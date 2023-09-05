«Солнце Анапы», «Варвара жарит кур» и другие песни, в которых вы всю жизнь слышали не те слова

Очень богаты ослышками песни рок-исполнителей:

«Но я устал, окончен бой. Беру портфель, иду домой». Кому портвейн, кому портфель…»,

«Ты идешь в магазин, чтобы купить венок, когда твоя девушка больна – песня Цоя»,

«Кон, кончи цыпленка, Ты, ты ждешь ребенка от меня...» вместо: «Кон... Кончится пленка, Ты, ты ждешь ребенка от меня» у «Би-2».

А еще удивили слушатели «Мумий Тролля» и его песни «Владивосток-2000»:

«Уходим, уходим, уходим, наступят времена мальчишек», «Владивосток-Мытищи».

«Яблони-игруши» и другие советские песни

Оказывается, неправильные слова можно услышать даже в одной из самых известных в нашей стране – «Катюша»:

«Расцветали яблони-игруши». Ну знаете, такие, оооочень игривые яблони-кокетки».

Еще удивительнее вариант строчки, которую все мы знаем с детства:

«Босиком бы пробежаться поросе». Порося бежит такая босиком», - с юмором вспоминает один из участников обсуждения.

Что и говорить, советские патриотические песни сегодняшние слушатели часто воспринимают, мягко говоря, странно. Особенно девочки:

«На высоких берегах гламура часовые Родины стоят». Девочка, 3 класс», - делится мама «продвинутой» школьницы.

«Чудная Галина» и «Агранит»

Исполнители шансона тоже не застрахованы от непонимания слушателей:

«Попадалась женщина, которая была уверена, что в песне «Чудная долина» поется: «Галина, чудная Галина». И да, ее звали Галина».

И поп-музыка порой заставляет удивляться странным текстам:

«Он тебя не пожалеет, не простит. Твое сердце разобьется, Агранит». Думала, что Агранит – это имя отрицательного героя в песне, и очень радовалась, что ему досталось по заслугам», - именно так некоторые слышали самую известную песню российской группы «Божья коровка».

Пользователь с ником Нана вспоминает свою ослышку:

«А я иду такая вся вдоль чегабана...» И в голове я представляла, что «чегабан» – это что-то вроде перрона, вот вдоль него и идти можно».

Загадочная красавица Икупка

