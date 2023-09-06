Жизнь и карьера харизматичного красавчика Марка Уолберга

Ранняя жизнь

Марк Роберт Майкл Уолберг родился 5 июня 1971 года в районе Дорчестер в Бостоне, штат Массачусетс. Уолберг рос младшим из девяти детей в рабочей семье. Его родители развелись, когда ему было 11 лет, и мать Уолберга позже обвинила собственное эмоциональное пренебрежение в том, что ее младший сын в течение следующих нескольких лет совершал преступления среди несовершеннолетних.

В 14 лет Уолберг бросил школу и начал зарабатывать на жизнь на улицах — торговал запрещенными вещетствами, воровал. Два года спустя он достиг дна, когда его посадили в тюрьму за участие в жестоком избиении вьетнамца.

Его 45-дневное пребывание в тюрьме стало поворотным моментом для 16-летнего подростка. Он поклялся изменить свою жизнь и посвятил себя бодибилдингу, придав своему телу впечатляющую форму.