Как звезды отвели детей на праздничные линейки в честь 1 сентября: кто в чем был

6-летняя Майя, как и ее сестры Ариела и Лея, будет учиться в британской частной школе Russian International School в Барвихе. За учебу трех дочек семья платит 4,5 млн руб. за учебный год.
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У актера Сергея Безрукова и режиссера Анны Матисон в 1-й класс отправилась дочь Маша. Счастливый отец делится кадрами с линейки. А за руку артист держит сына Степана, которому в школу через 2 года. «С Днем знаний!» - приветствует многодетный отец родителей школьников и учеников.
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Фото: соцсети
Сын Ирины Дубцовой, 17-летний Артем Черницын, этим летом окончил популярную у звездных детей частную Ломоносовскую школу. Артем учился хорошо, увлекался программированием, а поступил в МГИМО на факультет управления и политики.
Мама поддержала сына 1 сентября на вручении студенческих билетов: «У вас наступило самое счастливое время! Желаю нашим детям интересной учебы, отличных оценок и желания учиться».
Фото: соцсети
Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша пошел в 4-й класс обычной общеобразовательной школы - ближайшей к подмосковному дому семьи. Мальчик учится по индивидуальному плану, так как серьезно занимается фигурным катанием.
Саша несколько раз в неделю посещает школу, а в остальные дни осваивает программу онлайн и занимается с репетиторами.
Фото: соцсети
Екатерина Волкова с мужем отвели дочь Лизу в 7-й класс. Актриса шутит: «Чем старше класс, в который идет ребенок, тем расслабленнее одеваются родители на линейку и тем меньше улыбок на лицах детей. С Днем знаний! Пусть учебный год будет продуктивным и по силам всем причастным!»
Фото: соцсети
Сергей Лазарев отвел сына Никиту в 3-й класс, а дочку Анну - в детский сад при этом же частном образовательном комплексе. «Анюта провожает брата, а сама идет в сад. Хотя, честно говоря, она давно готова к 1-му классу», - пишет певец.