Сколько денег знаменитости экономят на одежде, путешествиях, пластических операциях и ремонте

Так, на Мальдивах по бартеру отдыхали Дима Билан, Полина Гагарина, Ольга Бузова. Звезды выбирают дорогие варианты проживания, потому скидки за две недели отдыха стартуют от 1 млн руб., а это половина стоимости отдыха. А иногда артистам дают пожить и вовсе бесплатно.

От 2 млн руб.: скидка на пластику

Чаще всего звезды делают пластические операции, когда у них длинный перерыв в рабочем графике. Они заранее записывают видео и делают фото для соцсетей - пока восстанавливаются, публикуют подготовленный контент, чтобы публика не догадалась, что с ними происходит на самом деле.

Если артист рассказывает, какую операцию, в какой клинике и у какого доктора он делает, это значит, что он получил скидку. Ее размер, как правило, варьируется от 20 до 50% стоимости операции. На днях 43-летняя телеведущая (она же экс-участница «Дома-2») Виктория Боня сделала пластическую операцию в США.

Боня и сама отрекламировала пластического хирурга с его клиникой, и доктору позволила показать свои фото до операции (без макияжа и ретуши) и с послеоперационными отеками. Бесплатно такое публиковать не станешь. Говорят, что Виктория получила скидку в 50%, так как хирург рассчитывает взамен получить новую аудиторию - богатых русских.