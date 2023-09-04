Долги мужа, ревность и преследование бандитов: почему Лариса Удовиченко после третьего развода больше не хочет замуж

Лариса Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в столице Австрии — Вене. Так получилось потому, что ее отец, украинский военный врач Иван Никонович Удовиченко, работал в этой стране. Мама будущей актрисы, Муза Алексеевна, была домохозяйкой и воспитывала двух дочерей — старшую Яну и младшую Ларису.

К тому времени, как Ларисе исполнилось семь лет, семья покинула Австрию и поселилась в Одессе. Там Лариса пошла в первый класс. Интерес к актерской профессии у нее появился очень рано. Правда, она долго не могла выбрать между сценой и спортивной гимнастикой, в которой тоже демонстрировала серьезные успехи.

Первая роль — в 15 лет