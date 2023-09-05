Покорял балерин, «заказал» бывшую жену и дочку: чем запомнился актер и режиссер Леонид Монастырский

В самом начале 2023 года зрители простились с актером и режиссером Леонидом Монастырским, заслуженным артистом Казахской ССР. Мужчина запомнился не только своими ролями, но и громким уголовным делом: суд признал его виновным в организации покушения на бывшую жену и ее семью. Яблоком раздора между супругами стала элитная квартира в Москве.

Актерская карьера

Леонид Федорович родился 7 марта 1940 года в СССР, но о его юных годах практически ничего неизвестно. В молодости он работал в Павлодарском театре драмы, а в 1972-м перешел под руководство Олега Ефремова в МХАТ.

Будучи режиссером и фактически правой рукой художественного руководителя, Монастырский поставил шесть спектаклей, в некоторых из которых сам блеснул как драматический актер. Он играл в «Сталеварах» и «Эшелоне», поставил «Послушайте глагог моих» по произведениям Пушкина, «Обратную связь» по Гельману и «Попытку полета» по Радичкову.

В 1971 году на экраны вышла мелодрама «Нюркина жизнь», в которой актер сыграл вместе с Тамарой Дегтяревой и Олегом Ефремовым. Позже в фильмографии Монастырского появилась картина «Христиане» (1987) с Любовью Полищук в главной роли.