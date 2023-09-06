Жизнь и карьера харизматичного красавчика Марка Уолберга

Ранняя жизнь
Марк Роберт Майкл Уолберг родился 5 июня 1971 года в районе Дорчестер в Бостоне, штат Массачусетс. Уолберг рос младшим из девяти детей в рабочей семье. Его родители развелись, когда ему было 11 лет, и мать Уолберга позже обвинила собственное эмоциональное пренебрежение в том, что ее младший сын в течение следующих нескольких лет совершал преступления среди несовершеннолетних.
В 14 лет Уолберг бросил школу и начал зарабатывать на жизнь на улицах — торговал запрещенными вещетствами, воровал. Два года спустя он достиг дна, когда его посадили в тюрьму за участие в жестоком избиении вьетнамца.
Его 45-дневное пребывание в тюрьме стало поворотным моментом для 16-летнего подростка. Он поклялся изменить свою жизнь и посвятил себя бодибилдингу, придав своему телу впечатляющую форму.
Марк Уолберг в молодости. Фото: Global Look Press
Марки Марк и Фанки Банч
К тому времени, когда Уолберг вышел из тюрьмы, его старший брат Донни уже прославился как один из пяти начинающих участников поп-группы New Kids on the Block. Вскоре Донни решил помочь своему младшему брату найти свою собственную нишу в музыкальном бизнесе.
То, чего Марку Уолбергу не хватало в пении, он восполнил харизмой и приятной внешностью; он взял имя Марки Марк и с диджеем, бэк-танцорами (получившими название The Funky Bunch) и продюсерской помощью Донни записал дебютный альбом Music for the People (1991). Благодаря успеху синглов Good Vibrations и Wildside, а также готовности Марки Марка снимать одежду на сцене и в своих клипах, альбом стал платиновым.
Постер выступления Марки Марка. Фото: соцсети
Один из самых популярных новичков поп-музыки, Уолберг стал еще более популярным, когда подписал двухлетний контракт с дизайнером Calvin Klein на показ нижнего белья. Его шумный имидж на публике — однажды он был вовлечен в широко обсуждаемую драку со свитой Мадонны в ночном клубе Лос-Анджелеса — только увеличивал его популярность, пока не начали всплывать новости о его криминальном прошлом и, возможно, расистских и гомофобных наклонностях.
В 1993 году эта часть личной жизни Уолберга была серьезно поставлена под сомнение, когда его обвинили в попустительстве откровенно гомофобным высказываниям, сделанным на британском ток-шоу его коллегой-гостем, певцом регги Шаббой Ранкс.
В сочетании с плохими продажами второго альбома The Funky Bunch, You Gotta Believe (1992), общественная критика Уолберга, казалось, направляла его карьеру к верной гибели. Однако у 22-летнего парня сработал инстинкт самосохранения, и вскоре он перешел в другую сферу мира развлечений — актерское мастерство.
«Дневник баскетболиста»
После появления в телефильме 1993 года «Замена» Уолберг дебютировал на большом экране в фильме Пенни Маршалла «Человек эпохи Возрождения» (1994), сыграв одного из группы армейских новобранцев, которых обучал бывший продавец рекламы Дэнни ДеВито.
Марк Уолберг (справа) на сьемках фильма «Человек эпохи Возрождения». Фото: Global Look Press
Его пособности привели к тому, что он прошел кастинг на свою большую роль — лучшего друга персонажа Леонардо Ди Каприо в «Дневнике баскетболиста» (1995), небольшом, но нашумевшем фильме, основанном на автобиографии поэта-музыканта Джима Кэрролла.
Леонардо Ди Каприо в роли Джима Кэрролла, Марк Уолберг в роли Микки, Патрик Макгоу в роли Нейтрона и Джеймс Мадио в роли Педро в фильме «Дневник баскетболиста» 1995 года. Фото: Global Look Press
«Ночи в стиле буги»
После еще двух привлекающих внимание появлений в фильмах «Страх» (1996) и «Путешественник» (1997) Уолберг снялся в нашумевшем фильме Пола Томаса Андерсона «Ночи в стиле буги» (1997).
Хотя его следующие два фильма — «Большое дело» (1998) и «Коррупционер» (1999) — были менее успешными, Уолберг с успехом вернулся в нашумевшие «Три короля» (1999).
В фильме снялись Джордж Клуни, Айс Кьюб и Спайк Джонз в роли американских военнослужащих-отступников в Персидском заливе во время войны в Персидском заливе 1991 года.
Айс Кьюб, Джордж Клуни и Марк Уолберг в фильме «Три короля» 1999 года. Фото: кадр из фильма
«Идеальный шторм», «Планета обезьян»
В 2000 году Уолберг вновь объединился с Клуни (и Дайан Лейн) в фильме «Идеальный шторм» — экранизации бестселлера Себастьяна Юнгера о лодке, полной рыбаков, попавших в убийственный шторм в Северной Атлантике.
В конце 2000 года Уолберг снялся вместе с Хоакином Фениксом и Джеймсом Кааном в криминальной драме «Ярды». В следующем году он получил головокружительную роль в фильме «Рок-звезда» вместе с Дженнифер Энистон и главную роль в ремейке классического фильма «Планета обезьян» с Тимом Ротом и Хеленой Бонэм Картер.
Дженнифер Энистон и Марк Уолберг в фильме «Рок-звезда» 2001 года. Фото: Global Look Press
«Ограбление по-итальянски», «Отступники»
В 2003 году Уолберг снялся вместе с Шарлиз Терон в триллере «Ограбление по-итальянски», а затем присоединился к Лили Томлин, Джуду Лоу, Наоми Уоттс и Дастину Хоффману в 2004 году в комедии «Взломщики сердец».
В 2006 году Уолберг получил свою первую номинацию на премию «Оскар» за работу в криминальной драме «Отступники». В фильме Мартина Скорсезе также снялись Джек Николсон, Леонардо Ди Каприо и Мэтт Деймон.
Мартин Шин, Марк Уолберг и Джек Николсон в фильме «Отступники». Фото: Global Look Press
«Боец»
Увлекшись научной фантастикой, Уолберг снялся в триллере М. Найта Шьямалана «Явление» 2008 года. Фильм оказался разочарованием как для критиков, так и в коммерческом плане.
Однако два года спустя Уолберг заслужил восторги за свою главную роль в суровом боксерском фильме 2010 года «Боец». Фильм, который он помогал снимать, был основан на жизни боксера Микки Уорда. «Боец» получил номинацию на премию «Оскар» за лучший фильм.
Марк Уолберг и Кристиан Бейл в фильме «Боец» 2010 года. Фото: кадр из фильма
Франшизы «Третий лишний» и «Трансформеры»
Уолберг продолжает преуспевать как актер. В 2012 году он снялся в популярной комедии Сета Макфарлейна «Третий лишний». Уолберг затем вернулся к сложной драматургии в реальной военной драме «Уцелевший» (2013).
Позже он сыграл главную роль в сериале «Трансформеры» — в «Трансформерах: Эпоха вымирания» (2014). В следующем году он присоединился к Макфарлейну для «Третий лишний -2» и снялся вместе с Уиллом Ферреллом в комедии «Здравствуй, папа, Новый год!».
Реалити-шоу «Уолбургерс»
Работая за кулисами, Уолберг также добился успеха как продюсер. Он был исполнительным продюсером таких телевизионных шоу, как Entourage, In Treatment и Boardwalk Empire. В 2014 году Уолберг запустил еще один проект для телевидения, снявшись в роли самого себя вместе с братьями Донни и Полом в сериале «Уолбургеры».
Транслируемое на канале A & E шоу фокусируется на ресторане гамбургеров семьи Уолбургов в Хингеме, штат Массачусетс (и получило свое название от него), а также на причудах и взаимодействиях братьев. Сериал получил теплый прием с самого начала и продолжается по сей день.
Марк Уолберг в шоу «Уолбургеры». Фото: кадр из фильма
«День патриота»
В 2016 году Уолберг взял на себя роль, которая пришлась как нельзя кстати в фильме «День патриота» о взрыве на Бостонском марафоне 2013 года. Он оставался занят в 2017 году, снова сражаясь с машинами из космоса в «Трансформерах»: Последний рыцарь» и спарринг с Ферреллом в «Здравствуй, папа, Новый год! 2».
«Все деньги мира»
В том же году Уолберг также снялся во «Всех деньгах мира», фильме о миллиардере Дж. Поле Гетти. После того как коллега по фильму Кевин Спейси был уволен из проекта в ноябре из-за обвинений в домогательствах, режиссер Ридли Скотт собрал Уолберга, Мишель Уильямс и остальных актеров и съемочную группу для 11-часовой пересъемки, а роль Гетти исполнил Кристофер Пламмер.
Марк Уолберг в фильме «Все деньги мира». Фото: кадр из фильма 2017 года
Летом 2018 года Уолберг снялся в американо-китайском боевике «22 мили», повествующем о специальных силах ЦРУ, которым поручено защищать ценный разведывательный ресурс от группы террористов.
Марк Уолберг и Лорен Коэн в фильме «22 мили». Фото: кадр из фильма 2018 года
Он также снялся в комедии 2018 года «Семья по-быстрому».
Личная жизнь
Уолберг женился на модели Рее Дарем в 2009 году. Прежде чем связать себя узами брака, у пары родилось трое детей: дочь Элла и сыновья Майкл и Брендан. В 2010 году у них родился четвертый совместный ребенок — дочь Грейс Маргарет.
Марк Уолберг с семьей на отдыхе. Фото: Global Look Press