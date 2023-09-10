Как известные актеры становятся легкой добычей для мошенников

Но ему был неведом самый простой и эффективный способ - выйти на наивных и порой оторванных от жизни творческих людей и «развести» их. Предостерегая читателя от подобного печального опыта и призывая к максимальной бдительности в наше неспокойное время, «Телепрограмма» вспоминает, как известные актеры и актрисы (в том числе и звезды криминальных сериалов!) попадались в лапы мошенников.
Павел Деревянко и 45 млн за криптовалюту
Совсем недавно попался на крючок Павел Деревянко, один из самых востребованных в настоящий момент артистов. Сериал «Домашний арест» вывел артиста в первый эшелон, и теперь, как он сам признается, один его съемочный день стоит 300 - 500 тыс. руб. Стоит ли удивляться, что злодеи всех мастей вьются вокруг Пабло (актер любит называть себя так), как пчелы вокруг меда?
Отсутствие финансовой грамотности и тяга к легким деньгам могут вскружить голову даже самому взрослому артисту. Вот и Деревянко дрогнул, когда один из приятелей порекомендовал ему «надежного криптобизнесмена», при помощи которого можно влегкую срубить крупную сумму. Актер поверил - и… выиграл! Он вложился в криптовалюту и совсем скоро выручил более 1 млн руб. Тут бы ему остановиться, но Павел вошел во вкус.
По рекомендации того же приятеля он перешел к другому «влиятельному специалисту», который обещал... 84% годовых (даже Мавроди на такую наглость не решался!). Конечно, ни денег, ни инвестиций Павел не увидел. Зато с удивлением узнал, что на него подан иск более чем на 45 млн руб. Тот самый гуру быстрых доходов требовал от артиста «недоплаченные деньги».
- Интересная история, - подтвердил артист денежный спор. - Только требуют там гораздо больше. Совсем скоро я выступлю с официальным заявлением и расскажу всей стране, как это было.
Интересно, что три года назад в одном из интервью артист уже признавался, что влетел на кругленькую сумму, когда пытался заработать на криптоферме (комплекс вычислительной техники, который добывает криптовалютные единицы). Тогда Деревянко вспомнил, что вложился в покупку «машинок» для майнинга, потратив более 5 млн руб. на оборудование. Но бизнес прогорел. В итоге Павел был вынужден продать оборудование в рассрочку другому предпринимателю.
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Никита Тарасов и микрозаем
Данные актера «утекли» из каршеринговой компании. Фото: канал СТС
Минувшим летом актер Никита Тарасов, которого публика отлично знает по ролям в проектах «Кухня», «Битва за Севастополь», «Фишер» и других, стал жертвой кредитных мошенников. Крупные компании то и дело рапортуют об утечках данных клиентов, а злоумышленники вовсю используют их в своих целях. Вот и Тарасов стал одной из жертв.
На имя артиста оформили несколько кредитов после того, как в каршеринговой компании, услугами которой он воспользовался, случилась очередная утечка. Так Никита «взял» микрозаем… в Сибири. Актер узнал об этом, получив письмо с требованием погасить заем.
- Я как доверенное лицо актера подаю заявление в полицию, - сообщила адвокат Мария Щербенок. - Может быть, у следователей получится выйти на эту организацию быстрее, чем у нас. Также готовится исковое заявление в суд о признании договора незаключенным и об аннулировании записи в кредитной истории.
Артист предпринял попытку связаться с компанией по сбору долгов, но все безрезультатно.
Зоя Бербер и «сотрудники Сбера»
На Зою словно затмение нашло - она послушно выполнила требования жуликов. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Не пощадили злоумышленники и очаровательную звезду сериала «Реальные пацаны» и «Проект «Анна Николаевна» Зою Бербер. Как это часто бывает в подобных ситуациях, пермскую актрису подвели усталость и отсутствие концентрации. Мошенники застали ее врасплох пару лет назад после тяжелых съемок и бессонных ночей.
«Меня обокрали мошенники, - написала тогда Зоя в соцсетях. - Позвонили, представились сотрудниками технической поддержки Сбербанка. Сказали, что с моего счета только что был сделан перевод, теперь он заблокирован, но нужно проверить мобильное устройство на вирусы. От них пришли сообщения с номера 900! (Реальный короткий номер службы поддержки этого банка, мошенники умеют его имитировать. - Авт.)».
Не сомневаясь, что она выполняет инструкции сотрудника кол-центра Сбера, Зоя скачала приложение QuickSupport, которым часто пользуются интернет-воры. И только через некоторое время осознала, что через него злоумышленники управляли ее телефоном - они сделали несколько переводов. Зоя обратилась в полицию. Какую именно сумму она потеряла, Бербер не уточняла. Но, с ее слов, это была огромная сумма.
Дом-призрак за 13 млн
Дмитрий отдал деньги буквально первому встречному. Фото: онлайн-кинотеатр «Кинопоиск»
Актер-эпизодник из сериала «Маргоша» Дмитрий Полесюк летом текущего года купил несуществующую квартиру в столице почти за 13 млн руб.
- Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился менеджером по недвижимости и предложил помощь в оформлении документов при покупке квартиры в Москве, - сообщили представители правоохранительных органов. - Актер передал мужчине 12,8 млн руб. для заключения сделки, но спустя некоторое время звонивший ему сотрудник перестал отвечать на звонки.
Выяснилось, что 40-летний артист нашел «агента по недвижимости» через соцсети. Незнакомец пообещал, что поможет актеру оформить необходимые документы. Как же так можно?!
«Ваша дочь попала в ДТП»
Перепугавшись за Оксану, ее отец отдал все, что у него было. Фото: Global Look Press
Охотятся изобретательные жулики не только на известных актеров, но и на их родственников. Зная, конечно, что денежки могут храниться и у них. Так было с актрисой Оксаной Скоропад - звездой сериалов «Балабол», «Глухарь», «Тайны следствия» и др.
Словно спустившись со страниц сценария детективных проектов, мошенники воспользовались распространенной схемой «Ваш ребенок попал в ДТП». Это когда аферисты звонят людям и обманывают их, шантажируя («Несите деньги или его посадят!») или пугая угрозой жизни («Срочно нужны деньги на операцию!»).
63-летнему отцу артистки Валерию Скоропаду позвонили якобы «сотрудники СК РФ». По легенде преступников, Оксана на своей машине сбила некую девушку - и теперь они обе лежат в реанимации. «Замять дело» предложили за 1,2 млн руб. Перепуганный отец, разумеется, согласился - вместо того чтобы позвонить дочери и убедиться, что она жива-здорова.
Он вручил пакет с деньгами «специальному человеку», который за ними приехал. А потом дочь вернулась домой - живой и невредимой. В итоге пришлось писать заявление в МВД.