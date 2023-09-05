«Солнце Анапы», «Варвара жарит кур» и другие песни, в которых вы всю жизнь слышали не те слова

С раннего детства нас окружают песни. Мы их слушаем – и часто подпеваем. Нас не смущают порой даже странные незнакомые слова. В детстве об этом как-то не задумываешься – подумаешь, слово неизвестное! Зато звучит красиво.
Потом мы, конечно, узнаем, что ошибались. И смеемся: надо же, какая чушь нам мерещилась вместо вполне обычных слов!
«Одна нога на всех» и смех из преисподней
«В детстве моей любимой песней была «Арлекино», потому что мне слышалось там – «Есть одна награда – смерть!», и потом смех Пугачевой из преисподней: «Ахахахахаха-хаха-ха!», - признается один из пользователей Сети.
Комментарии звучат не хуже:
«Это все фигня. В «Арлекино» моей жене слышалось – «Есть одна нога на всех». Вот это цирк уродцев!»
Казахский парень грустит о матери
Группа "Земляне". Фото: Global Look Press
«А помните песню про космодром – «Каксын грустит о матери»… Думал, это имя казахское», - признается еще один пользователь.
Что ж, догадка не лишена логики – космодром Байконур расположен в Казахстане.
Наследники Шарикова
Еще одна песня группы «Земляне» тоже вызывала вопросы странным словечком:
«Улыбнитесь, кошкодеры!». Потом выяснилось, что каскадеры».
Невольно вспоминается «Собачье сердце» и проникновенное воспоминание Шарикова: «Всю ночь котов душили-душили… душили… душили…»
И снова – «Земляне» и их песня про космодром:
«А звезды Темнемении чуть ближе, но все так же холодны...» Созвездие Темнемении, не знали? А в моем детстве оно было».
«КоролЭва – это такой корабль»
Максим Леонидов. Фото: Global Look Press
Казалось бы, какие вопросы может вызвать песенка Максима Леонидова, которую знают все? Ну помните – про то, как «оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она…» Правда, одна из пользователей Сети заблудилась в другом месте:
«Я маленькой не знала, что такое «каравелла». И мне слышалось: «Она прошла, как королЭва». Спрашивала маму: «А почему он так странно поет? КоролЭва». И получала дико нелогичный ответ: «Это корабль».
А вот - пример песни о сердечных переживаниях, в которой услышали спортивную драму:
«Корабли в моей гавани, третье место по плаванью». Думала, ну да, третье место – это грустно, конечно».
«Кончи цыпленка!»
Виктор Цой. Фото: кадр из фильма "Асса"
Очень богаты ослышками песни рок-исполнителей:
«Но я устал, окончен бой. Беру портфель, иду домой». Кому портвейн, кому портфель…»,
«Ты идешь в магазин, чтобы купить венок, когда твоя девушка больна – песня Цоя»,
«Кон, кончи цыпленка, Ты, ты ждешь ребенка от меня...» вместо: «Кон... Кончится пленка, Ты, ты ждешь ребенка от меня» у «Би-2».
А еще удивили слушатели «Мумий Тролля» и его песни «Владивосток-2000»:
«Уходим, уходим, уходим, наступят времена мальчишек», «Владивосток-Мытищи».
«Яблони-игруши» и другие советские песни
Оказывается, неправильные слова можно услышать даже в одной из самых известных в нашей стране – «Катюша»:
«Расцветали яблони-игруши». Ну знаете, такие, оооочень игривые яблони-кокетки».
Еще удивительнее вариант строчки, которую все мы знаем с детства:
«Босиком бы пробежаться поросе». Порося бежит такая босиком», - с юмором вспоминает один из участников обсуждения.
Что и говорить, советские патриотические песни сегодняшние слушатели часто воспринимают, мягко говоря, странно. Особенно девочки:
«На высоких берегах гламура часовые Родины стоят». Девочка, 3 класс», - делится мама «продвинутой» школьницы.
«Чудная Галина» и «Агранит»
Исполнители шансона тоже не застрахованы от непонимания слушателей:
«Попадалась женщина, которая была уверена, что в песне «Чудная долина» поется: «Галина, чудная Галина». И да, ее звали Галина».
И поп-музыка порой заставляет удивляться странным текстам:
«Он тебя не пожалеет, не простит. Твое сердце разобьется, Агранит». Думала, что Агранит – это имя отрицательного героя в песне, и очень радовалась, что ему досталось по заслугам», - именно так некоторые слышали самую известную песню российской группы «Божья коровка».
Пользователь с ником Нана вспоминает свою ослышку:
«А я иду такая вся вдоль чегабана...» И в голове я представляла, что «чегабан» – это что-то вроде перрона, вот вдоль него и идти можно».
Загадочная красавица Икупка
Фото: кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»
Но, пожалуй, чемпионы по «ослышкам» - песни из знаменитого фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Таинственная Икупка и не менее загадочное «уклопа» сломали голову не одному поколению зрителей.
«Судьбе не расшепнем мерси боку. Долго думал – что такое расшепнуть», - удивляется наивный зритель легендарного советского боевика.
На что ему с юмором отвечают:
«Это то, что делает красавица Икупка счастливо Муклинку!»
Не менее интересный вариант:
«Красавицу-якутку счастливому клинку». Все время удивлялся, нафига им якутки?» - делится еще один пользователь детскими впечатлениями.
Еще одна песня из «Трех мушкетеров» заставляет многих слышать очень странные слова: «буркопа», «куклапа», «уклопа», «кур попА», «полклопа»… На самом деле Михаил Боярский пел фразу на французском языке: «Пуркуа па?» - «Почему бы нет?» Но и это еще не все. В словах героя «Куда вас, сударь, к черту занесло – неужто вам покой не по карману?» - многие слышали несколько иное: «Неужто вам покойник по карману?»
Особое место занимают иностранные песни – наш мозг моментально переделывает незнакомые фразы в знакомые, и порой получается забавно. Например:
«Варвара жарит куууур!». В детстве у «Бони М» мне слышалось только так».
Видимо, речь идет о строчке из песни «Wild about Daddy Cool».
«Moscow Calling» - Маскарпоне», - надо полагать, такой вариант слышится любителю итальянского сыра, который забыл пообедать.
«Солнце Анапы»
Фото: кадр из клипа Люси Чеботиной «Солнце Монако»
Тема ослышек увлекла и редакцию Тeleprogramma.prо. Мы тоже слышим много интересного в песнях! Неожиданно чемпионом редакции стал хит Люси Чеботиной:
«У меня сын поет: «Зачем мне солнце Монако, для чего скажи мне луна Сантропейго»,
«А я так пела собаке своей - зачем мне солнце Монако, когда у меня такая собака!»,
«А еще можно - если у меня такая коняка!»,
«Для меня топ - это: «Зачем мне солнце Анапы? Для чего, скажи, мне луна в Туапсе? Когда есть сад на даче. В лете смысла ноль, если его рядом нет».
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Наверняка вы тоже вспомните немало смешных ослышек, которые преследовали вас в детстве или застряли в сознании сейчас. Вам интересно будет узнать, что такие «ослышки» носят название «мондегрин». Они появляются, когда из-за произношения певца или других особенностей затрудняется понимание текста, и языковое чутье помогает мозгу достроить фразу, не заботясь о ее смысле.