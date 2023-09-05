Любимые женщины Антона Табакова: как друг детства Михаил Ефремов «отбил» у него дочь профессора

Сын знаменитого Олега Табакова, Антон, вынужден был долго доказывать свой талант — его постоянно сравнивали с отцом. А добившись успеха и признания, Антон Табаков неожиданно бросил актерскую карьеру, чтобы «с нуля» построить свою ресторанную «империю».
Детство на гастролях
Антон Табаков в детстве с отцом, Олегом Табаковым. Фото: Global Look Press
Антон Табаков родился 11 июля 1960 года в Москве, в семье молодых актеров — Олега Табакова и Людмилы Крыловой. В то время его родители были с головой погружены в творчество. Театр «Современник», в котором они работали, постоянно находился на гастролях, и крошечного Антона растили бабушки. Кстати, сам Антон рассказывал о том, что на самом деле он появился на свет в Саратове.
«По иронии судьбы я появился на свет на родине отца, в Саратове, где гастролировал «Современник». Из роддома в Москву меня «депортировали» в люльке с незнакомой стюардессой. Та долго отказывалась от «подарка», пока родители не поклялись ей, что ребенка непременно встретят. Встретили. И, надеюсь, ни с кем не перепутали», — с юмором вспоминал Антон в одном из интервью.
Когда он немного подрос, родители стали брать его с собой, и он очень рано узнал театральное закулисье.
Антон Табаков в детстве с мамой, Людмилой Крыловой. Фото: Global Look Press
А когда Антону исполнилось шесть лет, у него появилась сестренка — Саша. Школьником Антон был «неудобным»: не слушался учителей, конфликтовал с директором. Как только у него появилась возможность после окончания 8-го класса уйти из школы — он с радостью это сделал, перейдя в школу рабочей молодежи.
Антон с детства не представлял своей жизни без театра и мечтал стать только актером. Только вот отец, к тому времени уже знаменитый артист, не соглашался с ним: ему казалось, что у Антона нет таланта, и Олег Павлович отказался принимать юношу на свой курс в Школу-студию МХАТ. Тогда Антон стал студентом ГИТИСа — отказываться от мечты он не собирался.
Театральная карьера
После окончания института Табаков-младший был принят на работу в «Современник». Вот тогда-то отец и понял, что он ошибался: в одном из спектаклей он не узнал собственного сына, настолько хорошо ему удалось перевоплотиться в своего персонажа. Впечатленный игрой Антона, Олег Павлович взял сына в свой театр — «Табакерку».
Тимур и принц — знаковые роли Антона Табакова
Антон Табаков в роли Тимура. Фото: кадр из фильма «Тимур и его команда»
Свою первую роль в кино Антон исполнил 6-летним мальчиком — это был фильм «Четвертый папа». Спустя три года последовал новый актерский опыт — в картине «Мальчики». А в 1976 году на экраны вышел фильм, который сделал юного Антона знаменитым, — «Тимур и его команда». Он исполнил главную роль и стал кумиром 15-летних девочек. Запомнился он зрителям и ролью сына супругов, которые решили развестись, в фильме «Опасный возраст».
Антон Табаков в роли принца. Фото: кадр из фильма «Сказки старого волшебника»
В «Сказках старого волшебника» Табаков-младший сыграл принца, получив новую волну популярности. А с конца 80-х начались трудности. Кино переживало не лучшие времена. Антон, осознав, что профессия актера перестала его кормить, ушел из нее — занялся предпринимательством, чтобы выжить.
В кино он в те годы исполнял лишь небольшие роли, и происходило это нечасто. Заметная роль досталась Антону в 2016 году — он сыграл Александра Адуева (его прототипом был Олег Табаков) в сериале «Таинственная страсть». А в 2020-м зрители увидели Антона Олеговича в сериале «Хороший человек», где он исполнил роль генерал-полковника.
Кроме того, Антон озвучивал мультипликационного персонажа — кота Матроскина — в анимационном фильме «Простоквашино», продолжении знаменитых мультфильмов, в которых за Матроскина говорил его отец (их голоса очень похожи).
Бизнес Антона Табакова — рестораны и косметология
Бизнес Антона Табакова начался в 80-х с организации мероприятий и вечеринок, для которых он готовил фуршет. Вкусно поесть Антон всегда любил, потом научился готовить, а затем это увлечение стало его новой профессией и делом, которое приносит ощутимый доход. Начав с арт-клуба «Пилот», Антон Табаков вскоре открыл рестораны «Обломов», «Мао», «Кафка», «Антонио», а затем к ним добавилась сеть кофеен «Илья Ильич».
В 2000-х к ним добавились заведения «Лонж Шу» и «Штольц». Но актер-ресторатор не стал останавливаться на достигнутом. Он открыл в Москве представительство французской косметологической корпорации «Посольство красоты». Дела у Антона Олеговича всегда шли хорошо. Правда, в период пандемии 2020 года ему пришлось, как и множеству других предпринимателей, понести значительные убытки.
Отошел от дел, но не бедствует
Ася Воробьева с сыном Никитой Ефремовым. Фото: соцсети
Антон Табаков предпочитает не посвящать журналистов и поклонников в подробности своего бизнеса. Он уверяет, будто отошел от дел, однако, надо полагать, в свое время Табаков позаботился о выгодных инвестициях, потому что жизнь во Франции, где он находится сейчас вместе с семьей, очень недешева.
Ася Воробьева и ссора с другом детства Михаилом Ефремовым
При росте 173 см Антон Табаков весит 72 кг, его внешность всегда привлекала девушек — еще со времен «Тимура и его команды». Первой женой Антона Табакова стала девушка, с которой он познакомился в молодости. Ее звали Ася Воробьева, она была дочерью профессора МГУ. Но брак продлился недолго. Ася изменила мужу с Михаилом Ефремовым — другом детства Антона. С браком было покончено, с дружбой — тоже. Ася вышла замуж за Михаила Ефремова и родила сына Никиту.
Фактический брак с Екатериной Семеновой и сын Никита
Антон Табаков и Екатерина Семенова с сыном Никитой. Фото: соцсети
Потом у Антона Табакова начался роман со студенткой театрального института Екатериной Семеновой. Они были фактическими супругами, в 1991 году у них родился сын Никита. Екатерина стала вполне успешной актрисой: она играла в «Современнике» и снималась в кино. Только вот ожидания Табакова снова не оправдались: он мечтал о жене — хранительнице домашнего очага, ему не нравилась бурная публичная жизнь Екатерины. Их разногласия привели к разводу.
Анастасия Чухрай и дочь Анна
Антон Табаков и Анастасия Чухрай. Фото: соцсети
В третий раз Антон женился на дочери известного режиссера Павла Чухрая — Анастасии. В семье появилась дочь Анна. Но спустя 12 лет после свадьбы последовал очередной развод.
Анжелика — большая разница в возрасте и две дочери
Антон Табаков с женой Анжеликой и дочками Антониной и Марией. Фото: соцсети
С Анжеликой он познакомился в 2000 году. Девушка была на 24 года моложе, однако разница в возрасте нисколько не помешало им стать близкими людьми. Анжелика родила двух дочек — Антонину и Марию. А вот официальной женой Табакова она стала только в 2013 году.
Переезд во Францию
Анна, дочь Антона Табакова. Фото: соцсети
В 2018-м стало известно о том, что Антон Табаков распродал рестораны в России и покинул страну, перебравшись во Францию. В том же году не стало его отца — одного из самых известных российских актеров, Олега Павловича Табакова. Антон приехал на похороны, несмотря на давнюю обиду на отца из-за развода Табакова-старшего с первой женой, мамой Антона.
Антон Табаков с отцом, Олегом Табаковым, и его второй семьей — Мариной Зудиной, Павлом и Машей. Фото: Global Look Press
А вот Людмила Крылова так и не простила бывшего мужа даже после его смерти, как и ее дочь Александра. Они не появились на похоронах. На траурной церемонии Антон Олегович был рядом со второй женой своего отца, Мариной Зудиной, и с ее детьми, своими сводными братом и сестрой Павлом и Марией.
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Старший сын Антона Табакова — Никита — окончил Нью-Йоркский университет, а затем — продюсерский факультет Нью-Йоркской школы кино. Все это время отец его активно поддерживал и участвовал в его жизни. Дочь Анна поселилась в Англии, отец помог ей получить образование в престижном колледже.
Жизнь в Париже
Вместе с семьей Антон Табаков живет в Париже, в собственной квартире. Его младшие дети учатся в школе, отлично знают французский язык, занимаются изучением итальянского. Актер и ресторатор часто бывает в России. Поклонники надеются еще увидеть его в кино. Но произойдет ли это — неизвестно.