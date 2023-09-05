Любовь к Кустурице, оркестрам и ретромотоциклам: жизнь и творчество певца Тимофея Копылова

Биография знаменитости

Тимофей Копылов — бессменный вокалист рок-группы «Рекорд Оркестр». За годы творческой биографии исполнитель не переставал удивлять поклонников оригинальными музыкальными экспериментами, которым особую перчинку придавали юмор и ирония.

Вдохновение для создания треков артист находит повсюду, но лучше всего ему получается творить, занимаясь чем-то медитативным и таинственным.

С детства увлекался роком и мечтал о сцене

Тимофей Копылов родился 1 января 1977-го в селе, расположенном вблизи Владимира. Музыкальные пристрастия парня формировались под влиянием вкусов родителей. Отец мальчика пел в церковном хоре, поэтому с юных лет будущий артист погружался в мелодику всенощных бдений.

При этом с детства Тимофею нравился рок (Оззи Осборн, Led Zeppelin) и музыка Арама Хачатуряна. Став подростком, Копылов не изменил вкусам детства и с упоением слушал Nirvana.

В 13 лет Тимофей с удивлением открыл для себя способ добиться расположения понравившейся девочки — научился играть на гитаре. Тогда в голове подростка уже зрели образы, как он будет петь рок в переполненных концертных залах страны.

Однако реализовать мечты юноша так и не решился и после окончания школы получил среднее профессиональное образование по специальности «немецкая филология».