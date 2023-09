Жизнь и карьера харизматичного красавчика Марка Уолберга

Марки Марк и Фанки Банч

К тому времени, когда Уолберг вышел из тюрьмы, его старший брат Донни уже прославился как один из пяти начинающих участников поп-группы New Kids on the Block. Вскоре Донни решил помочь своему младшему брату найти свою собственную нишу в музыкальном бизнесе.

То, чего Марку Уолбергу не хватало в пении, он восполнил харизмой и приятной внешностью; он взял имя Марки Марк и с диджеем, бэк-танцорами (получившими название The Funky Bunch) и продюсерской помощью Донни записал дебютный альбом Music for the People (1991). Благодаря успеху синглов Good Vibrations и Wildside, а также готовности Марки Марка снимать одежду на сцене и в своих клипах, альбом стал платиновым.