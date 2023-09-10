Как известные актеры становятся легкой добычей для мошенников

Но ему был неведом самый простой и эффективный способ - выйти на наивных и порой оторванных от жизни творческих людей и «развести» их. Предостерегая читателя от подобного печального опыта и призывая к максимальной бдительности в наше неспокойное время, «Телепрограмма» вспоминает, как известные актеры и актрисы (в том числе и звезды криминальных сериалов!) попадались в лапы мошенников.

Павел Деревянко и 45 млн за криптовалюту

Совсем недавно попался на крючок Павел Деревянко, один из самых востребованных в настоящий момент артистов. Сериал «Домашний арест» вывел артиста в первый эшелон, и теперь, как он сам признается, один его съемочный день стоит 300 - 500 тыс. руб. Стоит ли удивляться, что злодеи всех мастей вьются вокруг Пабло (актер любит называть себя так), как пчелы вокруг меда?

Отсутствие финансовой грамотности и тяга к легким деньгам могут вскружить голову даже самому взрослому артисту. Вот и Деревянко дрогнул, когда один из приятелей порекомендовал ему «надежного криптобизнесмена», при помощи которого можно влегкую срубить крупную сумму. Актер поверил - и… выиграл! Он вложился в криптовалюту и совсем скоро выручил более 1 млн руб. Тут бы ему остановиться, но Павел вошел во вкус.

По рекомендации того же приятеля он перешел к другому «влиятельному специалисту», который обещал... 84% годовых (даже Мавроди на такую наглость не решался!). Конечно, ни денег, ни инвестиций Павел не увидел. Зато с удивлением узнал, что на него подан иск более чем на 45 млн руб. Тот самый гуру быстрых доходов требовал от артиста «недоплаченные деньги».

- Интересная история, - подтвердил артист денежный спор. - Только требуют там гораздо больше. Совсем скоро я выступлю с официальным заявлением и расскажу всей стране, как это было.

Интересно, что три года назад в одном из интервью артист уже признавался, что влетел на кругленькую сумму, когда пытался заработать на криптоферме (комплекс вычислительной техники, который добывает криптовалютные единицы). Тогда Деревянко вспомнил, что вложился в покупку «машинок» для майнинга, потратив более 5 млн руб. на оборудование. Но бизнес прогорел. В итоге Павел был вынужден продать оборудование в рассрочку другому предпринимателю.

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