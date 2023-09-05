Ушел в расцвете сил: жизнь и таинственная смерть бойца ММА Александра Писарева

Смерть профессионального бойца ММА Александра Писарева в 2022 году стала большой утратой для отечественного спорта. Мужчина скончался в собственной квартире в самом расцвете сил — в 33.

Спортивная карьера

Александр родился в 1989 году в селе Киреевка Ростовской области. Чтобы уметь постоять за себя, деревенский юноша уже с девяти лет начал заниматься боевыми единоборствами. Тренеры заметили его упорство и прогресс, вскоре парень уже выступал на региональных соревнованиях.

После школы Писарев поступил в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма на факультет спортивных единоборств. Учился сам и параллельно учил детей, занимаясь тренерской деятельностью.

Александр был универсальным бойцом. В 2010-м он стал чемпионом Москвы по рукопашному бою, а через год снова выиграл данное соревнование, но уже в другой дисциплине — в грэпплинге (борцовская техника с использованием захватов). Кроме того, он участвовал в турнирах по тайскому боксу и джиу-джитсу.