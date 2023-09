«Как Марадона в футболе»: биография «голливудского гладиатора» Рассела Кроу

Ранние годы и карьера

Рассел Кроу родился 7 апреля 1964 года в Веллингтоне, Новая Зеландия. Его семья переехала в Сидней, Австралия, когда Кроу было четыре года. Он проводил много времени на съемках различных фильмов и телевизионных постановок, где его родители работали поставщиками провизии; в возрасте шести лет Кроу получил роль сироты в телесериале «Шпионская сила», первую из его многочисленных небольших ролей в качестве детского актера.

Его семья вернулась в Новую Зеландию в 1978 году, и Кроу начал выступать как рок-певец, назвавшись Rus le Roc и записав сингл 1980 года с пророческим названием I Want to Be Like Marlon Brando» В этот период он и его друг сформировали Roman Antix, который позже превратился в 30 Odd Foot of Grunts, рок-группу, в которой Кроу был певцом, гитаристом и автором песен.

Кроу вернулся в Австралию в начале 1980-х, чтобы продолжить свою актерскую карьеру, получив роль в постановке мюзикла «Бриолин» в 1983 году. С 1986 по 1988 год он снимался в гастрольной постановке The Rocky Horror Picture Show.

Ссоры и репутация плохого парня