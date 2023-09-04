Долги мужа, ревность и преследование бандитов: почему Лариса Удовиченко после третьего развода больше не хочет замуж

Популярность Ларисе Удовиченко принесла роль Маньки Облигации в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя». А потом предложения от режиссеров посыпались, как из рога изобилия…
Могла стать гимнасткой
Лариса Удовиченко в юности. Фото: кадр из фильма «Счастливый Кукушкин»
Лариса Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в столице Австрии — Вене. Так получилось потому, что ее отец, украинский военный врач Иван Никонович Удовиченко, работал в этой стране. Мама будущей актрисы, Муза Алексеевна, была домохозяйкой и воспитывала двух дочерей — старшую Яну и младшую Ларису.
К тому времени, как Ларисе исполнилось семь лет, семья покинула Австрию и поселилась в Одессе. Там Лариса пошла в первый класс. Интерес к актерской профессии у нее появился очень рано. Правда, она долго не могла выбрать между сценой и спортивной гимнастикой, в которой тоже демонстрировала серьезные успехи.
Первая роль — в 15 лет
Лариса Удовиченко в молодости. Фото: кадр из фильма «Дочки-матери»
Окончательно Лариса определилась к старшим классам школы. Она посещала занятия при Одесской киностудии. Однажды 15-летней школьнице предложили роль в фильме «Счастливый Кукушкин»: с этой роли и началась фильмография актрисы. Спустя два года она снялась в картинах «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и «Юлька». Это окончательно утвердило девушку в решении стать актрисой. Окончив школу, она отправилась в Москву и поступила во ВГИК.
Манька Облигация и другие звездные роли
Лариса Удовиченко в роли Маньки Облигации. Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
На втором курсе Удовиченко исполнила роль избалованной Гали в фильме «Дочки-матери» — ее родителей сыграли Тамара Макарова и Иннокентий Смоктуновский. В 1976-м, получив диплом, молодая актриса появилась сразу в нескольких картинах — особенно удачными получились ее роли в фильмах «Трын-трава» и «Красное и черное».
Запомнились зрителям и детектив «И это все о нем», и драма «В моей смерти прошу винить Клаву К.», в которых тоже сыграла Удовиченко. Большой успех принес ей фильм «Валентин и Валентина» — Ларисе досталась роль старшей сестры главной героини.
Настоящий прорыв, впрочем, произошел после премьеры культового детектива «Место встречи изменить нельзя», в котором Ларисы сыграла Маньку Облигацию.
Лариса Удовиченко в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Фото: кадр из фильма
Ее начали активно приглашать в новые картины. Так в ее фильмографии появились «Мэри Поппинс, до свидания!», «Искренне ваш…», «Опасно для жизни», «Поездки на старом автомобиле», «Миллион в брачной корзине»… Зрители полюбили и другие работы актрисы — в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Зимняя вишня», «Сукины дети». Особый интерес у поклонников вызвала картина Евгения Матвеева «Любить по-русски», где Удовиченко играла возлюбленную героя Никиты Джигурды.
Театральные подмостки
Лариса Удовиченко в фильме «Любить по-русски». Фото: кадр из фильма
Первые роли в театре появились у Ларисы Удовиченко в 1998 году. Вместе с Виталием Соломиным она играла в постановке «Сирена и Виктория», затем актрису можно было увидеть в антрепризах «Кто последний за любовью?», «Похищение Сабинянинова», «Роза с двойным ароматом», «Женитесь на мне».
Доход
Несколько лет назад Лариса Удовиченко купила апартаменты в одном из элитных комплексов Болгарии. Она с удовольствием приезжает туда отдыхать, но подчеркивает: постоянная жизнь за границей — не для нее, она любит путешествовать, но не стоит путать туризм с эмиграцией.
«Кого я только не любила!» — романы на экране и в жизни
Александр Панкратов-Белый. Фото: кадр из фильма «Не покидай меня, любовь»
По словам Ларисы Удовиченко, секрет ее популярности в том, что она влюблялась чуть ли не в каждого своего партнера по съемкам:
«Кого я только не любила! И Михаила Боярского, и Сергея Шакурова, и Никиту Джигурду, и Николая Еременко, и Виктора Степанова. Словом, как актриса и как женщина без любви себя не мыслю».
Однако в жизни ей пришлось пережить немало любовных драм, и она признается, что не может назвать себя счастливой женщиной.
Второй муж сильно ревновал
Андрей Эшпай. Фото: Global Look Press
Первый брак Ларисы был фиктивным, и эту страницу своей биографии она вспоминать не любит: она вышла замуж за актера Александра Панкратова-Белого ради столичной прописки. Вторым мужем актрисы стал режиссер Андрей Эшпай. Но их семейная жизнь продлилась недолго, и детей им не принесла. Рассказывали, что причиной разрыва стала ревность Эшпая. Это неудивительно: яркая, женственная, обаятельная Лариса всегда привлекала внимание мужчин.
Третий муж — завсегдатай казино
Геннадий Болгарин. Фото: кадр из передачи «Звезды сошлись» на НТВ
Во второй раз она вышла замуж за предпринимателя Геннадия Болгарина. Он так сильно влюбился в Ларису, что ради нее ушел из семьи, оставив жену и 13-летнюю дочь. Вскоре Лариса родила дочь, которую назвали Машей. Этот брак продлился 20 лет. Позднее актриса рассказывала, сколько ей пришлось пережить из-за болезненной игромании мужа.
Болгарин проиграл огромные деньги, ему пришлось срочно уезжать из Москвы и скрываться от кредиторов. А Лариса с дочерью остались в Москве, и им пришлось подвергаться реальной опасности: их преследовали люди, которым задолжал Геннадий. Пришлось сменить дверные замки, а чтобы не иметь больше ничего общего с игроманом, Лариса добилась развода.
После всего пережитого ей больше не хочется выходить замуж: она ценит свою свободу и возможность жить в свое удовольствие.
Мария, дочь Ларисы Удовиченко. Фото: соцсети
Мария, повзрослев, решила пойти по стопам матери. Она живет в Италии, там она получила образование «режиссер монтажа», там вышла замуж — за итальянца. Лариса Удовиченко часто бывает у дочери в гостях.
Новые роли — в детективах и мелодрамах
В 2019 году на экраны вышел детективный сериал «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» с участием Ларисы Удовиченко. Затем зрители увидели актрису в продолжении семейной саги «Осколки. Новый сезон» и многосерийной драме «Без тебя».
Лариса Удовиченко в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» Фото: кадр из сериала
Среди последних по времени кинопроектов с участием Ларисы Удовиченко — сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», в котором она сыграла маму одного из главных героев. Поклонники с нетерпением ждали новых появлений актрисы на театральной сцене, однако в начале 2023 года стало известно о том, что еще осенью 2022-го она попала в больницу с компрессионным переломом позвоночника. Позднее Лариса Ивановна в интервью рассказала о своем состоянии:
«С возрастом кости становятся хрупкими, а компрессионный перелом — это когда ты падаешь не на спину, а на пятую точку. Потом случилась операция — почему я должна о ней всем рассказывать? Мои ослабленные кости после остеопороза уже нужно поддерживать, и слава Богу, что мне сделали эту операцию. Уже на второй день после нее я встала и пошла, через три дня меня выписали».
Спустя несколько месяцев Лариса Ивановна возобновила свое участие в спектаклях: она играла блестяще и даже танцевала на сцене. Актриса и сегодня выглядит неотразимой: при росте 164 см ее вес колеблется от 53 до 57 кг, что позволяет ей уверенно носить маленькие черные платья, узкие брюки и другие любимые вещи.
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Знаменитая актриса предпочитает держаться в стороне от шумных мероприятий и не любит рассказывать о личной жизни: все, что поклонники хотят знать об актрисе, она говорит своими ролями. Впрочем, в своих редких интервью Лариса Ивановна порой рассказывает удивительные вещи о себе:
«Люблю шампанское, потому что выросла в Одессе, а там завод шампанских вин. Но теперь пью его реже. Чаще — свежевыжатый сок. Но если пью, то французское. Мебель обожаю антикварную — это такое удивительное соблюдение пропорций. Я сплю на кровати красного дерева 1840 года…»
Как признается актриса, профессия принесла ей подлинное счастье, в отличие от личной жизни, подробности которой она предпочитает не вспоминать, — очень уж болезненны эти воспоминания.