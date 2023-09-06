«Как Марадона в футболе»: биография «голливудского гладиатора» Рассела Кроу

Кто такой Рассел Кроу?
Рассел Кроу родился 7 апреля 1964 года в Веллингтоне, Новая Зеландия. Сделал себе имя, снимаясь в австралийском кино. В конце концов он стал международной звездой с такими проектами, как «Гангстер», «Игры разума» и «Гладиатор», за который он получил «Оскар».
Рассел Кроу в молодости. Фото: соцсети
«Кровавая клятва», «Перекресток», «Доказательство», «Скины»
Роль в мюзикле «Братья по крови» в 1989 году привела Кроу к созданию первого полнометражного фильма «Кровавая клятва» (1990, выпущен в США под названием «Пленники солнца»).
Среди других его ранних фильмов — «Перекресток» (1990), в котором он сыграл свою первую главную роль, и «Эксперт» (1991, выпущен в США под названием «Спотсвуд») с Энтони Хопкинсом и Тони Коллетт.
Рассел Кроу и Тони Коллетт в фильме «Эксперт». Кадр из фильма 1991 года
Другие роли продемонстрировали две совершенно разные стороны Кроу — в фильме 1992 года «Доказательство» он сыграл нежного, доверчивого посудомойщика, получив премию Австралийского института кино за лучшую мужскую роль второго плана. В следующем году он получил статуэтку «Лучший актер» за роль жестокого скинхеда в скандальном фильме «Скины».
«Быстрый и мертвый», «Виртуозность»
Рассел Кроу в фильме «Быстрый и мертвый». Фото: кадр из фильма 1995 года
В 1995 году Кроу дебютировал в американском кино, снявшись вместе с Шэрон Стоун, Джином Хэкманом и Леонардо Ди Каприо в необычном вестерне «Быстрые и мертвые».
В том же году он сыграл преступника из виртуальной реальности, созданного из более чем 150 серийных убийц, за которыми охотится Дензел Вашингтон в научно-фантастическом триллере «Виртуозность».
Он также сыграл романтические роли в малоизвестных фильмах «Магия» (1995) с Бриджит Фонда и «На грани разрыва» (1997) с Сальмой Хайек.
«Секреты Лос-Анджелеса»
Ким Бейсингер и Рассел Кроу в фильме «Секреты Лос-Анджелеса». Фото: кадр из фильма 1997 года
Рассел Кроу по-настоящему не привлекал внимания американских кинозрителей до «Секреты Лос-Анджелеса», широко известного неонуарного фильма 1997 года, в котором исследуется темная сторона Лос-Анджелеса 1950-х годов.
Кроу сыграл жестокого, прямолинейного полицейского Бада Уайта — одного из троицы очень разных полицейских. В фильме также снялись Кевин Спейси и его коллега — австралиец Гай Пирс, которые натыкаются на запутанный заговор убийц.
«Инсайдер»
Первая главная роль Кроу в 1999 году случилась в фильме «Тайна Аляски», плохо принятую комедию Дэвида Э. Келли с Бертом Рейнольдсом в главной роли.
Гораздо большего успеха он добился со своим следующим фильмом «Свой человек», основанным на реальной истории бывшего руководителя табачной компании Джеффри Виганда, которого продюсер теленовостей убедил разоблачить могущественную табачную индустрию.
Рассел Кроу в фильме «Свой человек». Фото: Global Look Press
Несмотря на посредственные сборы в прокате, фильм «Свой человек» режиссера Майкла Манна с Аль Пачино в главной роли получил высокую оценку критиков. Напряженная, номинированная на «Оскар» игра Кроу в роли сопротивляющегося Виганда, пожалуй, была самым заметным моментом аспектом фильма. Актер специально поправился для роли и был почти неузнаваем в седом парике.
«Оскар» за фильм «Гладиатор»
Рассел Кроу в фильме «Гладиатор». Global Look Press
В 2000 году Кроу прославился в Голливуде благодаря своему харизматичному исполнению роли римского полководца, превратившегося в мстительного раба в фильме «Гладиатор», амбициозном римском эпосе и летнем хите-блокбастере режиссера Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли.
Фильм получил 12 номинаций на премию «Оскар», включая вторую подряд награду за лучшую мужскую роль Кроу. В ночь вручения премии «Оскар» в марте 2001 года Кроу среди прочих победил голливудского актера Тома Хэнкса, чтобы забрать домой «Оскар». «Гладиатор» победил в пяти номинациях, включая главную награду вечера — «лучший фильм».
Также в 2000 году Кроу снялся в романтическом приключенческом фильме «Доказательство жизни» в роли переговорщика по захвату заложников, у которого завязываются романтические отношения со своим клиентом, которого играет Мег Райан, после похищения ее мужа.
«Игры разума»
Рассел Кроу в фильме «Игры разума». Фото: Global Look Press
В 2001 году Рассел Кроу снялся в фильме «Игры разума», нашумевшем биографическом фильме о лауреате Нобелевской премии математике Джоне Нэше. В фильме режиссера Рона Ховарда снялись Эд Харрис и Дженнифер Коннелли. Третий год подряд бравурная игра Кроу принесла ему номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
«Хозяин морей: На краю Земли», «Нокдаун»
Рассел Кроу в фильме «Хозяин морей: На краю Земли». Фото: Global Look Press
После главной роли Кроу в фильме «Хозяин морей: На краю Земли» (2003) Кроу и Говард снова объединились для боксерской драмы «Нокдаун» (2005) о Джиме Брэддоке, боксере эпохи депрессии, который победил чемпиона в супертяжелом весе Макса Бэра в 15-раундовом поединке.
Рене Зеллвегер и Рассел Кроу в фильме «Нокдаун». Фото: Global Look Press
Другие релизы за десятилетие включали «Хороший год» (2006), «Гангстер» (2007), «Совокупность лжи» (2008) — все три из которых также были сняты режиссером Ридли Скоттом — и «Большая игра» (2009).
«Робин Гуд», «Отверженные»
Кроу воссоединился со Скоттом в пятый раз в режиссерской экранизации «Робин Гуда» 2010 года, в которой одной из главных ролей стала Кейт Бланшетт.
После роли в 2012 году в фильме о боевых искусствах «Железный кулак» актер использовал свои вокальные способности в мюзикле «Отверженные», вышедшем в декабре. В номинированном на «Оскар» фильме Тома Хупера с участием Хью Джекмана, Энн Хэтэуэй и Аманды Сейфрид Кроу сыграл одержимого констебля Жавера.
Рассел Кроу в фильме «Робин Гуд». Фото: Global Look Press
«Человек из стали», «Ной», «Искатель воды»
Следующие главные роли Кроу появились в 2013 году в фильме «Город порока», в котором он изобразил мэра, готовящегося к переизбранию, и картине «Человек из стали».
В 2014 году Кроу вернулся к высокобюджетной съемке библейского Ноя, прежде чем сняться в фильме «Искательводы», своем режиссерском дебюте об отце, ищущем своих сыновей в Европе после Первой мировой войны. «Отцы и дочери» (2015) с Сейфридом также продемонстрировали актера в сложной роли.
Рассел Кроу в фильме «Отцы и дочери» 2015 года. Фото: кадр из фильма
«Славные парни», «Мумия», «Самый громкий голос»
Следующая попытка Кроу сыграть силовика вместе с Райаном Гослингом в боевике «Славные парни» (2016) была в целом хорошо принята. Он не смог многое сделать, чтобы помочь перезагрузке «Мумии» (2017), хотя актеру повезло больше со «Стертой личностью» (2018).
На телевидении Кроу исполнил роль основателя Fox News Роджера Эйлса в сериале Showtime «Самый громкий голос» летом 2019 года. Хотя сериал вызвал неоднозначные отзывы, Кроу произвел достаточно впечатления, чтобы претендовать на вторую победу в «Золотом глобусе» в своей карьере.
Рассел Кроу в сериале «Самый громкий голос» 2019 года. Фото: кадр из фильма
Ранние годы и карьера
Рассел Кроу родился 7 апреля 1964 года в Веллингтоне, Новая Зеландия. Его семья переехала в Сидней, Австралия, когда Кроу было четыре года. Он проводил много времени на съемках различных фильмов и телевизионных постановок, где его родители работали поставщиками провизии; в возрасте шести лет Кроу получил роль сироты в телесериале «Шпионская сила», первую из его многочисленных небольших ролей в качестве детского актера.
Его семья вернулась в Новую Зеландию в 1978 году, и Кроу начал выступать как рок-певец, назвавшись Rus le Roc и записав сингл 1980 года с пророческим названием I Want to Be Like Marlon Brando» В этот период он и его друг сформировали Roman Antix, который позже превратился в 30 Odd Foot of Grunts, рок-группу, в которой Кроу был певцом, гитаристом и автором песен.
Кроу вернулся в Австралию в начале 1980-х, чтобы продолжить свою актерскую карьеру, получив роль в постановке мюзикла «Бриолин» в 1983 году. С 1986 по 1988 год он снимался в гастрольной постановке The Rocky Horror Picture Show.
Ссоры и репутация плохого парня
Рассел Кроу. Фото: Global Look Press
Широко распространенные слухи о дерзком характере Кроу усилились с его растущей известностью в 1990-х годах. По сообщениям, в конце 1999 года он был вовлечен в драку возле бара в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Владелец бара, который утверждал, что у него есть видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что актер был инициатором драки, впоследствии был обвинен в шантаже после предполагаемой попытки вымогательства денег у Кроу в обмен на видео.
В начале 2001 года появились новости о том, что Федеральное бюро расследований начало расследование слухов о заговоре с целью похищения Кроу. Он присутствовал на январской церемонии вручения «Золотого глобуа» в сопровождении агентов ФБР в смокингах и был под охраной Скотланд-Ярда на лондонской премьере фильма «Доказательство жизни» в следующем месяце.
В дополнение к драке в баре 1999 года в Австралии, Кроу был вовлечен в драку в туалете в модном лондонском ресторане в 2002 году. Три года спустя он был арестован и обвинен в нападении второй степени после того, как бросил телефон в служащего отеля в Нью-Йорке.
Личная жизнь
Роассел Кроу и Мег Райн. Фото: соцсети
Кроу начал долгосрочные отношения с австралийской певицей и актрисой Даниэль Спенсер, когда они снимались в фильме «Перекресток» в конце 1989 года.
Летом 2000 года у Кроу завязались романтические отношения со своей партнершей по фильму «Доказательство жизни» Мэг Райан, и это повлияло на ее расставание с мужем, актером Деннисом Куэйдом. Однако в конце декабря того же года Кроу и Райан расстались.
Позже Кроу возобновил свой роман со Спенсер. Они поженились в апреле 2003 года, у них родилось двое сыновей, Чарльз и Теннисон, прежде чем они объявили о своем расставании в 2012 году.
Рассел Кроу с женой Даниэль Спенсер и сыновьями Теннисоном и Чарли. Фото: Global Look Press
В апреле 2018 года, незадолго до юридически оформленного развода со Спенсер, Кроу провел аукцион «Искусство развода», чтобы избавиться от «примерно трех комнат, полных вещей, о которых мне больше не придется заботиться, документировать, чистить, настраивать и страховать…».
Аукцион транслировался в прямом эфире и включал в себя такие востребованные предметы, как защита паха актера из «Нокдауна» и череп динозавра, купленный у Ди Каприо. Как сообщается, аукцион принес Кроу кругленькую сумму в 2,8 миллиона долларов.