«Как Марадона в футболе»: биография «голливудского гладиатора» Рассела Кроу

«Кровавая клятва», «Перекресток», «Доказательство», «Скины»

Роль в мюзикле «Братья по крови» в 1989 году привела Кроу к созданию первого полнометражного фильма «Кровавая клятва» (1990, выпущен в США под названием «Пленники солнца»).

Среди других его ранних фильмов — «Перекресток» (1990), в котором он сыграл свою первую главную роль, и «Эксперт» (1991, выпущен в США под названием «Спотсвуд») с Энтони Хопкинсом и Тони Коллетт.