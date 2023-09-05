Звезда нулевых и «плохой парень» из популярного бойз-бенда: биография певца Алексея Кабанова

Биография звезды
Каждому участнику популярного бойз-бенда отведена определенная роль. Так было в Backstreet Boys, US5 и 'N Sync. То же самое касается и российских поп-групп. Знаменитые «Корни» не стали исключением. Алексей Кабанов с выразительными чертами лица и легкой ухмылкой идеально справлялся с ролью «плохого парня» и за карьеру разбил не одно девичье сердце.
Детство хулигана и уроки музыки
Алексей Кабанов родился 5 апреля 1983 года в Москве в семье физиков. Родители знаменитости в каждом интервью вспоминают историю о том, как в холодные зимние вечера их сын бегал по дому и своим пением веселил и согревал всех членов семьи.
В школе Леша был настоящим хулиганом. Юный сорванец прогуливал уроки, доводил учителей до нервных срывов и частенько устраивал драки за школой. Чтобы сбить спесь со своего сына, мать и отец отдали парня в музыкальную школу, в класс флейты.
Как и многие дети, Алексей хотел бросить уроки музыки. Некогда очарованный непознанным миром звуков, мальчик теперь ненавидел его. Два раза он участвовал в конкурсе флейтистов и занимал второе место.
Маленький Алексей Кабанов (справа) со своим другом. Фото: соцсети
Из биографии знаменитости известно, что, помимо музыкальной школы, Алексей посещал и драматический кружок. Оттуда Кабанов сбежать не пытался.
С жизненным направлением ему помогла определиться покупка синтезатора. Парень неустанно творил и всей душой прикипел к этому инструменту.
После окончания школы Кабанов поступил в музыкальный колледж импровизационной музыки, который не окончил из-за того, что его пригласили в проект Первого канала «Фабрика звезд».
Алексей Кабанов в молодости. Фото: соцсети
Участие в «Фабрике звезд»
Когда на экранах телевизоров начали крутить рекламу «Фабрики звезд», ни Алексей, ни его семья не восприняли это как шанс. Однако предприимчивый парень, несмотря на пессимистичный настрой родных, все же отвез кассету со своими песнями в «Останкино». Спустя три дня Лешу пригласили на прослушивание, которое он успешно прошел.
Публике запомнилось выступление симпатичного парня на одном из отчетных концертов с Татьяной Булановой. Вместе они исполнили бессмертный хит певицы «Мой сон».
В декабре 2002 года победителями первой «Фабрики звезд» на сцене СК «Олимпийский» объявили группу «Корни» в составе Александра Асташенка, Алексея Кабанова, Павла Артемьева и Александра Бердникова.
Призеры получили много привилегий: контракт на запись первого альбома, съемку видеоклипа с эфиром на Первом канале, концертный тур по городам России, а самое главное — ребята стали официальными представителями страны на международном фестивале Eurobest-2003. На мероприятии они заняли шестое место.
Павел Артемьев, Алексей Кабанов, Александр Бердников и Александр Асташенок. Фото: соцсети
В декабре 2003 года группа выпустила дебютный альбом «На века». На четыре песни из него («Я теряю корни», «Плакала береза», «С днем рождения, Вика» и «Ты узнаешь ее») были сняты видеоклипы.
Они быстро стали популярными, армия поклонников коллектива росла с каждым днем. В том же году ребята получили премию «Золотой граммофон» за песню «Ты узнаешь ее». В 2004 году «Корни» отправились в первый гастрольный тур по городам России вне «Фабрики звезд».
В канун 2005 года группа выпустила клип на песню «С новым годом, люди!». Параллельно с этим Алексей и другие ребята работали над своими сольными проектами, вошедшими в альбом «Дневники».
Также в мае команда выпустила ролик на песню «25-й этаж». Уже осенью прошло переиздание «Дневников» — к альбому был добавлен бойкий трек «Снова в школу».
В апреле группа «Корни» выпустила новинку «Хочешь, я тебе спою». В августе 2006 года группа выпустила клип на песню «Наперегонки с ветром», ставшую саундтреком к телесериалу «Кадетство» на телеканале СТС. В начале 2007 года коллектив представил новую композицию «Закрыть глаза» («К тебе»).
Алексей Кабанов (крайний справа) с коллегами по группе. Фото: соцсети
В мае 2008 года группа выпустила новую песню «Про тебя». В конце осени появился клип на композицию «Глаза в глаза» с Викторией Дайнеко.
В июне 2009 года ребята записали и сняли клип на новую летнюю композицию под названием «Лепесток».
Спустя год на смену Саше Асташенку и Паше Артемьеву в группу пришел Дима Пакуличев. В связи с этим был снят клип на песню «Не может быть».
В конце 2010 года группа «Корни» выпустила новую песню «Это не спам». А в апреле того же года Алексей Кабанов представил сольную композицию под названием «Отпускаю».
Спустя семь лет, в 2017 году Кабанов представил песню «Странные» и снялся в клипе участницы шоу «Голос. Дети» Мишель Петрович.
Алексей Кабанов. Фото: соцсети
Алексей не прекращал концертную деятельность. Он активно гастролировал по России как сольно, так и в составе группы «Корни». Однако к определенному моменту Кабанов начал задумываться о перспективах. Зимой 2021 года вместе с группой «Корни» Алексей выступил на юбилейном концерте коллег — коллектива «Иванушки International».
Бурная личная жизнь певца
В молодости главный красавчик группы «Корни» крутил романы исключительно с видными красавицами российского шоу-бизнеса — солисткой группы «Фабрика» Сати Казановой и победительницей конкурса «Краса России» Дарьей Коноваловой.
А вот романтическая история с участницей «Фабрики звезд» Марией Алалыкиной, по словам самого исполнителя, оказалась неправдой. Хоть Маша ему сразу понравилась, парень на тот момент состоял в отношениях.
Спустя много лет предложение Леша сделал своей подруге Розалии Коноян. Мужчина признался, что не женился раньше, потому что искал именно такую девушку.
В личной жизни артиста долгое время не происходило ничего примечательного. Находясь в «вечных поисках», парень не спешил обременять себя серьезными отношениями.
Сати Казанова и Алексей Кабанов. Фото: соцсети
Предложение руки и сердца Алексей сделал Розе в разгар романтического ужина. Посреди ресторана он исполнил любимую композицию девушки, а затем опустился перед Коноян на колено и предложил никогда больше не расставаться.
В сентябре 2013 года состоялась свадьба. Певца вовсе не смущало то, что бракосочетание было назначено на пятницу 13-е. К слову, пара успела обзавестись и ребенком. В 2014 году Роза подарила Кабанову дочь Алису.
В декрете Розалия занималась творчеством — рисовала эскизы одежды. Муж поддерживал ее начинания финансово. Друзья пары Евгений Руднев и Алиана Гобозова, которые на тот момент являлись участниками телешоу «Дом-2», предложили нестандартный способ раскрутки бизнеса. Розалия отправилась на проект, где рассказала вымышленную историю о том, что нашла в телефоне мужа переписки с поклонницами и теперь хочет его проучить.
Вскоре на проекте жену артиста заподозрили в измене с Евгением Рудневым. Это вызвало непонимание и осуждение со стороны зрителей. Вскоре Роза была вынуждена покинуть шоу и вернуться к мужу. Позже муж помог ей открыть магазин одежды в одном из московских торговых центров.
Алексей Кабанов и Розалия Коноян. Фото: соцсети
Кабанов сейчас
Сейчас Алексей остается частью сплоченного коллектива и рад вспомнить беззаботное прошлое времен «Фабрики звезд». Об этом и разговаривали участники «Корней», приглашенные в шоу бывшей ведущей популярного проекта Яной Чуриковой в августе 2022 года.
Незадолго до этого группа вернулась с гастролей. Коллектив выступил на фестивале «Таврида.АРТ», а после него рамках тура в поддержку российского туризма — в центре Северо-Кавказского федерального округа городе Пятигорске.
Алексей Кабанов с дочерью и женой. Фото: соцсети
Интересные факты
1) До проекта «Фабрика звезд» Алексей боялся сцены. После многочисленных концертов страх исчез, и сейчас он получает удовольствие от выступлений.
2) Кабанов четко разграничивает работу и отдых. Поэтому в обычной жизни артист не любит петь, даже в караоке в узком кругу друзей не подходит к микрофону.