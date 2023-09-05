Ушел в расцвете сил: жизнь и таинственная смерть бойца ММА Александра Писарева

Смерть профессионального бойца ММА Александра Писарева в 2022 году стала большой утратой для отечественного спорта. Мужчина скончался в собственной квартире в самом расцвете сил — в 33.
Спортивная карьера
Александр родился в 1989 году в селе Киреевка Ростовской области. Чтобы уметь постоять за себя, деревенский юноша уже с девяти лет начал заниматься боевыми единоборствами. Тренеры заметили его упорство и прогресс, вскоре парень уже выступал на региональных соревнованиях.
После школы Писарев поступил в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма на факультет спортивных единоборств. Учился сам и параллельно учил детей, занимаясь тренерской деятельностью.
Александр был универсальным бойцом. В 2010-м он стал чемпионом Москвы по рукопашному бою, а через год снова выиграл данное соревнование, но уже в другой дисциплине — в грэпплинге (борцовская техника с использованием захватов). Кроме того, он участвовал в турнирах по тайскому боксу и джиу-джитсу.
Александр Писарев. Фото: соцсети
В 2011 году Писарева пригласили на соревнования по ММА, где он сходу стал чемпионом Центрального федерального округа. Благодаря этой победе спортсмен квалифицировался на международный турнир, чтобы позже завоевать серебряную медаль на чемпионате Европы.
В 2015 году спортсмен стал выступать на профессиональном уровне смешанных единоборств. Его дебютный поединок состоялся 20 декабря в Душанбе и завершился поражением от Диловара Довлатова. Но затем Александр выдал серию из трех побед, в том числе уложил нокаутом китайца Синь Шень Лью в первом раунде.
Успех на ринге не вызвал у парня звездной болезни, он все так же продолжал тренировать детей в спортшколе, не гнался за новыми боями, делал длительные перерывы между ними. Заработал звания мастера спорта по тайскому боксу, самбо и дзюдо.
Его последнее выступление на профессиональном уровне состоялось 22 февраля 2020 года. Писарев вышел против Максима Усояна в Екатеринбурге, но уступил уже в первом раунде после приема «рычаг локтя».
Александр Писарев (в центре) на соревнованиях. Фото: соцсети
Личная жизнь
Александр был дважды женат. С первой супругой Ириной Левченко он прожил в браке 11 лет, расставшись в июле 2021 года. Супруги вели здоровый образ жизни, занимались спортом, бегали по утрам с собакой в лес, практиковали вегетарианство.
Со второй женой Александрой боец прожил мало, скончавшись внезапно в расцвете сил. Позже она признавалась, что время от времени они с мужем курили смеси с запрещенными веществами. Родные спортсмена рассказывали, что у него не было хронических заболеваний, но он употреблял подозрительные сушеные грибы, якобы помогающие ему держать тело в тонусе.
Рост Писарева составлял 172 сантиметров, вес — 65 килограммов.
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Александр Писарев на соревнованиях. Фото: соцсети
Смерть
Александр умер во сне днем 30 октября 2022 года. Его бездыханное тело обнаружил отец, рядом на кровати без сознания лежала жена спортсмена, которую доставили в больницу и успели спасти. Медики констатировали у Писарева токсическое отравление.
По словам супруги, накануне трагедии пара пригласила к себе друзей на вечеринку. Молодые люди пили вино, ели арбуз и сушеные грибы, а через несколько часов у хозяев квартиры началась рвота. Александр жаловался на острую боль в животе и дважды вызывал скорую помощь, но отказался от госпитализации, что стало для него роковой ошибкой.
Такой ранний уход выдающего спортсмена стал ударом для его друзей и поклонников.
«Не передать словами степень утраты, — написал в социальной сети тренер бойца Магомед Камилов. — Александр Писарев — эталон дружбы, порядочности и мужества русского человека. Мне и нам будет тебя не хватать! Покойся с миром, наш брат!»