От провизора в аптеке до мастера перевоплощений на сцене: биография певца Артема Белого

Биография певца
Харизматичный певец Артем Белый несколько лет назад получил медицинское образование, но в итоге решил связать свою биографию с музыкальным творчеством. Будучи непрофессиональным исполнителем песен, молодой человек попробовал силы в проекте «Фактор.BY» и добрался до финала.
Детство звезды
Артем Белый родился 13 января 1997 года в городе Пинске на юго-востоке Беларуси. После окончания школы молодой человек поступил на фармацевтическое отделение медицинского университета в Витебске.
Получив диплом в 2019 году, выпускник переехал в Минск и устроился работать на неполную ставку провизором в аптеку. Сейчас Белый сосредоточен на творчестве и пытается реализовать музыкальные амбиции.
Артем Белый. Фото: соцсети
Петь начал еще в детстве, часто устраивал концерты
С детства Артем был артистичным парнем, а петь начал в подростковом возрасте. В школьные годы выступал в творческом ансамбле родного Пинска. Будучи студентом, давал концерты в эстрадной студии при университете. А после окончания смены Белый часто устраивал импровизированные представления для коллег-аптекарей.
Известно, что фармацевт записывал кавер-версии известных хитов. Например, в исполнении Артема можно услышать песни «Сердце в тысячу свечей» Филиппа Киркорова, «Это была любовь» Димы Билана, «Плачут небеса» Тимати и другие хиты российской эстрады.
Артем Белый. Фото: соцсети
Личная жизнь парня
Сейчас Артем находится в поиске своей половинки. Парень любит притягивать внимание и вести людей за собой, обожает посмеяться и совсем не склонен к депрессиям. Молодой человек уверен, что главное в жизни — совершенствование мира, а в людях — смелость и упорство. В девушках молодой человек ценит верность, доброту и чувство юмора.
Артем Белый на сцене проекта «Фактор.BY». Фото: кадр из выпуска «Фактор.BY»
Дебют на большой сцене и восторг Сергея Соседова
На белорусском телевидении Артем дебютировал осенью 2022 года. Парень отправился на кастинг талант-шоу «Фактор.BY». Для первого выступления перед судьями артист выбрал хит Киркорова «Сердце в тысячу свечей».
Исполнение Белого оценили все четверо наставников проекта — конкурсанту сказали «да» критик Сергей Соседов, певица Ольга Бузова, рэпер Серега и композитор Руслан Алехно. В наибольшем восторге остался Соседов. Он даже признался, что смотрит на Артема как в зеркало, настолько похожи их интонации, жестикуляция, смех и чувство юмора.
Артем Белый. Фото: соцсети
Молодой человек отправился в тренировочный лагерь, прошел испытания, опробовал новый репертуар, поучаствовал в вокальных батлах на вылет и заслужил место в проекте. В полуфинале Белый перепел хит Ареля Скаата с «Евровидения-2010» Milim. Руслан Алехно назвал номер Белого спектаклем без декораций. Участник прошел в финал и попал в команду Сергея Соседова.
До заключительного этапа шоу «Фактор.BY» добрались 12 артистов, чьи выступления показывали уже в прямом эфире телеканала «Беларусь-1». Для первой прямой трансляции Артем выбрал еще один хит «Евровидения» — песню Uno.
Во время второго эфира Белый представил собственную версию хита Ирины Аллегровой «Императрица». Четверо членов жюри не только отметили исполнение, но и похвалили участника за актерское мастерство, постановку номера и импровизацию.
Сейчас парень продолжает давать интервью разным изданиям, занимается вокалом и выступает на концертах в своей стране.
Интересный факт
— На досуге восходящая звезда из Беларуси увлекается аниме и мангой, участвует в профессиональных фотосессиях.