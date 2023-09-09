Сколько денег знаменитости экономят на одежде, путешествиях, пластических операциях и ремонте

А почему бы не сэкономить, если есть такая возможность? Многие товары и услуги артисты получают со скидкой или бесплатно - что называется, по бартеру. За это звезда рассказывает в своих соцсетях о товаре или услуге, а их производители хвастаются известным клиентом
От 50 тыс. руб.: сборы детей в школу
Ксения Бородина и другие звезды летом собирали своих детей в школу в дорогом магазине детской одежды. Так они отрабатывают постоянную скидку в этой торговой сети (30 - 50%). У Бородиной в этом году две школьницы: Теона идет в 1-й класс, а Маруся в 8-й. «Школьная форма на девочек обошлась в 110 тыс. руб.
Фото: соцсети
И это не считая канцелярии и других расходов», - пожаловалась на дороговизну Ксения. И это еще без скидки!
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От 1 млн руб.: проживание в отеле
Замечали, что звезды на отдыхе навязчиво рассказывают о своем прекрасном отеле? Чаще всего это происходит, если знаменитости остановились в отелях на курортах Турции или Мальдивских островов, которые недавно открылись и нуждаются в обеспеченных клиентах.
Фото: соцсети
Так, на Мальдивах по бартеру отдыхали Дима Билан, Полина Гагарина, Ольга Бузова. Звезды выбирают дорогие варианты проживания, потому скидки за две недели отдыха стартуют от 1 млн руб., а это половина стоимости отдыха. А иногда артистам дают пожить и вовсе бесплатно.
От 2 млн руб.: скидка на пластику
Чаще всего звезды делают пластические операции, когда у них длинный перерыв в рабочем графике. Они заранее записывают видео и делают фото для соцсетей - пока восстанавливаются, публикуют подготовленный контент, чтобы публика не догадалась, что с ними происходит на самом деле.
Если артист рассказывает, какую операцию, в какой клинике и у какого доктора он делает, это значит, что он получил скидку. Ее размер, как правило, варьируется от 20 до 50% стоимости операции. На днях 43-летняя телеведущая (она же экс-участница «Дома-2») Виктория Боня сделала пластическую операцию в США.
Боня и сама отрекламировала пластического хирурга с его клиникой, и доктору позволила показать свои фото до операции (без макияжа и ретуши) и с послеоперационными отеками. Бесплатно такое публиковать не станешь. Говорят, что Виктория получила скидку в 50%, так как хирург рассчитывает взамен получить новую аудиторию - богатых русских.
Фото: соцсети
По словам самой Бони, она сделала операцию за $250 тыс. (24 млн руб.). На самом деле максимальная цена за такую операцию даже у именитого врача - около 5 млн руб. Боне изменили разрез глаз (получились так называемые лисьи глазки), а также омолодили кожу вокруг них. Кроме того, под нижние веки ей вставили импланты.
В 25 лет она делала блефаропластику, удаляла грыжи нижнего века, что вызвало неприятные последствия: «В 35 у меня начали сильно проваливаться глаза. Меня стало это беспокоить. Доктор сказал, что костная ткань, окружающая глаза, будет истончаться, так как у нее нет поддержки, поэтому мне нужны импланты». Со слов Бони, этот же хирург оперировал зарубежных знаменитостей: Беллу Хадид, Хейли Бибер, Кендалл Дженнер.
Со скидками делали липосакцию Анна Семенович и Дана Борисова, а Инстасамка вставила импланты в ягодицы.
От 50 млн руб.: скидка на строительные работы, обустройство дома, мебель
Фото: соцсети
Ксения Собчак год назад переехала в новый дом в Подмосковье, который строила и обустраивала больше четырех лет. Особняк площадью более 1000 кв. м расположен в элитном поселке «Горки 8». В доме из финской сосны огромные панорамные окна. В отделке использованы дерево, мрамор и другие натуральные материалы.
Дома аналогичной площади в этом поселке сейчас продают по цене от $6 млн (412 млн руб.). Часть расходов за строительные, отделочные работы, декор и обстановку Собчак компенсировала по бартеру - все годы стройки она давала рекламу товаров, услуг, компаний в своих соцсетях.
После переезда Собчак на своем канале в YouTube показала интерьеры нового жилища, еще раз отрекламировав партнеров.
Фото: соцсети
В общей сложности на отделочных работах и интерьере она могла сэкономить до 50%.
Сваха Роза Сябитова тоже обустроила и обставила дом в Подмосковье по бартеру, только с меньшим размахом.