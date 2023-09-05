Звезда нулевых и «плохой парень» из популярного бойз-бенда: биография певца Алексея Кабанова

Биография звезды

Каждому участнику популярного бойз-бенда отведена определенная роль. Так было в Backstreet Boys, US5 и 'N Sync. То же самое касается и российских поп-групп. Знаменитые «Корни» не стали исключением. Алексей Кабанов с выразительными чертами лица и легкой ухмылкой идеально справлялся с ролью «плохого парня» и за карьеру разбил не одно девичье сердце.

Детство хулигана и уроки музыки

Алексей Кабанов родился 5 апреля 1983 года в Москве в семье физиков. Родители знаменитости в каждом интервью вспоминают историю о том, как в холодные зимние вечера их сын бегал по дому и своим пением веселил и согревал всех членов семьи.

В школе Леша был настоящим хулиганом. Юный сорванец прогуливал уроки, доводил учителей до нервных срывов и частенько устраивал драки за школой. Чтобы сбить спесь со своего сына, мать и отец отдали парня в музыкальную школу, в класс флейты.

Как и многие дети, Алексей хотел бросить уроки музыки. Некогда очарованный непознанным миром звуков, мальчик теперь ненавидел его. Два раза он участвовал в конкурсе флейтистов и занимал второе место.