Как сейчас живет семья Юрия Шатунова: последние новости

Песни Шатунова исполнят его коллеги - Сергей Жуков, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, «Дискотека Авария», Алсу, Игорь Крутой, Сергей Мазаев, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер, Ольга Серябкина. А семья покажет поклонникам редкие видеокадры закулисной жизни Юры из домашнего архива. Билеты в продаже пока есть, цена от 1200 руб.

Скучают по папе

Светлана Шатунова и сейчас говорит о муже со слезами на глазах: «До сих пор жду, что вот-вот Юра позвонит в дверь и скажет: «Вот я и дома, мои лапочки». Боль не утихает. Время не лечит. Дети очень скучают по папе. Они так на него похожи! За несколько часов до смерти Юра разговаривал с Дэннисом по телефону, хвалил его за успехи в учебе...»

Вдова с детьми живет в доме, который когда-то купил Шатунов. Прямо в доме была оборудована студия с дорогой звукозаписывающей аппаратурой. На это Юрий Шатунов потратил сбережения, которые получил за успешную службу в группе «Ласковый май», где пел с 14 до 18 лет. Гонорары за него получал продюсер Андрей Разин - он конвертировал их в валюту и сохранил на счете в банке. Когда Шатунов ушел из «Ласкового мая», он получил все разом, а именно $10 млн.

В Германии у музыканта было небольшое кафе. Также Шатунов выступал на вечеринках для русскоязычных эмигрантов, но чаще артист зарабатывал в России: пел на частных мероприятиях за гонорар 2 - 3 млн руб. Спрос был большой: на 2022 год у Шатунова было запланировано 55 сольных концертов, из которых он успел отработать только 36. Говорят, что деньги у Шатунова были грамотно инвестированы. Поэтому его семья нуждаться не будет, дети смогут получить хорошее образование.

Дэннис окончил школу и определяется с профессией: выбирает между авиаконструктором и пилотом. Парень часами пропадает в технической комнате в доме, где раньше они мастерили с папой. Эстелла любит готовить, и у нее отлично получается. Семейные рецепты, а также видеосюжеты из жизни Юры и его семьи можно посмотреть на официальном канале Shatunov Family Life, который вдова завела на YouTube.

«Мы раньше любили готовить всей семьей. Юра сам готовил беляши. Называл их «беляши по-шатуновски». Это блюдо из его детства, ему их готовила бабушка Екатерина Ивановна, - рассказывает Светлана. Она не исключает, что сын или дочь могут заняться творчеством. - Главное для меня - быть сильной и суметь передать детям все то, что оставил им отец».

Так случилось, что за два дня до кончины артиста суд наконец разрешил Юре Шатунову исполнять все его знаменитые хиты - музыкант долго судился из-за них с бывшим продюсером Разиным. Теперь песни Юры и его новые сочинения прозвучат на вечере памяти. Поклонники надеются услышать «Белые розы» в исполнении дочери и сына Шатунова.