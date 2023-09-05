Очаровала мужа исполнением романса: жизнь и творчество оперной певицы Галины Писаренко

В 2022 году российского зрителя покинула оперная певица Галина Писаренко. Артистка, очень требовательная к своему творчеству, умевшая растворяться в звуке и обожавшая свое дело. В зрелом возрасте она проявила себя как талантливый педагог по вокалу и не омрачила седины скандалами в личной жизни.

Детство и юность

Галина Алексеевна Кузьмина родилась 24 января 1934 года в Ленинграде. В ее семье не было профессиональных музыкантов, но отец любил петь под гитару, а мать прекрасно владела голосом. Поэтому девочка с ранних лет тянулась к музыке и демонстрировала собственные вокальные способности.

Певице не было и трех лет, когда от туберкулеза умерла ее мама, а в роковом 1941 году не стало и отца. Ее вместе со старшей сестрой приютила тетя Александра Кузьмина, жившая в Москве. Девочки называли родственницу бабушкой и получили в ее доме очень строгое воспитание. Все это происходило на фоне страшной войны.

Однако «бабушка» сумела разглядеть в Галине творческое начало и отдала ее в музыкальную школу имени Гнесиных по классу фортепиано. Хотя при этом она не считала музыку серьезным занятием и после окончания средней школы (с золотой медалью) направила будущую оперную диву в Московский государственный институт международных отношений.

Но параллельно Галина сдала вступительные экзамены в училище при Московской консерватории и попала на вокальное отделение в класс Нины Львовны Дорлиак. Впоследствии Писаренко неоднократно говорила, что именно этот педагог сделал из нее певицу.