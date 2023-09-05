Любовь к Кустурице, оркестрам и ретро-мотоциклам: жизнь и творчество певца Тимофея Копылова

Биография знаменитости
Тимофей Копылов — бессменный вокалист рок-группы «Рекорд Оркестр». За годы творческой биографии исполнитель не переставал удивлять поклонников оригинальными музыкальными экспериментами, которым особую перчинку придавали юмор и ирония.
Вдохновение для создания треков артист находит повсюду, но лучше всего ему получается творить, занимаясь чем-то медитативным и таинственным.
С детства увлекался роком и мечтал о сцене
Тимофей Копылов родился 1 января 1977-го в селе, расположенном вблизи Владимира. Музыкальные пристрастия парня формировались под влиянием вкусов родителей. Отец мальчика пел в церковном хоре, поэтому с юных лет будущий артист погружался в мелодику всенощных бдений.
При этом с детства Тимофею нравился рок (Оззи Осборн, Led Zeppelin) и музыка Арама Хачатуряна. Став подростком, Копылов не изменил вкусам детства и с упоением слушал Nirvana.
В 13 лет Тимофей с удивлением открыл для себя способ добиться расположения понравившейся девочки — научился играть на гитаре. Тогда в голове подростка уже зрели образы, как он будет петь рок в переполненных концертных залах страны.
Однако реализовать мечты юноша так и не решился и после окончания школы получил среднее профессиональное образование по специальности «немецкая филология».
Тимофей Копылов в молодости. Фото: соцсети
Первые шаги к популярности и создание блюз-группы
Первые серьезные шаги Тимофея в музыке начинались в 2001 году с присоединения к коллективу The Blackmailers Blues Band. За несколько лет до этого музыкальный коллектив был сформирован по инициативе музыканта Алексея Барышева. Группа играла в клубах города Владимира и даже имела небольшую, но верную армию поклонников.
Как признавался Копылов, поворотным для коллектива стал 2004 год. После премьеры кинокартин Эмира Кустурицы привычный для ребят блюз дополнился нотками южнославянского фолка. Выпущенный год спустя альбом Zlatno Zrno Blues вошел в десятку лучших в своей категории на территории России.
В 2010 году музыкальный коллектив изменил свое название на «Рекорд Оркестр». Шоу «Народный продюсер», выходившее в эфире радио, принесло музыкантам не только победу, но и массу новых поклонников. Закреплением победы в «Народном продюсере» стал успех сингла «Лада седан».
В 2015 году артист с командой успел поразить жюри конкурса «Главная сцена», где, будучи в команде яркого наставника — Дианы Арбениной, прошел в финал, но не смог стать победителем.
Тимофей Копылов с коллегами по группе. Фото: соцсети
Участие в проекте «Голос» и кавер на хит Цоя
В 2013 году Копылов загорелся идеей участия в проекте «Голос». Это удалось Тимофею в 2017 году. Для слепого прослушивания конкурсант выбрал цыганскую песню «Шукария». Не успел певец закончить припев, как Леонид Агутин нажал кнопку. Оказалось, что именно к нему и хотел попасть в команду вокалист.
В ноябре певец сразился в музыкальном поединке с Дарьей Винокуровой. Участники проекта экспрессивно исполнили песню «Вот пуля просвистела». Победителем в вокальной дуэли члены жюри единогласно признало импозантного Тимофея.
Одним из самых ярких номеров сезона стала песня Виктора Цоя «Кукушка», которая в версии Копылова приобрела новое звучание. В конце декабря 2017 года состоялся финал шоу, в котором за звание лучшего вокалиста страны боролись Ладислав Бубнар, Ян Гэ, Тимофей Копылов и Селим Алахяров. Тимофей занял почетное второе место.
Тимофей Копылов на шоу «Голос». Фото: кадр из шоу «Голос»
Тур по России и любовь к фолк-року
После «Голоса» Тимофей продолжил творить вместе с «Рекорд Оркестром». Коллектив ездил с концертами по разным уголкам России. В 2021 году музыкант порадовал поклонников новым альбомом «Мир самых добрых людей». Критики отметили, что в пластинке не было зажигательных лезгинок и балканской страсти. На смену пришли композиции, созданные в традициях русского рока и фолк-рока.
Помимо музыки артист продолжил заниматься бизнесом, ранее в интервью певец говорил, что полностью посвящать себя музыке можно в 13 лет, а после необходимо найти более серьезное дело.
Тимофей Копылов. Фото: соцсети
Личная жизнь артиста
О личной жизни Тимофея информации в открытом доступе нет. Неизвестно даже, женат ли сейчас он. А вот о том, что в молодости у него родился сын, артист несколько раз рассказывал в интервью. Однако в Интернете фото родственника Копылова найти не удалось.
В свободное время исполнитель ведет активный образ жизни. Музыкант признается, что физическую форму поддерживает регулярными посещениями спортивного клуба, а также играет с товарищами в пейнтбол или страйкбол.
Тимофей Копылов и Юлия Пересильд. Фото: соцсети
Тимофей Копылов сейчас
Вместе с «Рекорд Оркестром» певец регулярно дает представления по всей России. В январе 2023 года группа выступила с акустической программой в Нижнем Новгороде, а уже в марте приехала в Мурманск, где встретилась с поклонниками в Rock-n-Roll Music Bar. А в первый день апреля Копылов представил лучшие хиты команды в программе «Квартирник НТВ у Маргулиса».