Шурик-злодей: почему герой «Операции «Ы» не положительный, а отрицательный — вы об этом точно не задумывались

Для начала давайте вспомним новеллу «Напарник» из комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Побоявшись отстаивать свое достоинство перед более сильным хулиганом Федей, хитрый и осторожный Шурик предпочел дождаться, когда тот уснет. И тогда уже от души врезал ему по физиономии! Вы скажете – всего лишь свернутой газетой. Но это неважно – вдумайтесь в сам факт: он бьет по лицу только что заснувшего человека.

А что этот ваш Шурик вытворяет потом, почувствовав, что он более ловок по сравнению с неповоротливым Федей? Он швыряет тому в голову огромное березовое полено – и попадает! И вообще, ведет себя как законченный хулиган – как только не издевается над бедолагой Федей на стройке!

Достаточно пересмотреть эпизод, в котором из-за Шурика несчастный Федя съезжает по оголенным перилам, фактически – по узкой полосе металла. Если бы не «киношные» условности, он мог бы и инвалидом остаться после такого «развлечения».

