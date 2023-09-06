Как сейчас живет семья Юрия Шатунова: последние новости

Бывший детдомовец, всякое повидавший в жизни, ушел год назад на пороге своего 49-летия, имея все, о чем только можно было мечтать. Немеркнущая слава, любимая семья, красивый дом, верные друзья… Судьба навязала ему самый несправедливый сценарий из всех возможных: обширный инфаркт именно тогда, когда он наконец ощутил себя в полной мере счастливым.
6 сентября Юре исполнилось бы 50 лет. В этот день на его могиле на Троекуровском кладбище Москвы установили двухметровый памятник из бронзы: артист с микрофоном в руках будто готовится запеть первый куплет. Семья заплатила за скульптуру 10 млн руб.
Бронзовый Юра будто ждет конца проигрыша, чтобы запеть. Фото: из семейного архива
Все предельно просто, без лишнего символизма - ведь Шатунов и в жизни был непафосным парнем. Пожалуй, не хватает тут только белых роз, но что-то подсказывает, что эти цветы на могиле будут всегда.
Все в сборе
Артиста не стало 23 июня 2022-го. На 24-е у него был билет на самолет - он должен был вернуться с гастролей в России домой к жене и детям. Последние 16 лет Шатунов с семьей жил в Германии, а на родину прилетал работать.
Жена Шатунова Светлана с детства живет в Германии. Там и познакомились - встречая Новый, 2001 год в ресторане. Каждый отмечал со своей компанией, но их взгляды встретились и... Поженились Юрий и Светлана в Мюнхене в 2007 году.
Сейчас Дэннису - 17, Эстелле - 10. Накануне посмертного юбилея отца они вместе с мамой прилетели в Москву - Светлане было важно лично проконтролировать установку памятника. Первыми скульптуру увидели семья и близкие друзья. Прошла небольшая панихида, после чего почтить память кумира смогли все фанаты.
Будет и еще одно памятное мероприятие: 17 октября в столичном зале «Крокус Сити Холл» пройдет концерт «Здесь был Юра».
Концерту «Здесь был Юра» быть! Слева направо: Игорь Николаев, Дэннис, Игорь Крутой, Эстелла и Светлана Шатунова. Фото: соцсети
Песни Шатунова исполнят его коллеги - Сергей Жуков, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, «Дискотека Авария», Алсу, Игорь Крутой, Сергей Мазаев, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер, Ольга Серябкина. А семья покажет поклонникам редкие видеокадры закулисной жизни Юры из домашнего архива. Билеты в продаже пока есть, цена от 1200 руб.
Скучают по папе
Светлана Шатунова и сейчас говорит о муже со слезами на глазах: «До сих пор жду, что вот-вот Юра позвонит в дверь и скажет: «Вот я и дома, мои лапочки». Боль не утихает. Время не лечит. Дети очень скучают по папе. Они так на него похожи! За несколько часов до смерти Юра разговаривал с Дэннисом по телефону, хвалил его за успехи в учебе...»
Вдова с детьми живет в доме, который когда-то купил Шатунов. Прямо в доме была оборудована студия с дорогой звукозаписывающей аппаратурой. На это Юрий Шатунов потратил сбережения, которые получил за успешную службу в группе «Ласковый май», где пел с 14 до 18 лет. Гонорары за него получал продюсер Андрей Разин - он конвертировал их в валюту и сохранил на счете в банке. Когда Шатунов ушел из «Ласкового мая», он получил все разом, а именно $10 млн.
В Германии у музыканта было небольшое кафе. Также Шатунов выступал на вечеринках для русскоязычных эмигрантов, но чаще артист зарабатывал в России: пел на частных мероприятиях за гонорар 2 - 3 млн руб. Спрос был большой: на 2022 год у Шатунова было запланировано 55 сольных концертов, из которых он успел отработать только 36. Говорят, что деньги у Шатунова были грамотно инвестированы. Поэтому его семья нуждаться не будет, дети смогут получить хорошее образование.
Дэннис окончил школу и определяется с профессией: выбирает между авиаконструктором и пилотом. Парень часами пропадает в технической комнате в доме, где раньше они мастерили с папой. Эстелла любит готовить, и у нее отлично получается. Семейные рецепты, а также видеосюжеты из жизни Юры и его семьи можно посмотреть на официальном канале Shatunov Family Life, который вдова завела на YouTube.
«Мы раньше любили готовить всей семьей. Юра сам готовил беляши. Называл их «беляши по-шатуновски». Это блюдо из его детства, ему их готовила бабушка Екатерина Ивановна, - рассказывает Светлана. Она не исключает, что сын или дочь могут заняться творчеством. - Главное для меня - быть сильной и суметь передать детям все то, что оставил им отец».
Так случилось, что за два дня до кончины артиста суд наконец разрешил Юре Шатунову исполнять все его знаменитые хиты - музыкант долго судился из-за них с бывшим продюсером Разиным. Теперь песни Юры и его новые сочинения прозвучат на вечере памяти. Поклонники надеются услышать «Белые розы» в исполнении дочери и сына Шатунова.