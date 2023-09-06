Неулыбчивый и знающий свое дело актер: биография Томми Ли Джонса

Ранняя жизнь

Томми Ли Джонс родился 15 сентября 1946 года в Сан-Сабе, штат Техас. Уроженец Техаса в восьмом поколении, Джонс был единственным ребенком Клайда Джонса, ковбоя, ставшего нефтяником, и его жены Люсиль Мари. Его родители были женаты и дважды разводились; как он позже рассказал в интервью, у Джонса был трудный подростковый возраст.

Когда Томми Ли был подростком, Клайд Джонс устроился на работу на нефтяные месторождения Северной Африки. Его сын упорно трудился, чтобы получить стипендию в Сент-Марко, элитной подготовительной школе Далласа, чтобы он мог остаться в стране.

Талантливый спортсмен и студент, Джонс в конце концов выиграл футбольную стипендию Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс. Его соседом по комнате все четыре года учебы в Гарварде был Эл Гор, будущий сенатор Соединенных Штатов, вице-президент и кандидат в президенты.

Джонс, специализировавшийся на английской литературе, стал защитником «Айви» в футбольной команде. Он также любил драматургию и выступал в ряде школьных постановок, в первую очередь сыграв главную роль в «Кориолане» Шекспира.