Покорившая сердце Короля обезьян: история голливудской звезды Джессики Лэнг

Ранняя жизнь

Джессика Филлис Лэнг родилась 20 апреля 1949 года в Клоке, штат Миннесота. Третья из четырех детей, Лэнг была дочерью Дороти Флоренс и Альберта Джона Лэнг, который был педагогом и продавцом. В детстве семья Лэнг постоянно переезжала из-за частой смены работы ее отца. Позже Лэнг отметила, что ее семья «жила как цыгане». Но вместо того, чтобы восстать против этого скоротечного образа жизни, Лэнг унаследовала склонность к путешествиям. К тому времени, когда она поступила на факультет искусств в Университет Миннесоты в 1967 году, у нее были большие мечты повидать мир.

Весной 1968 года, еще до окончания первого курса, Лэнг познакомилась и влюбилась в 24-летнего профессора фотографии Пако Гранде. Лэнг и Гранде бросили обучение и путешествовали по Соединенным Штатам и Европе. Они жили в основном в фургоне Гранде, и Лэнг познакомилась со многими друзьями Гранде из киносообщества. В июле 1970 года они ненадолго вернулись в Миннесоту, где поженились.

Молодожены переехали в Нью-Йорк, в конце концов обосновавшись в художественном сообществе Сохо. Гранде продолжал работать над кинопроектами, а Лэнг, вдохновленная французским кинематографом, приняларешение изучать пантомиму. В 1971 году Лэнг переехала в Париж, чтобы изучать пантомиму у преподавателя Этьена Декру. Два года обучения у Декру пробудили в ней интерес к актерскому мастерству, и в 1973 году она вернулась в Нью-Йорк, чтобы продолжить карьеру в кино.