Как мисс Кувалда Наталья Рагозина не проиграла ни одного боя, влюбляла в себя мужчин, но оказалась бессильна перед роком

Боксера Наталью Рагозину называют мисс Кувалда. Двукратная чемпионка мира и Европы, она вошла в книгу рекордов Гиннеса как абсолютно непобедимая спортсменка, выигравшая 22 боя. Против нее отказалась выходить на ринг даже дочь Мухаммеда Али.
И что важно, несмотря на занятия неженским видом спорта, Наталья сумела сохранить в себе женственность и нежность, показав, как органично они могут сочетаться с силой духа.
Детство
Наталья Рагозина родилась 5 апреля 1976 года в городе Абай Карагандинской области Казахской ССР. Наталья из многодетной семьи, у нее есть три сестры и брат.
В детстве Рагозина начала заниматься легкой атлетикой и в беге на длинные дистанции сумела завоевать титул чемпионки Казахстана и Азии. Но спортивную карьеру решила строить в России.
Наталья Рагозина в юности. Фото: соцсети
Первые спортивные победы
В 17 лет девушка переезжает в Нижний Тагил, откуда родом ее родители, и записывается в секцию кикбоксинга. Тогда же она и выиграла свой первый турнир в этом виде спорта.
После первых побед Наталью заметил известный спортивный менеджер Марк Мельцер и пригласил ее в Москву. А в 1998 году Рагозина становится первой в России обладательницей звания заслуженного мастера спорта по кикбоксингу.
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Наталья Рагозина и Марк Мельцер. Фото: соцсети
Но уже спустя год меняет спортивное направление и переходит в любительский, а затем и в профессиональный бокс.
Непобедимая Наталья
22 победы и титулы чемпионки Европы и мира — таков итог профессиональной карьеры Натальи Рагозиной. За это время Наталья ни разу не получала серьезных травм, за исключением перелома руки. Недаром русскую красавицу назвали мисс Кувалдой — за точность и силу удара.
Ее соперницами на ринге становились боксеры Ива Вестон, Акондайе Фонтейн, Памела Лондон и другие известные спортсменки.
В 2009 году Наталья вышла на ринг с чемпионкой в супертяжелом весе Памелой Лондон по прозвищу Граната. Однако ей не пришлось ни о чем волноваться: Кувалда оказалась сильнее Гранаты. Соперница была тут же отправлена в нокаут, а сама Рагозина лишь разбила губу.
Наталья Рагозина. Фото: соцсети
Однако заветной мечтой Натальи было встретиться на ринге с дочерью легендарного боксера Мухаммеда Али Лейлой Али. Агенты Рагозиной даже предлагали спортсменке большие деньги, но она наотрез отказалась биться с русской Кувалдой.
Фишкой Натальи Рагозиной стало и то, что она всегда появлялась на ринге в очень эффектных образах. Например, Рагозина первая надела мантию, которую украшали белые перья, стала подбирать перчатки в соответствии со цветовой гаммой костюма. И именно благодаря Наталье спортсменки любительского бокса могли появляться перед соперницами в юбках.
Рост и вес
Рост Натальи Рагозиной составляет 181 сантиметр, а вес — 76 килограммов.
Жизнь после спорта: съемки в кино и Женская хоккейная лига
Наталья Рагозина считается одной из самых красивых женщин российского спорта. Она неоднократно снималась для глянцевых журналов, а на обложках немецкого таблоида Bild и для журнала Sim даже снялась обнаженной. Спортсменка была убеждена, что подобные фотосессии действительно популяризируют спорт. И потом, почему бы не продемонстрировать действительно красивое тело?
Наталья появлялась и в большом кино. Так, она исполнила главную роль в художественном фильме «Белая медведица». В этой кинокартине Наталья Рагозина фактически сыграла саму себя — боксера Александру Платошину, которая должна защитить свой спортивный титул в бою с американкой.
Но после решающего поединка Александра вновь возвращается из Москвы в Сибирь. Компанию Наталье составили такие знаменитые актеры, как Александр Пороховщиков, Юрий Беляев, Егор Бероев и так далее.
Наталья Рагозина в фильме «Белая медведица». Фото: кадр из фильма
Также после завершения профессиональной карьеры в боксе Наталья возглавила любительскую Женскую хоккейную лигу. На лед выходила и она сама, в том числе во время игр Ночной лиги, в которой нередко принимают участие Владимир Путин, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Владимир Якушев.
«Удивительные люди»
Вот уже несколько лет Наталья входит в жюри проекта «Удивительные люди» наряду с хореографом Евгением Папунаишвили, телеведущей Ольгой Шелест и профессором, нейробиологом Василием Ключаревым. Правда, в этом году место Ольги занял телеведущий Александр Пушной.
Передача выходит на телеканале «Россия». Ее героями становятся участники с необычными способностями. Они знают несколько языков, обладают даром телепатии, проводят ток через тело, ловят стрелы вслепую, с феноменальной скоростью собирают кубик Рубика.
Наталья Рагозина вместе с жюри проекта «Удивительные люди». Фото: телеканал «Россия»
В одном из интервью Наталья призналась, что и сама пробует выполнять то, что делает участники. Например, как и мнемотехники, запоминать имена, номера телефонов, быстро собирать тот же кубик Рубика.
«Пробую себя во всем, но там такие таланты! Недавно одна девочка считала в уме, я за ней на калькуляторе не успевала. Я рада, что участвую в этой передаче — это множество потрясающих эмоций», — поясняла Наталья.
Первый муж Михаил Колпаков
Наталья Рагозина никогда не была обделена мужским вниманием. Но в интервью порталу «7 дней» рассказывала, что в юности старалась сосредоточиться на спорте и поэтому отношения оставались на втором плане.
Она дружила с парнями-спортсменами, но не влюблялась в них. Но однажды в клубе познакомилась с мастером по рукопашному бою Михаилом Колпаковым и напрочь забыла об обещаниях, данных самой себе. Тем более парень красиво ухаживал: приглашал в кино, в рестораны, приезжал к девушке на соревнования.
Вскоре влюбленные сыграли свадьбу, на свет появился сын Иван. Как вспоминала Наталья, первое время Михаил помогал ей с ребенком: кормил, вставал по ночам, менял пеленки. Но когда Ване исполнилось пять месяцев, ей позвонили из Федерации женского бокса и предложили поехать на чемпионат мира в Америку.
Однако ради осуществления этой цели Наталья должна была похудеть на 17 килограммов. И она сделала это!
Наталья Рагозина с первым мужем Михаилом. Фото: соцсети
Села на жесткую диету, часами бегала по парку… Однако Михаил не особо приветствовал возвращение жены в большой спорт: ревновал к боксу, к другим мужчинам, ко всему тому, что отвлекало ее внимание от него. И однажды поднял на супругу руку, чего Рагозина уже не смогла простить.
Она взяла годовалого сына с собой и уехала в Кисловодск к маме. Михаил предпринимал попытки вернуть жену, но они были безуспешными.
По словам Натальи, первое время ей было очень тяжело, но бокс помогал ей отвлекаться от мрачных мыслей. Спустя год спортсменка вернулась с сыном в Москву. За ребенком помогал присматривать отец Натальи. Жизнь постепенно налаживалась…Сейчас Иван уже взрослый молодой человек, в ноябре прошлого года он вернулся из армии.
После разрыва с Михаилом Наталья нашла утешение в объятиях мужчины по имени Федор. Она прожила с ним в любви и согласии 12 лет, пока не встретила известного адвоката Сергея Жорина…
Сергей Жорин
Знакомство знаменитостей летом 2016 года началось с того, что они оба перепутали автомобили на парковке возле ресторана. А когда начали разбираться в ситуации, то заинтересовались личностями друг друга. Вскоре начали встречаться, а через год поженились.
Свадьбу праздновали в Barvikha Luxury Village в окружении только самых близких людей. Медовый месяц проводили в Италии. Все вроде бы складывалось хорошо…
Наталья Рагозина и Сергей Жорин. Фото: соцсети
Но в апреле 2019 года супруги неожиданно развелись. В интервью программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» Наталья признавалась, что у них просто оказались разные жизненные ценности. Рагозина хотела семью, детей, а Жорин практически все свое время посвящал работе. На разрыве сказалась и разность темпераментов.
«Прожили два года и разошлись, теперь идем дальше. Мы разные люди: я открытая и общительная, он другой. Расстались мирно, было немало хороших моментов. Но в целом ничего страшного не произошло», — рассказывала Наталья в одном из своих интервью.
Недолгое счастье с Вадимом Меркиным
А в 2021 году Наталья Рагозина встретила предпринимателя Вадима Меркина и обрела наконец свое женское счастье, которое, правда, оказалось очень недолгим.
Бизнесмен был известен как глава банка «Хованский», он также занимался проектами в сфере строительства, рекламы, гостиничного бизнеса. Являлся одним из основателей «Лиги ломбарда», строил таунхаусы на Рублевке.
В объективы прессы Вадим Меркин попал, когда в 2018 году под снос пошел многозальный кинотеатр «Соловей» на Красной Пресне, принадлежащий предпринимателю. Якобы кинотеатр не соответствовал нормам технической и противопожарной безопасности.
Мужчина как мог боролся за свое детище, привлекая к проблеме прессу, но не смог ничего сделать. И в 2019 году кинотеатр, в котором общественность видела историческую и культурную ценность, снесли.
Наталья Рагозина и Вадим Меркин. Фото:соцсети
Спустя два года судьба подарила бизнесмену встречу со звездой бокса Натальей Рагозиной. Их свадьба состоялась 8 августа 2022 года в городском консульстве Израиля. К этому дню Наталья уже находилась в интересном положении.
Сама спортсменка рассказывала, что они с Вадимом мечтали о дочери и поехали просить чуда в Иерусалим, в храм Гроба Господня. И чудо действительно произошло. 1 сентября 2022 года на свет появилась Анастасия.
Наталья Рагозина делилась счастливыми моментами жизни с мужем и дочерью в соцсетях, рассказывала, как ей повезло с Вадимом, какой он сильный, добрый и заботливый. Просто мечта любой женщины!
Еще в июне этого года в интервью Gazeta.ru Наталья признавалась, что муж поддержал ее, когда в декретный период она вернулась к съемкам проекта «Удивительные люди» словами: «Иди-иди, наряды выгуляешь, а то засиделась за два года».
Наталья Рагозина с мужем Вадимом и дочерью Анастасией. Фото: соцсети
«За досуг отвечает муж. Он меня развлекает. Он очень начитан, знает много песен, Настеньке постоянно поет. И, конечно, мы с супругом на одной волне. Например, мы можем пойти посмотреть кино, когда дочка спит», — говорила Наталья в интервью, которое заканчивалось фразой: «Я очень счастлива, правда».
Но нередко счастливого человека подстерегает за углом злой рок. 15 августа этого года в СМИ появилась информация, что Вадима Меркина не стало. Как пишут в прессе, причиной смерти предпринимателя стал токсический гепатит. Врачи института им. Склифосовского боролись за его жизнь с 7 июля, но их попытки были обречены на провал.
Наталья Рагозина сейчас
Несмотря на постигшее ее горе, Наталья Рагозина по-прежнему старается найти в жизни маленькие радости. Так, недавно спортсменка выложила видео с празднования дня рождения дочери, которой уже исполнился год. На видео видно, как Наталья украшает квартиру шарами и букетами цветов.
Наталья Рагозина. Фото: соцсети
Ведь нашу Кувалду не сломать ни при каких обстоятельствах…