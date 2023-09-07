Шурик-злодей: почему герой «Операции «Ы» не положительный, а отрицательный — вы об этом точно не задумывались

Все мы привыкли считать недотепу-Шурика из комедий Леонида Гайдая добрым, стеснительным, интеллигентным и мягким парнем. Мы ему симпатизируем, временами мы его даже жалеем. Но действительно ли этот Шурик так уж добр и мягок? Если разобраться – многие его поступки попахивают непорядочностью и даже подлостью.
Скрытый садист, обожающий телесные наказания
Фото: кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Для начала давайте вспомним новеллу «Напарник» из комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Побоявшись отстаивать свое достоинство перед более сильным хулиганом Федей, хитрый и осторожный Шурик предпочел дождаться, когда тот уснет. И тогда уже от души врезал ему по физиономии! Вы скажете – всего лишь свернутой газетой. Но это неважно – вдумайтесь в сам факт: он бьет по лицу только что заснувшего человека.
А что этот ваш Шурик вытворяет потом, почувствовав, что он более ловок по сравнению с неповоротливым Федей? Он швыряет тому в голову огромное березовое полено – и попадает! И вообще, ведет себя как законченный хулиган – как только не издевается над бедолагой Федей на стройке!
Достаточно пересмотреть эпизод, в котором из-за Шурика несчастный Федя съезжает по оголенным перилам, фактически – по узкой полосе металла. Если бы не «киношные» условности, он мог бы и инвалидом остаться после такого «развлечения».
Фото: кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
А финал новеллы? Это же изощренная пытка: закатать противника в рулон обоев, лишить его возможности сопротивляться и с наслаждением избивать беззащитного человека розгами. То есть на поверку наш тихоня-интеллигент Шурик оказался скрытым садистом. Недаром силач Федя приходит в ужас, узнав, что ему придется снова работать с ним в паре.
Мучитель животных
Фото: кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
В следующей новелле – «Наваждение» – Шурик провожает домой понравившуюся ему девушку. А когда на пути у них оказывается собака, с легкостью решает проблему, забросив в лифт кошку и закрыв дверь за ринувшейся туда собакой. Да, потом оказалось, что кошка отлично отбилась. А если бы не смогла?
Да огромный пес вмиг разодрал бы ни в чем не повинное животное на кусочки! Это счастливая случайность – что собака оказалась трусливой, а кошка – храброй и отчаянной. Но о возможном печальном для кошки исходе студент Шурик не задумался ни на секунду – ему важнее было произвести впечатление на Лиду и выглядеть в ее глазах героем-рыцарем.
Бросил маленького ребенка без присмотра
Фото: кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
В новелле «Операция «Ы» Шурик поступает не менее безрассудно. Сначала он вызывается присмотреть за Леночкой – внучкой сторожихи. Но поняв, что эта задача ему не по плечу, он без тени сомнений бросает маленького ребенка в одиночестве и бежит на склад, чтобы подменить «бабулю».
Между тем, кроха Леночка, как мы помним, за пару секунд успевает устроить форменную катастрофу. Страшно даже предположить, что может случиться с ребенком без присмотра взрослых! Очень безответственно со стороны студента.
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Впрочем, не стоит относиться к нашим размышлениям слишком серьезно. Мы всего лишь попытались посмотреть на положительного персонажа Шурика под другим углом – иногда это бывает интересно и полезно.