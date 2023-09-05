Покорившая сердце Короля обезьян: история голливудской звезды Джессики Лэнг

Кто такая Джессика Лэнг?
Джессика Лэнг начинала как модель, а потом ее выбрали на главную роль в мега-популярном фильме «Кинг-Конг» (1976). В 1982 году Лэнг была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль за фильм «Фрэнсис» и получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за фильм «Тутси».
Позже она получила еще один «Оскар», на этот раз в категории «лучшая женская роль», за свою роль в фильме 1994 года «Голубое небо». Лэнг получила множество наград за дополнительные проекты, такие как «Трамвай «Желание» (1995), «Тысяча акров» (1997), «Нормальный» (2003), «Серые сады» (2009) и «Американская история ужасов» (2012), а также получила первую премию «Тони» в своей карьере в 2016 году за бродвейское возрождение «Путешествия долгого дня в ночь».
Джессика Лэнг. Фото: кадр из сериала «Американская история ужасов: Фрик-шоу» 4-й сезон (2014-2015)
Ранняя жизнь
Джессика Филлис Лэнг родилась 20 апреля 1949 года в Клоке, штат Миннесота. Третья из четырех детей, Лэнг была дочерью Дороти Флоренс и Альберта Джона Лэнг, который был педагогом и продавцом. В детстве семья Лэнг постоянно переезжала из-за частой смены работы ее отца. Позже Лэнг отметила, что ее семья «жила как цыгане». Но вместо того, чтобы восстать против этого скоротечного образа жизни, Лэнг унаследовала склонность к путешествиям. К тому времени, когда она поступила на факультет искусств в Университет Миннесоты в 1967 году, у нее были большие мечты повидать мир.
Весной 1968 года, еще до окончания первого курса, Лэнг познакомилась и влюбилась в 24-летнего профессора фотографии Пако Гранде. Лэнг и Гранде бросили обучение и путешествовали по Соединенным Штатам и Европе. Они жили в основном в фургоне Гранде, и Лэнг познакомилась со многими друзьями Гранде из киносообщества. В июле 1970 года они ненадолго вернулись в Миннесоту, где поженились.
Молодожены переехали в Нью-Йорк, в конце концов обосновавшись в художественном сообществе Сохо. Гранде продолжал работать над кинопроектами, а Лэнг, вдохновленная французским кинематографом, приняларешение изучать пантомиму. В 1971 году Лэнг переехала в Париж, чтобы изучать пантомиму у преподавателя Этьена Декру. Два года обучения у Декру пробудили в ней интерес к актерскому мастерству, и в 1973 году она вернулась в Нью-Йорк, чтобы продолжить карьеру в кино.
Актерский дебют: «Кинг-Конг»
Во время ее пребывания за границей брак Лэнг с Пако Гранде распался. Гранде оставил Лэнг в Нью-Йорке, где она начала работать официанткой и моделью в агентстве «Вильгельмина», чтобы свести концы с концами.
Осенью 1975 года кинопродюсер Дино Де Лаурентис связался с модельным агентством Лэнг в поисках актрисы для съемок в его новом фильме «Кинг-Конг». Агент «Вильгельмины» порекомендовал Лэнг на эту роль. После кинопроб в Голливуде она получила роль.
Кинг-Конг попал в кинотеатры в 1976 году и стал кассовым хитом. Отзывы о Лэнг, однако, были в основном негативными и были сосредоточены на том факте, что она была бывшей моделью. Несмотря на то, что она подписала семилетний актерский контракт с Де Лаурентисом, Лэнг не работала в течение трех лет после выхода «Кинг Конга». За это время она познакомилась с российским танцором Михаилом Барышниковым, и они начали встречаться.
Джессика Лэнг. Фото: кадр из к/ф «Кинг-Конг» (1976)
В 1979 году режиссер и хореограф Боб Фосс дал Лэнг еще один шанс стать актрисой, написав специально для нее роль в своем автобиографическом фильме «Весь этот джаз». В центре фильма - распутный танцор Джо Гидеон (Рой Шейдер), который сталкивается со смертью. Лэнг сыграла ангела смерти в мире фантазий Гидеона. Роль была раскритикована критиками, но вернула актрисе внимание Голливуда.
В следующем году она получила главную роль в комедии «Как победить дороговизну жизни». Но именно ее главная роль в роли Коры с Джеком Николсоном в ремейке классического фильма 1940-х «Почтальон всегда звонит дважды» (1981) привлекла внимание критиков и зрителей. Выступление Лэнг получило восторженные отзывы, и зрители полюбили ее. Она, наконец, была на пути к славе. В том же году Лэнг родила Барышникову первого и единственного совместного ребенка, дочь Александру.
Джессика Лэнг и Джек Николсон. Фото: кадр из к/ф «Почтальон всегда звонит дважды» (1981)
Лауреат премии «Оскар»: «Тутси» и «Голубое небо»
Следующий год оказался знаменательным для Лэнг. Ее роль в биографическом фильме «Фрэнсис», в котором она сыграла актрису Фрэнсис Фармер, принесла ей номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Именно на съемках «Фрэнсис» Лэнг познакомилась с драматургом и актером Сэмом Шепардом.
Когда ее отношения с Барышниковым распались, Лэнг и Шепард полюбили друг друга. Позже в том же году они стали жить вместе. В том же году она также получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в комедии «Тутси» (1982) с Дастином Хоффманом и Тери Гарр в главных ролях. Ни одна актриса не была номинирована дважды за один год со времен Терезы Райт в 1942 году. Лэнг, наконец, вступала в свои права как актриса, входящая в список лучших.
Джессика Лэнг и Дастин Хоффман. Фото: кадр из к/ф «Тутси» (1982)
Лэнг продолжала блистать на протяжении 1980-х и 1990-х годов в таких фильмах, как «Сладкие грезы» (1984), «Музыкальная шкатулка» (1989) и «Мужчины не уходят» (1990). В 1994 году она получила еще одну премию «Оскар» — на этот раз за лучшую женскую роль в драме «Голубое небо» (1994), с Томми Ли Джонсом в главной роли.
Джессика Лэнг и Томми Ли Джонс. Фото: кадр из к/ф «Голубое небо» (1994)
Лэнг продолжает поражать зрителей в 1995 году в таких драмах, как «Дело Исайи» с Холли Берри и «Роб Рой» с Лиамом Нисоном в главной роли. В том же году ее исполнение роли Бланш Дюбуа в телевизионной адаптации пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание»» (1995) с Алеком Болдуином в главной роли принесло ей «Золотой глобус» и номинацию на премию «Эмми».
В 1997 году критики снова признали актерский талант Лэнг в фильме «Тысяча акров», за который она получила премию «Золотой глобус». Она закончила десятилетие, сыграв главную роль Таморы, королевы готов, в экранизации Джули Теймор «Тит-правитель Рима» 1999 года по пьесе Уильяма Шекспира.
В 2003 году исполнение Лэнг роли Ирмы Эпплвуд, супруги трансгендерной женщины, в фильме «Нормальный» принесло ей номинации на «Эмми» и «Золотой глобус». Затем Лэнг снялась вместе с актером Биллом Мюрреем в независимом фильме 2005 года «Сломанные цветы». В дополнение к своей актерской работе Лэнг также развила свое мастерство фотографа.
Джессика Лэнг, Мишель Пфайффер и Колин Ферт. Фото: кадр из к/ф «Тысяча акров» (1997)
«Американская история ужасов» и «Вражда»
За последние годы Лэнг дала несколько впечатляющих выступлений на телевидении. Она сыграла Эди Юинг Бил в биографическом фильме 2009 года «Серые сады». Лэнг снялась вместе с Дрю Бэрримор в этом телевизионном фильме о реальных матери и дочери, ведущих эксцентричную жизнь в захудалом особняке. Она получила премию «Эмми» за свою работу над проектом.
Три года спустя Лэнг получила свой последний «Золотой глобус» за роль второго плана в «Американской истории ужасов». Критики приветствовали ее удачный поворот в роли Констанс, чудаковатой соседки семьи, живущей в доме, преследуемой темным и жестоким прошлым. Она также получила премию «Эмми» в 2012 году за эту роль, а затем еще одну победу в 2014 году за роль Фионы Гуд.
В 2015 году Лэнг была номинирована на еще одну премию «Эмми» за свою работу в сериале. В следующем году Лэнг получила первую в своей карьере премию «Тони» за возвращение на сцену за главную роль в фильме Юджина О'Нила «Путешествие долгого дня в ночь».
В 2017 году Лэнг сыграла легенду экрана Джоан Кроуфорд в телесериале «Вражда» вместе со Сьюзан Сарандон в роли Бетт Дэвис. Телевизионное шоу, разработанное Райаном Мерфи, было сосредоточено на легендарном ожесточенном соперничестве между двумя голливудскими иконами. Усилия Лэнг были высоко оценены, что принесло ей победу на премии «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».
Джессика Лэнг и Сьюзан Сарандон. Фото: кадр из сериала «Вражда» (2017)
Личная жизнь
В 1970 году Лэнг вышла замуж за фотографа Франсиско «Пако» Гранде. Они расстались в середине 1970-х годов и развелись в 1981 году. С 1976 по 1982 год Лэнг состояла в отношениях со звездой балета Михаилом Барышниковым. Лэнг родила дочь Александру Барышникову в 1981 году.
В 1982 году у нее начались отношения с актером и драматургом Сэмом Шепардом. У них двое детей Ханна (1985 года рождения) и Сэмюэл (1987 года рождения). Они расстались в 2009 году, а об их расставании было публично объявлено в 2011 году.
В дополнение к своей отмеченной наградами актерской карьере Лэнг опубликовала две фотокниги «50 фотографий» и «В Мексике». В 2013 году она также выпустила детскую книжку с картинками «Это о маленькой птичке».
Джессика Лэнг и Сэм Шепард 1984 г. Фото: Global Look Press