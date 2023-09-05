Очаровала мужа исполнением романса: жизнь и творчество оперной певицы Галины Писаренко

В 2022 году российского зрителя покинула оперная певица Галина Писаренко. Артистка, очень требовательная к своему творчеству, умевшая растворяться в звуке и обожавшая свое дело. В зрелом возрасте она проявила себя как талантливый педагог по вокалу и не омрачила седины скандалами в личной жизни.
Детство и юность
Галина Алексеевна Кузьмина родилась 24 января 1934 года в Ленинграде. В ее семье не было профессиональных музыкантов, но отец любил петь под гитару, а мать прекрасно владела голосом. Поэтому девочка с ранних лет тянулась к музыке и демонстрировала собственные вокальные способности.
Певице не было и трех лет, когда от туберкулеза умерла ее мама, а в роковом 1941 году не стало и отца. Ее вместе со старшей сестрой приютила тетя Александра Кузьмина, жившая в Москве. Девочки называли родственницу бабушкой и получили в ее доме очень строгое воспитание. Все это происходило на фоне страшной войны.
Однако «бабушка» сумела разглядеть в Галине творческое начало и отдала ее в музыкальную школу имени Гнесиных по классу фортепиано. Хотя при этом она не считала музыку серьезным занятием и после окончания средней школы (с золотой медалью) направила будущую оперную диву в Московский государственный институт международных отношений.
Но параллельно Галина сдала вступительные экзамены в училище при Московской консерватории и попала на вокальное отделение в класс Нины Львовны Дорлиак. Впоследствии Писаренко неоднократно говорила, что именно этот педагог сделал из нее певицу.
Молодая Галина Писаренко в фильме-спектакле «Самая высокая...». Фото: кадр из фильма 1967 года
В 1954 году МГИМО был расформирован, и количество студентов сократили на две трети. Девушка продолжила обучение в Московском государственном институте иностранных языков имени Мориса Тореза и МГУ имени Михаила Ломоносова. У нее было два высших образования, но Писаренко выбрала своим призванием музыку.
После студенчества Писаренко некоторое время работала переводчицей на телевизионном заводе, но все же осталась в Московской консерватории оттачивать вокальное мастерство у Дорлиак. Конкуренция среди молодых артисток в те годы была очень сильной: вместе с Галиной учились Тамара Милашкина, Клара Кадинская, Марина Алексеева.
Карьера певицы
Понять, что она действительно может стать певицей, Писаренко смогла после оперного спектакля «Богема» Джакомо Пуччини, где она исполнила вокальную партию Мюзетты. Девушка тогда училась на втором курсе консерватории и уже успела потерять веру в свой голос. Но после выступления к ней подошла Нина Львовна и сказала: «Будешь артисткой!»
И дальше роли посыпались одна за другой. К моменту окончания консерватории в 1961 году Галина Алексеевна успела спеть за Татьяну и Марфу из «Царской невесты» Римского-Корсакова, Мими из той же «Богемы», Сюзанну из «Свадьбы Фигаро» Моцарта, Луизу из «Дуэньи» Прокофьева. Талантливой выпускнице сразу поступило несколько предложений по дальнейшей работе.
Писаренко считала себя недостойной петь в Большом театре и собиралась начать карьеру с провинциальной сцены, но Дорлиак уговорила ее дождаться прослушивания в Москве. И вот Галину приняли в оперную труппу Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, куда она даже не мечтала попасть.
Ее дебют на большой сцене состоялся в оперетте «Прекрасная Елена». Девять месяцев девушка досконально осваивала главную роль под руководством режиссера Надежды Кемарской – любимой ученицы Владимира Немировича-Данченко и первой исполнительницы роли Елены.
Вскоре молодая певица стала ведущей солисткой музыкального театра, приняв все основные партии для сопрано в «Евгении Онегине», «Манон», «Кармен». В 1982 году она получила звание народной артистки РСФСР. А в 1991-м ушла вслед за Евгением Колобовым в театр «Новая опера», где проработала пять лет.
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Также певица активно гастролировала по миру, сотрудничала со многими известными пианистами, в том числе с Антоном Гинзбургом, Борисом Чайковским и Святославом Рихтером. С последним Писаренко сделала четыре камерные программы, хотя работа с гением выдалась крайне тяжелой.
Галина Писаренко в советско-венгерском фильме «Пополам». Фото: кадр из фильма 1967 года
А еще огромная часть ее жизни была отдана преподаванию. В 1995 году Галина Алексеевна стала профессором Московской консерватории и быстро вошла в число лучших педагогов по вокалу. Среди ее учениц Ирина Ромишевская («Новая опера»), Надежда Сердюк (Мариинский театр), лауреат международных конкурсов Альбина Шагимуратова.
Вокальные мастер-классы Писаренко проходили в Польше, Португалии, Австрии, Японии, Греции, Южной Корее и Эквадоре. Она также стала почетным профессором Афинской консерватории «Орфеон» и приглашенным профессором Американской летней школы музыки AJMS.
Личная жизнь
Свое личное счастье оперная дива нашла со второй попытки. Еще в молодости она вышла замуж за физика-теоретика Новомира Писаренко, взяв его фамилию. И хотя в браке родился сын Александр, это не уберегло пару от развода.
Вторым мужем певицы стал еще один ученый – инженер Виктор Маланичев, которого артистка встретила на гастролях в Якутске. После концерта Галина вышла пообщаться с поклонниками и вдруг заметила симпатичного мужчину, который стоял чуть поодаль и не решался подойти к звезде. Она сама позвала его сделать совместное фото, а на следующий день кавалер пригласил даму на прогулку по городу.
Вспоминая их историю знакомства, Маланичев признавался, что влюбился, как только услышал первые строчки романса в исполнении певицы. Писаренко же называла второго мужа главным подарком всевышнего. Она отмечала, что он разделял ее страсть к музыке и преподаванию, всегда помогал и понимал с полуслова.
Галина Писаренко с Виктором Маланичевым. Фото: mosconsv.ru / Марина Рагозина
Супруги прожили в счастливом браке 35 лет до самой смерти певицы 23 октября 2022 года. Галина Алексеевна Писаренко ушла на 89-м году жизни по причине, которая так и не была обнародована. Она похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
Интересные факты
У Галины Писаренко был лирико-колоратурный сопрано.
Она долгое время руководила Московским обществом любителей музыки Моцарта.
Искусствовед Галина Снитковская посвятила артистке биографическую книгу «Певческий дар».