный отец: часть II», в котором также снялся Роберт Де Ниро и который получил столько же похвал, сколько и его предшественник.
А в 1975 году Пачино снялся в фильме «Собачий полдень», сыграв гораздо более необычную роль Джона Войтовича, который в 1972 году попытался ограбить банк в Бруклине. Затем актер снялся в фильме «Жизнь взаймы», провалившем кассовые сборы.
Позже он вернулся к роли в юридической драме «Правосудие для всех» (1979), заработав себе еще одну номинацию на премию «Оскар».
«Лицо со шрамом»
Аль Пачино и Мишель Пфайффер в фильме «Лицо со шрамом» 1983 года. Фото: Global Look Press
Учитывая его ослепительный успех в 1970-х годах, актерская карьера Пачино в последующее десятилетие переживала относительное затишье. За исключением его роли сумасшедшего наркоторговца Тони Монтаны в фильме Брайана Де Пальмы «Лицо со шрамом» (1983).
Другие фильмы Пачино той эпохи были значительно менее успешными, а его роли — менее запоминающимися. «Разыскивающий» (1980), «Автора! Автора!» (1982) и «Революция» (1985) были коммерческими провалами.
Но за это время Пачино также успешно вернулся на сцену. В 1983 году он был номинирован на премию Drama Desk Award за роль в пьесе Дэвида Мэмета «Американский буффало», а в 1988 году получил положительные отзывы за роль Марка Антония в постановке «Юлия Цезаря» на Нью-Йоркском шекспировском фестивале. Затем Пачино вернулся на экран в 1989 году в триллере «Море любви», который в конечном счете восстановил его звание звезды.
Эллен Баркин и Аль Пачино в фильме «Море любви». Фото: кадр из фильма 1989 года
«Дик Трейси», «Запах женщины»
В 1990 году Пачино снялся в двух фильмах — «Крестный отец: Часть III» и «Дик Трейси». Его роль в последнем принесла ему первую номинацию на премию «Оскар» более чем за десятилетие и стала первой в череде ролей в популярных фильмах последующих лет.
В первой половине 1990-х Пачино заслужил положительные отзывы за свою работу в таких фильмах, как «Фрэнки и Джонни» (1991) с Мишель Пфайффер и «Путь Карлито» (1993).
И он получил свою первую премию «Оскар» за главную роль слепого мужчины в фильме 1992 года «Запах женщины», а также был номинирован в категории «актер второго плана» за роль в фильме «Гленгарри Глен Росс» (1992).
Габриэль Анвар и Аль Пачино в фильме «Запах женщины». Фото: кадр из фильма 1992 года
«Донни Браско», «Каждое воскресенье»
Во второй половине десятилетия роли в таких фильмах, как «Схватка» Майкла Манна (1995), гангстерском фильме «Донни Браско» (1997), сверхъестественном триллере «Адвокат дьявола» (1997), футбольной классике Оливера Стоуна «Каждое воскресенье» (1999) и получившем премию «Оскар» фильме «Свой человек» (1999), помогли Пачино оставаться занятым и актуальным.
Он заполнил свой график написанием сценария, режиссурой и выступлением в документальном фильме «В поисках Ричарда», посвященном «Ричарду III» Уильяма Шекспира.
Киану Ривз и Аль Пачино в фильме «Адвокат дьявола». Фото: кадр из фильма 1997 года
«Бессонница», «Ангелы в Америке»
В 2000 году Пачино исполнилось 60 лет. Однако это обстоятельство не замедлило его плодотворную карьеру. В 2002 году он снялся в четырех фильмах: триллере Кристофера Нолана «Бессонница» и картинах «Нужные люди», «Симона» и «Рекрут».
В следующем году он получил премию «Эмми» за роль в адаптации пьесы Тони Кушнера «Ангелы в Америке», а в 2004 году он еще раз потворствовал своей любви к произведениям Шекспира, появившись в экранизации «Венецианского купца».
«Тринадцать друзей Оушена»
В 2007 году актер был в составе звездного ансамбля блокбастера «Тринадцать друзей Оушена» и выпустил DVD-бокс-сет «Пачино: видение актера».
Затем он снялся вместе с Де Ниро в полицейской драме 2008 года «Право на убийство», сыграл Джека Кеворкяна в телефильме «Вы не знаете Джека» (2010), за который он получил свою вторую премию «Эмми», и снова сыграл в пьесе Дэвида Мэмета «Гленгарри Глен Росс», на этот раз в бродвейской постановке 2012 года, в которой также снялся Бобби Каннавале.
Аль Пачино и Роберт Де Ниро в фильме «Праведное убийство» 2008 года. Фото: Global Look Press
«Фил Спектор»
Пачино сотрудничал с Маметом в телефильме 2013 года «Фил Спектор», чтобы изобразить известного проблемного музыкального продюсера, прежде чем взять на себя главные роли в таких независимых проектах, как «Манглхорн» (2014) и «Дэнни Коллинз» (2015).
В последнем фильме с Аннет Бенинг, Дженнифер Гарнер и Кристофером Пламмером в главных ролях Пачино играет рок-звезду, которая ищет своего сына (Каннавале), узнав о недоставленном письме от Джона Леннона.
Кристофер Пламмер и Аль Пачино в фильме «Дэнни Коллинз». Фото: кадр из фильма 2015 года
«Патерно», «Однажды в... Голливуде», «Ирландец»
После ролей в фильмах 2017 года «Пираты Сомали» и «Палач» Пачино вернулся в центр внимания как титулованный футбольный тренер штата Пенсильвания, оказавшийся в центре скандала (2018).
Затем он присоединился к звездному актерскому составу фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» (2019), прежде чем воссоединиться со Скорсезе и Де Ниро позже в том же году, чтобы сыграть злополучного профсоюзного босса Джимми Хоффу в «Ирландце», роль, которая принесла ему девятую номинацию на премию «Оскар».
Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино в фильме «Однажды в Голливуде» 2019 года. Фото: кадр из фильма
Затем Пачино вернулся на ТВ с дебютом фильма «Охотники» в феврале 2020 года в роли лидера группы линчевателей, стремящихся помешать возрождению нацизма в Америке 1970-х годов.
Награды и почести
Аль Пачино и Барак Обама на вручении премии Центра Кеннеди. Белый дом, декабрь 2016 года. Фото: Global Look Press
По состоянию на 2019 год Пачино получил один «Оскар», две «Эмми», две «Тони» и четыре премии «Золотой глобус». В 2007 году он получил награду за пожизненные достижения от Американского института киноискусства. В декабре 2016 года Пачино и его знаменитые выступления были отмечены на 39-й церемонии вручения наград Центра Кеннеди.
Личная жизнь
Аль Пачино — пожизненный холостяк. Однако он является отцом троих детей: одной дочери от отношений со своим бывшим тренером по актерскому мастерству Джен Таррант и дочери и сына от долгосрочных отношений с актрисой Беверли Д'Анджело. На протяжении многих лет Пачино также встречался с Китон, Пенелопой Энн Миллер, Люсилой Сола и Мейтел Дохан.
Аль Пачино и Беверли Д'Анджело с детьми. Фото: соцсети