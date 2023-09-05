Любимые женщины Антона Табакова: как друг детства Михаил Ефремов «отбил» у него дочь профессора

В «Сказках старого волшебника» Табаков-младший сыграл принца, получив новую волну популярности. А с конца 80-х начались трудности. Кино переживало не лучшие времена. Антон, осознав, что профессия актера перестала его кормить, ушел из нее — занялся предпринимательством, чтобы выжить.

В кино он в те годы исполнял лишь небольшие роли, и происходило это нечасто. Заметная роль досталась Антону в 2016 году — он сыграл Александра Адуева (его прототипом был Олег Табаков) в сериале «Таинственная страсть». А в 2020-м зрители увидели Антона Олеговича в сериале «Хороший человек», где он исполнил роль генерал-полковника.

Кроме того, Антон озвучивал мультипликационного персонажа — кота Матроскина — в анимационном фильме «Простоквашино», продолжении знаменитых мультфильмов, в которых за Матроскина говорил его отец (их голоса очень похожи).

Бизнес Антона Табакова — рестораны и косметология

Бизнес Антона Табакова начался в 80-х с организации мероприятий и вечеринок, для которых он готовил фуршет. Вкусно поесть Антон всегда любил, потом научился готовить, а затем это увлечение стало его новой профессией и делом, которое приносит ощутимый доход. Начав с арт-клуба «Пилот», Антон Табаков вскоре открыл рестораны «Обломов», «Мао», «Кафка», «Антонио», а затем к ним добавилась сеть кофеен «Илья Ильич».

В 2000-х к ним добавились заведения «Лонж Шу» и «Штольц». Но актер-ресторатор не стал останавливаться на достигнутом. Он открыл в Москве представительство французской косметологической корпорации «Посольство красоты». Дела у Антона Олеговича всегда шли хорошо. Правда, в период пандемии 2020 года ему пришлось, как и множеству других предпринимателей, понести значительные убытки.

Отошел от дел, но не бедствует

