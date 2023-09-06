Три жены, «Бойцовский клуб» и перевоплощения Евгения Дятлова

Он исполняет городские романсы и песни в стиле шансон, перевоплощается в Мистера Икса, дерется на ринге, руководит Сибирью в сериале «Тобол», озвучивает героя Эдварда Нортона в культовом фильме «Бойцовский клуб». А еще этот мужчина разбил немало женских сердец.
Все это разные грани поющего актера Евгения Дятлова!, о которых вам расскажет Teleprogramma.pro.
Детство
Евгений Валерьевич Дятлов появился на свет 2 марта 1963 года в Хабаровске. Когда мальчику было пять лет, его отец трагически погиб – утонул во время переправы через реку Нерчу. И маме Евгения пришлось поднимать его и брата Владимира самостоятельно.
Вскоре женщина вместе с двумя детьми переселилась в Никополь, чтобы быть ближе к родственникам. Там же устроилась в местную школу – преподавать химию и биологию.
Евгений Дятлов в детстве. Фото: соцсети
Поскольку мама весь день была на работе, Евгений самостоятельно присматривал за младшим братом и параллельно успевал ходить в музыкальную школу, где учился играть на скрипке.
Учеба и служба в армии
Однако после школы парень поступил не в музыкальное училище, а на филологический факультет Харьковского университета, но не доучился там, поскольку его призвали в армию. Впрочем, Евгений проявлял свои таланты и на службе – участвовал в художественной самодеятельности и выступал перед бойцами.
После армии Дятлов не стал возвращаться в родной университет, а пошел работать на завод, что, на удивление, и определило его дальнейшую судьбу. Находясь у станка, Евгений часто напевал что-то себе под нос.
И руководство завода, увидев, какой талант пропадает, порекомендовало ему пойти в актеры. Собственно, так уже бывший рабочий и сделал.
Евгений Дятлов в молодости. Фото: соцсети
В 1986 году Евгений Дятлов поступил в знаменитый ЛГИТМИК – Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.
Театр
А окончив его, стал служить в театре Буфф. Правда, уже через год перешел в театр на Фонтанке, где, как он считал, гораздо больше перспектив для молодого артиста. Там Евгений провел пять лет, воплотив множество интересных образов, самый известный из которых – Шервинский в спектакле «Дни Турбиных».
Вскоре после этого Дятлов направил свои шаги в Санкт-Петербургский государственный театр Сатиры на Васильевском острове, где также отметился множеством заметных образов.
Евгений Дятлов в спектакле «Преступление и наказание». Фото: Global Look Press
Евгений Дятлов в кино
Но настоящая узнаваемость, конечно, пришла к Евгению Дятлову благодаря кинематографу. Дебют Евгения в кино состоялся в мелодраме «Поживем-увидим» в 1996 году. Но первые успехи пошли только в начале 2000-х.
Массовую популярность Евгению Дятлову принес образ капитана Дымова в легендарном сериале «Улицы разбитых фонарей», за рабочими подвигами и перипетиями которого зрители следили на протяжении семи лет.
Сам же актер настоящим подарком судьбы считал роль в фильме «Чкалов», где он сыграл нашего знаменитого летчика Валерия Чкалова. Евгений считал своего героя образцом настоящей мужской силы и смелости. Чего, например, только стоил тот факт, что Чкалов принципиально летал без парашюта, считая, что если летчик-испытатель разобьет самолет, то ему и вообще незачем жить.
По словам Евгения, во время съемок все было по-настоящему. Так, артисты, играющие летчиков, совершали фигуры высшего пилотажа на спортивных самолетах и учебно-реактивном L-29 «Дельфин». Как признавался актер, он испытывал сильные перегрузки, поскольку не надевал специального противоперегрузочного костюма, а облачился в куртку, как у Чкалова. Евгений занимал место второго пилота.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
Кадр из сериала «Чкалов»
«Меня предупредили: «Женя, это будет примерно как поднимать штангу. Как только мы заходим на «фигуру», группируйся, упирайся ногами и руками и представляй, что ты ее поднимаешь!» А фигур было выполнено много и разных – «Бочка», «Боевой разворот», «Петля Нестерова», «Колокол»...», - рассказывал Евгений в одном из своих интервью.
По словам Евгения Дятлова, в обществе всегда есть личности, без которых история шла бы совсем иным путем. И Валерий Чкалов, безусловно, относился к таким людям.
«На мой взгляд, Чкалов попал в очень сложную ситуацию: он был приближен к самым верхам и пытался побороться, как ему наивно казалось, за все самое лучшее и светлое в своей стране. И однажды осознал, что его порывы не имеют смысла», - в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказал про своего героя Евгений Дятлов.
Еще одного реального человека – первого сибирского губернатора, князя Гагарина – Дятлов сыграл в историческом сериале «Тобол», который выходил на Первом канале. Актер рассказывал, что персонаж был интересен ему масштабом своей личности. По мнению Евгения, Матвея Гагарина можно назвать человеком дела, внесшим огромную лепту в развитие Сибири.
Кадр из сериала «Тобол»
«В Тобольске он получил неконтролируемую власть — первый и единственный шанс на реванш и геополитический демарш. Князь вооружил сосланных в Сибирь шведских военнопленных.
Повел переговоры с китайцами. Планировал обратиться к римскому папе и европейским монархам с тем, чтобы они признали его власть над сибирским королевством», - рассказывал Евгений Дятлов про своего персонажа.
Но в итоге все кончилось тем, что Гагарина казнили по приказу Петра I – официально за казнокрадство.
Если вернуться к теме исторических личностей, то также Евгений Дятлов сыграл поэта Владимира Маяковского в биографическом сериале «Есенин».
Стоит отметить, что нередко Евгений играет оперативников, военных, криминальных элементов. Хотя время от времени случаются и неожиданные образы. Например, в сказке «Последний богатырь» артист перевоплотился в былинного героя Добрыню Никитича.
Среди ярких работ Евгения Дятлова в кино можно выделить фильмы и сериалы «Контрибуция», «Подольские курсанты», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Шерлок в России», «Батальон» и многие другие картины.
Сам Евгений признался, что хотел бы сыграть простого человека - учителя, как герой Вячеслава Тихонова в фильме «Доживем до понедельника» или изобретателя, который пытается противостоять современному миру с его бешеным капиталистическим оскалом.
Евгений Дятлов в телепроектах
Нередко Евгений Дятлов становился участником телепроектов и практически везде занимал первые места. Так, одна из самых запоминающихся телепередач в его жизни – это шоу «Две звезды» на Первом канале, где участвуют профессиональные певцы и артисты, не имеющие профильного вокального образования.
Так вот, Евгений пел в тандеме с солисткой группы «Ночные снайперы» Дианой Арбениной. И каждое их выступление превращалось в мини-спектакль. Так, зрителям запомнились такие песни в их исполнении, как «Я люблю тебя до слез», «Там, в сентябре», «Не отрекаются любя», «Айсберг».
Евгений Дятлов и Диана Арбенина в проекте «Две звезды». Фото: Первый канал
Большое впечатление дуэт произвел на Аллу Пугачеву, входившую тогда в состав жюри. В итоге пара заняла второе место, удостоившись специального приза Примадонны.
В проект «Король ринга», где на ринг выходили непрофессиональные спортсмены, Дятлов, по собственному признанию, пошел ради удовлетворения спортивного интереса. Этим видом спорта он увлекся еще в детстве, сначала учился боксировать по книгам, а потом все-таки записался в спортзал. В итоге Евгений вышел в финал шоу, уступив пальму первенства дрессировщику Эдгарду Запашному.
Евгений удивлял зрителей и в шоу перевоплощений «Точь-в-точь», где артисты выступали в образах своих выдающихся коллег по цеху – как классиков, так и современников.
Так, Дятлов успел показать Михаила Боярского, Фрэнка Синатру, Адриано Челентано. Особенно публике запомнилась ария мистера Икса, когда артист предстал перед публикой в образе Георга Отса. В итоге Евгений занял в проекте первое место, разделив его с Максимом Галкиным* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента).
Евгений Дятлов в шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал
В 2016 году актер продолжил удивлять аудиторию, приняв участие в суперсезоне проекта «Точь-в-точь». В нем появлялись звезды предыдущих выпусков.
Нельзя не отметить появление Евгения Дятлова и в шоу «Три аккорда», в котором артисты исполняют песни в стиле шансон. В этой передаче Евгений порадовал поклонников исполнением композиций «Смотрины», «Воркута-Ленинград», «Весенний блюз» и многих других произведений.
Также Евгений Дятлов вел цикл программ «Век кавалергардов» и неоднократно выступал в передаче «Романтика романса» на телеканале «Культура». Его бархатный баритон, конечно, производит впечатление на женскую аудиторию.
Евгений Дятлов. Фото: Global Look Press
Кстати, поклонники Евгения знают, что он исполняет романсы не только в студиях телепередач, но и российских концертных залах.
Впрочем, в программу выступлений артиста входят не только знаменитые русские романсы, но и городская лирика, казачьи, украинские, цыганские песни, произведения Александра Галича, Юрия Визбора, Булата Окуджавы и других бардов. И поверьте человеку, побывавшему на концертах Дятлова два раза, - это стоит увидеть и услышать вживую.
Евгений Дятлов в дубляже
Мало кто знает, но Евгений Дятлов еще и виртуоз дубляжа. Это его голосом говорят герои таких знаменитых голливудских фильмов и мультфильмов, как «Перевозчик», «Пираты Карибского моря», «Три икса», «Однажды в Мексике», «Подводная братва» и так далее.
А еще он тот самый рассказчик (герой Эдварда Нортона), от лица которого ведется повествование в кинохите «Бойцовский клуб», и ироничный и не лишенный обаяния злодей Рэндалл Боггс из мультика «Корпорация монстров», мечтающий о революции в индустрии запугивания.
Как рассказывал Евгений в интервью «Аргументам и фактам», в оригинале Рэндалла озвучивает Стив Бушеми – артист закрытый, субтильный, ироничный – под стать своему персонажу. И кто бы мог подумать, что характер худощавого Рэндалла, который в начале мультика абсолютно не уверен в себе, сможет передать брутальный Евгений Дятлов.
Кадр из мультфильма «Корпорация монстров». Тот самый Рэндалл, которого озвучивает Евгений Дятлов
«И когда у зрителей спрашивали, чего они ждут от озвучки, они предполагали закадрового артиста соответствующих габаритов и темперамента. Американцы наивно считают, что психофизика - вещь исключительно гармоничная, и представить себе не могут, как внутри одного человека может жить другой», - пояснял в своем интервью Евгений Дятлов.
Что же касается «Бойцовского клуба», то, по признанию Евгения, в молодости ему были близки идеи главного героя картины. И в возрасте 22-23 лет он был готов вступить в любую организацию, которая бы боролась бы за светлое будущее и против угнетения «маленького человека». Ведь он и сам вышел из низов. Но с возрастом взгляды Евгения Валерьевича, конечно, претерпели изменения.
Рост и вес
Рост Евгения Дятлова - 182 сантиметра. Вес - 85 килограммов.
Первая жена Дарья Юнгенс
Такой мужчина, как Евгений Дятлов, конечно, никогда не страдал от недостатка женского внимания. Дамы стремились завоевать этого брутального талантливого человека любыми способами. Но при этом всегда понимали, что в любой момент он захочет вернуться к свободе.
Первой женой Евгения стала его однокурсница Дарья Лесникова-Юнгенс – та самая Мэрилин из культового фильма «Брат». Поначалу Дятлов относился к поползновениям Дарьи в его сторону довольно прохладно, пока однажды в метро она не заявила, что готова родить от него ребенка.
Евгений, конечно, покрутил пальцем у виска, а потом и призадумался… А, может, действительно стоит закрутить роман с такой решительной девушкой?
В скором времени однокурсники начали жить вместе, а потом и официально расписались. В этом браке родился сын Егор.
Евгений Дятлов и Дарья Юнгенс в молодости. Фото: соцсети
На дворе стояли лихие 90-е. Денег, получаемых в питерском театре «Буфф», катастрофически не хватало, чтобы обеспечить семью. И чтобы заработать дополнительные средства, Евгений даже решился петь в метро.
А чуть позже принял и другое решение, ставшее для семьи роковым, – отправить жену с ребенком к родственникам на юг, где море, солнце и много фруктов. После года такой жизни на расстоянии Евгений признался жене в измене.
Как вспоминала Дарья в одном из своих интервью, боль после такого разговора была настолько сильной, что хотелось покончить с собой. От рокового шага ее удержал только сын Егор.
На протяжении многих лет актриса не позволяла бывшему мужу общаться с сыном. Но постепенно все-таки сменила гнев на милость. Сейчас Евгений наладил отношения с Егором.
Вторая жена Екатерина
Второй женой артиста стала ассистент в театре «Ленком» - хорошенькая девушка по имени Екатерина, которая, как говорят знакомые Дятлова, ходила за ним по пятам. В итоге артист женился на своей поклоннице. У пары родился сын Федор.
Евгений Дятлов. Фото: Global Look Press
А потом в его жизни появилась Юлия Джербинова. Они познакомились, когда играли влюбленную пару в спектакле «Опасные связи». После очередной репетиции начался роман. Тогда Дятлов был как раз женат на Екатерине и разрывался между страстью и долгом. Через год супруга Евгения узнала о его отношениях на стороне. Но брак уже было не спасти.
Третья жена Юлия Джербинова
В итоге Евгений женился на Юлии, и в 2007 году в результате второй попытки ЭКО на свет появилась дочь пары Василиса. Ради этой любви Юлия пожертвовала актерской карьерой и полностью посвятила свою жизнь Евгению: стала его директором, пресс-секретарем, ездила вместе с ним по гастролям, договаривалась с организаторами выступлений.
И конечно, незаметно следила, как бы чего не вышло. Ведь вокруг Евгения всегда вились какие-то женщины. В одном из своих интервью Юлия признавалась, что очень ревнует мужа и боится его потерять. Как будто что-то предчувствовала…
Евгений Дятлов и Юлия Джербинова. Фото: Global Look Press
«Я не вчера родилась, поэтому точно знаю: иногда семья рушится из-за чашечки кофе, на которую соглашается один из супругов, не имея ввиду ничего «такого». Мы ведь с Женькой именно так «допились кофе». Сначала просто общались, потом нас стало тянуть друг к другу, и в один прекрасный день мы поняли, что хотим быть вместе», - рассказывала Юлия в одном из своих интервью.
Слухи о романе с Дарьей Травниковой
В конце 2022 года начали появляться слухи о разрыве пары. Говорили, что на все мероприятия артист приходит не с Юлией, а с какой-то блондинкой. Он представлял ее как своего директора Дарью Травникову. К слову, вместе с Дарьей артист приехал и на X международный Забайкальский кинофестиваль, проходивший в Чите в конце мая – начале июня этого года.
Евгений Дятлов с Дарьей Травниковой на багуловой дорожке X Международного Забайкальского кинофестиваля. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
И он появлялся с ней не только на багуловой дорожке (на этом кинофестивале красную дорожку называют именно так – по цвету багульника, растущего в местных краях), но и в коридорах гостиницы, где жили артисты.
Но пока официально Евгений и Дарья не подтвердили свой роман. И женщина продолжает уверять прессу, что она всего лишь директор…Возможно, рано или поздно правда раскроется.
Евгений Дятлов сейчас
Сейчас же Евгений Дятлов живет в условиях насыщенного актерского графика – снимается в фильмах, принимает участие в фестивалях и дает концерты.
Евгений Дятлов. Фото: Global Look Press
Одна из недавних работ актера – роль майора Казанцева в сериале «Медвежий угол», который должен выйти в прокат. А 5 сентября в Рыбинске пройдет его творческий вечер, где зрители смогут задать артисту любые вопросы.
Кстати, сын Евгения Дятлова Егор (известен как Егор Лесников) тоже пошел по стопам отца и снимается в кино. Так, его можно видеть в фильмах и сериалах «Спросите медсестру», «Молчание», «Любовь с первого взгляда», «Воскресенский».
Егор Лесников. Фото: соцсети
Так что Евгению Дятлову определенно есть чем гордиться!