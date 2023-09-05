От провизора в аптеке до мастера перевоплощений на сцене: биография певца Артема Белого

Биография певца

Харизматичный певец Артем Белый несколько лет назад получил медицинское образование, но в итоге решил связать свою биографию с музыкальным творчеством. Будучи непрофессиональным исполнителем песен, молодой человек попробовал силы в проекте «Фактор.BY» и добрался до финала.

Детство звезды

Артем Белый родился 13 января 1997 года в городе Пинске на юго-востоке Беларуси. После окончания школы молодой человек поступил на фармацевтическое отделение медицинского университета в Витебске.

Получив диплом в 2019 году, выпускник переехал в Минск и устроился работать на неполную ставку провизором в аптеку. Сейчас Белый сосредоточен на творчестве и пытается реализовать музыкальные амбиции.