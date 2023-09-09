Как звезды отвели детей на праздничные линейки в честь 1 сентября: кто в чем был

Сын Ирины Дубцовой, 17-летний Артем Черницын, этим летом окончил популярную у звездных детей частную Ломоносовскую школу. Артем учился хорошо, увлекался программированием, а поступил в МГИМО на факультет управления и политики.

Мама поддержала сына 1 сентября на вручении студенческих билетов: «У вас наступило самое счастливое время! Желаю нашим детям интересной учебы, отличных оценок и желания учиться».