Неулыбчивый и знающий свое дело актер: биография Томми Ли Джонса

Кто такой Томми Ли Джонс?
Актер Томми Ли Джонс был соседом Эла Гора по комнате в Гарварде в течение четырех лет, а после окончания учебы он переехал в Нью-Йорк, а затем в Голливуд, где траектория его карьеры резко изменилась. С 1993 года «Беглец» Джонс стал именем нарицательным, и за этой ролью последовали запоминающиеся выступления в «Людях в черном», «Старикам тут не место», «Линкольне» (2012) и др.
Томми Ли Джонс. Фото: кадр из к/ф «Старикам тут не место» (2007)
Ранняя жизнь
Томми Ли Джонс родился 15 сентября 1946 года в Сан-Сабе, штат Техас. Уроженец Техаса в восьмом поколении, Джонс был единственным ребенком Клайда Джонса, ковбоя, ставшего нефтяником, и его жены Люсиль Мари. Его родители были женаты и дважды разводились; как он позже рассказал в интервью, у Джонса был трудный подростковый возраст.
Когда Томми Ли был подростком, Клайд Джонс устроился на работу на нефтяные месторождения Северной Африки. Его сын упорно трудился, чтобы получить стипендию в Сент-Марко, элитной подготовительной школе Далласа, чтобы он мог остаться в стране.
Талантливый спортсмен и студент, Джонс в конце концов выиграл футбольную стипендию Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс. Его соседом по комнате все четыре года учебы в Гарварде был Эл Гор, будущий сенатор Соединенных Штатов, вице-президент и кандидат в президенты.
Джонс, специализировавшийся на английской литературе, стал защитником «Айви» в футбольной команде. Он также любил драматургию и выступал в ряде школьных постановок, в первую очередь сыграв главную роль в «Кориолане» Шекспира.
Стремление действовать
Имея слишком слабую фигуру, чтобы пробиться в Национальную футбольную лигу, Джонс отправился в Нью-Йорк, чтобы продолжить карьеру актера после окончания Гарварда в 1969 году. Вскоре после этого он получил свою первую профессиональную роль во внебродвейской постановке.
В дополнение к своей сценической деятельности, Джонс регулярно играл доктора Марка Толанда в дневной мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить» с 1971 по 1975 год. Он дебютировал в полнометражном кино в 1970 году в роли соседа по комнате персонажа Райана О'Нила в слезливой «Истории любви».
Разочарованный сокращением возможностей на Бродвее, Джонс в 1975 году переехал в Голливуд. Вскоре он получил заметную роль в дебютном популярном телесериале «Ангелы Чарли», а также свою первую главную роль в голливудском полнометражном фильме 1976 года криминальной драме «Тюрьма округа Джексон», спродюсированная иконой низкопробного кино Роджером Корманом. (Первой главной ролью Джонс на большом экране стала роль в малоизвестном канадском фильме 1970 года «Гороскоп Элизы».)
Томми Ли Джонс. Фото: кадр из к/ф «Тюрьма округа Джексон» (1976)
В течение следующих двух десятилетий Джонс появился почти в трех десятках кино- и телевизионных проектов и сыграл в ряде спектаклей, получивших признание критиков. Основные моменты его карьеры до «Беглеца» включают хорошо известные телевизионные фильмы, такие как «Удивительный Говард Хьюз» (1977), «Песнь палача» (1982), за которые он получил премию «Эмми», и знаменитый минисериал CBS «Одинокий голубь» (1989), в главных ролях которого снялись Роберт Дюваль, Анжелика Хьюстон и Дайан Лейн.
Он также заслужил признание за свои роли второго плана в фильме «Дочь шахтера» (1980) с Сисси Спейсек в главной роли и фильме Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» (1991) с Кевином Костнером в главной роли. За последний фильм Джонс получил номинацию на премию «Оскар» (лучшая мужская роль второго плана) за роль Клея Шоу, бизнесмена-гомосексуалиста и подозреваемого в заговоре с целью убийства президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году.
Томми Ли Джонс. Фото: кадр из к/ф «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» (1991)
Большой прорыв
Если маниакальная игра Джонса в роли злодейского бывшего агента ЦРУ в триллере 1992 года «В осаде» со Стивеном Сигалом в главной роли и режиссером Эндрю Дэвисом — представила его таланты гораздо более широкой аудитории, чем он знал ранее, то боевик Дэвиса «Беглец» (1993) отправил Джонса в список звезд Голливуда.
Фильм, основанный на популярном телесериале 1960-х годов, снял Харрисона Форда в роли врача, который ошибочно осужден за убийство своей жены и сбегает из тюрьмы, полный решимости найти ее истинного убийцу. Помимо признания критиков, фильм стал одним из самых кассовых хитов всех времен, заработав в общей сложности более 170 миллионов долларов.
В роли жесткого, но в конечном счете сочувствующего маршала США, который преследует сбежавшего Форда, Джонс сыграл блестящую роль, фактически украв фильм у своего более известного коллеги по фильму и выиграв Оскар (лучшая мужская роль второго плана).
Томми Ли Джонс. Фото: кадр из к/ф «Беглец» (1993)
В течение следующего года Джонс снялся еще в трех кассовых хитах — «Прирожденные убийцы» Стоуна, «Клиент» и «Подрывники», а также в нескольких менее успешных полнометражных фильмах, включая вьетнамскую драму Стоуна «Небо и земля», «Голубое небо» с Джессикой Лэнг в главной роли; и «Кобб», в котором он сыграл жестокого, несимпатичного легенду бейсбола Тая Кобба.
В 1995 году он снялся в роли мультяшного злодея Двуликого вместе с Вэлом Килмером в подвергшемся критике, но коммерчески успешном фильме «Бэтмен навсегда».
Томми Ли Джонс. Фото: кадр из к/ф «Бэтмен навсегда» (1995)
Следующим кассовым триумфом Джонса стал научно-фантастический боевик «Люди в черном» 1997 года, летний блокбастер с Уиллом Смитом в главной роли. Джонс и Смит продемонстрировали свои немалые комедийные таланты в роли пары иммиграционных агентов США, борющихся с инопланетным вторжением.
В то время как его следующие несколько проектов — «Вулкан» (1997); анимационный фильм «Cолдатики» (1998); и сиквел «Служители закона» (1998) — были относительными разочарованиями как у критиков, так и в коммерческом плане, Джонс добился еще одного огромного успеха с остросюжетным триллером 1999 года «Двойной просчет» с Эшли Джадд в главной роли.
Томми Ли Джонс и Эшли Джадд. Фото: кадр из к/ф «Двойной просчет» (1999)
Успех мейнстрима
В 2000 году Джонс снова добился успеха в прокате в роли адвоката, защищающего полковника морской пехоты, которого сыграл Сэмюэл Л. Джексон в драме «Правила боя» в зале суда. Позже в том же году он снялся вместе с другими ветеранами Голливуда Клинтом Иствудом, Джеймсом Гарнером и Дональдом Сазерлендом в получившем широкую известность фильме «Космические ковбои» о команде из четырех бывших астронавтов, призванных выполнить еще одну важную миссию.
Томми Ли Джонс, Клинт Иствуд, Дональд Сазерленд и Джеймс Гарнер. Фото: кадр из к/ф «Космические ковбои» (2000)
Джонс вновь обрел известность в 2007 году, сыграв шерифа Эда Тома Белла в фильме «Старикам тут не место», который получил премию «Оскар» за лучшую картину. Он также был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль за исполнение роли Хэнка Дирфилда в фильме «В долине Эла».
В сентябре 2008 года Джонс подал иск против Paramount Pictures, утверждая, что студия задолжала ему более 10 миллионов долларов в виде обещанных «кассовых бонусов» и другой дополнительной компенсации за его работу в фильме «Старикам тут не место». Позже дело было передано в арбитраж, и Джонс получил компенсацию в размере более 15 миллионов долларов.
Томми Ли Джонс и Шарлиз Терон. Фото: кадр из к/ф «В долине Эла» (2007)
В последние годы Джонс продолжал стабильно работать. В 2010 году он появился в драме «В компании мужчин» с Беном Аффлеком и Крисом Купером. В следующем году у него была роль второго плана в крупнобюджетном боевике «Первый мститель».
У Джонса был особенно напряженный 2012 год, когда вышли четыре очень разных фильма. Он вернулся к своей самой популярной кинофраншизе, вновь объединившись с Уиллом Смитом в фильме «Люди в черном 3», затем снялся на одном экране с Мэрил Стрип в фильме «Весенние надежды», сыграв мужа давно состоящей в браке пары, стремящейся спасти свой брак.
Он также сыграл двух известных исторических личностей: в фильме Стивена Спилберга «Линкольн» Джонс изобразил влиятельного политика-республиканца Таддеуса Стивенса, а в главной роли Дэниела Дэй-Льюиса сыграл Авраама Линкольна.
Томми Ли Джонс и Уилл Смит. Фото: кадр из к/ф «Люди в черном 3» (2012)
Личная жизнь и супружество
Джонс, игрок в поло и преданный своему делу наездник, владеет ранчо площадью 3000 акров на родине в Сан-Сабе, расположенном в 150 милях от Сан-Антонио.
Джонс был женат три раза. Он женился на актрисе и писательнице Кэтрин Ларднер в начале 1970-х, и они развелись через семь лет. Он познакомился со своей второй женой, Кимберли Клоули, на съемках техасского фильма «Проселочные дороги» (1981).
Они поженились в 1981 году, у них родилось двое детей, Остин и Виктория, до развода в 1996 году. В марте 2001 года Джонс женился на своей давней подруге, фотографе Дон Лорел. Пара познакомилась на съемках телевизионного фильма 1995 года «Старые добрые парни», режиссером которого был Джонс.
Томми Ли Джонс с женой Дон Лорел-Джонс и дочерью Викторией Джонс на премьере «Все только начинается» в ArcLight Hollywood в Лос-Анджелесе, Калифорния 7 декабря 2017 г. Фото: Global Look Press