Три жены, «Бойцовский клуб» и перевоплощения Евгения Дятлова

Он исполняет городские романсы и песни в стиле шансон, перевоплощается в Мистера Икса, дерется на ринге, руководит Сибирью в сериале «Тобол», озвучивает героя Эдварда Нортона в культовом фильме «Бойцовский клуб». А еще этот мужчина разбил немало женских сердец.

Все это разные грани поющего актера Евгения Дятлова!, о которых вам расскажет Teleprogramma.pro.

Детство

Евгений Валерьевич Дятлов появился на свет 2 марта 1963 года в Хабаровске. Когда мальчику было пять лет, его отец трагически погиб – утонул во время переправы через реку Нерчу. И маме Евгения пришлось поднимать его и брата Владимира самостоятельно.

Вскоре женщина вместе с двумя детьми переселилась в Никополь, чтобы быть ближе к родственникам. Там же устроилась в местную школу – преподавать химию и биологию.