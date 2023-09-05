Покорял балерин, «заказал» бывшую жену и дочку: чем запомнился актер и режиссер Леонид Монастырский

В самом начале 2023 года зрители простились с актером и режиссером Леонидом Монастырским, заслуженным артистом Казахской ССР. Мужчина запомнился не только своими ролями, но и громким уголовным делом: суд признал его виновным в организации покушения на бывшую жену и ее семью. Яблоком раздора между супругами стала элитная квартира в Москве.
Актерская карьера
Леонид Федорович родился 7 марта 1940 года в СССР, но о его юных годах практически ничего неизвестно. В молодости он работал в Павлодарском театре драмы, а в 1972-м перешел под руководство Олега Ефремова в МХАТ.
Будучи режиссером и фактически правой рукой художественного руководителя, Монастырский поставил шесть спектаклей, в некоторых из которых сам блеснул как драматический актер. Он играл в «Сталеварах» и «Эшелоне», поставил «Послушайте глагог моих» по произведениям Пушкина, «Обратную связь» по Гельману и «Попытку полета» по Радичкову.
В 1971 году на экраны вышла мелодрама «Нюркина жизнь», в которой актер сыграл вместе с Тамарой Дегтяревой и Олегом Ефремовым. Позже в фильмографии Монастырского появилась картина «Христиане» (1987) с Любовью Полищук в главной роли.
Леонид Монастырский в фильме «Христиане». Фото: кадр из фильма 1987 года
Помимо этого, как режиссер он приложил силы к постановке ряда массовых мероприятий, таких как Олимпиада 1980 года, тысячелетие Крещения Руси и 600-летие Куликовской битвы.
В 1987-м из-за конфликта Олега Ефремова и Татьяны Дорониной старый МХАТ раскололся, после чего Монастырский два года проработал во МХАТе имени Горького.
Личная жизнь
В интервью Леонид Федорович рассказывал, что все его женщины были жгучими красотками. Первая большая влюбленность случилась у него с манекенщицей Региной Збарской. Но женился режиссер на солистке ансамбля танца Игоря Моисеева Варваре Болдышевой.
Верностью мужчина не отличался — когда супруга уехала на гастроли в Америку, он закрутил роман с молодой актрисой Еленой Прокловой. Позже Монастырский без стеснения назвал ее «королевой постели» и «богом рукоположенной гейшей».
Также у артиста был 11-летний роман с балериной Екатериной Максимовой и небольшая интрижка с примой Большого театра Людмилой Семенякой. А еще он пытался очаровать на тот момент 16-летнюю Анастасию Волочкову. Даже утверждал, что якобы уговорил хореографа Владимира Васильева взять ее в Большой театр.
Вполне логично, что все эти любовные похождения пришлись не по нраву официальной жене. Хоть в браке и родился сын Иван, Болдышева развелась с режиссером, после чего вышла замуж за знаменитого художника Таира Салахова.
В 1987 году Монастырский познакомился в Варшаве с еще одной балериной Большого театра Ириной Дмитриевой. Пара быстро расписалась, и вскоре в новой семье родилась девочка Марфа. Второй брак продлился шесть лет, но, по словам актера, он жил с танцовщицей под одной крышей не более полугода.
Леонид Федорович отмечал, что яркая и эффектная супруга общалась с несколькими мужчинами, что вызывало большие сомнения в его отцовстве в отношении дочери. Развод состоялся в 1992 году.
Леонид Монастырский с Татьяной Зудиной. Фото: соцсети
И только в 2008-м режиссер решил в третий раз попытать счастья в браке, женившись на 18-летней студентке Татьяне Зудиной. Когда это произошло, его вторая жена неожиданно объявилась и предъявила права на элитную московскую квартиру бывшего супруга.
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Покушение и уголовное дело
В центре скандала оказались пятикомнатные апартаменты на Малой Никитской общей площадью в 150 квадратных метров и стоимостью в 2 миллиона долларов.
Прописанная ранее в этой квартире вместе с дочерью (или подделавшая прописку, по словам Монастырского) Ирина Дмитриева выиграла суд и въехала в дом вместе с Марфой и ее мужем, банкиром Александром Малентовичем.
Две семьи не ужились на большой жилплощади. Леонид Федорович только женился на студентке, а тут ему пришлось терпеть под боком бывшую супругу, дочь и зятя. Словесные скандалы стали переходить в драки, и режиссер начал опасаться за свое здоровье.
Сначала он нанял охранников для своей безопасности. А затем один из них донес в полицию, что артист предложил ему 45 тысяч долларов за физическое устранение нежелательных квартирантов.
16 июля 2008 года Монастырского арестовали по обвинению в подготовке покушения. На суде мужчина свою вину отрицал, заявив, что хотел только привлечь внимание общественности к своей квартирной проблеме и не рассчитывал на реальное выполнение «заказа». В итоге режиссеру дали шесть лет колонии строгого режима. Спустя три года заключения под Тверью он вышел по УДО.
Но после освобождения театрального деятеля в 2014 году эпопея с квартирой не закончилась. Леонид Федорович рассчитывал вернуться в свою жилплощадь, но его не пустили. Тогда он подал иск на бывшую жену, и во время нового судебного заседания Ирина Дмитриева, желая отсрочить приговор, устроила себе попытку суицида прямо в здании учреждения. К счастью, она почти не пострадала, но вынуждена была пройти курс лечение в психиатрической больнице.
4 января 2023 года Леонид Монастырский умер в возрасте 82 лет, после чего публика вспомнила о его громком скандале с супругой. Судьба элитной пятикомнатной квартиры так и осталась неизвестной общественности.
Интересные факты
На одном из заседаний суда Монастырский отметил, что чувствует себя в Бутырской тюрьме «как на Канарах» — обрел душевный покой и даже «написал несколько хороших вещей».
Леонид Федорович подозревал Ирину Дмитриеву в причастности к смерти его родителей. По словам актера, его мать умерла внезапно, выпив чая, а бывшая жена как раз хорошо разбирается в ядах.
Сын режиссера от первого брака Иван работает главным реставратором Третьяковской галереи, женился на солистке группы «Непара» Виктории Талышинской.