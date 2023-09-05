Как мисс Кувалда Наталья Рагозина не проиграла ни одного боя, влюбляла в себя мужчин, но оказалась бессильна перед роком

Боксера Наталью Рагозину называют мисс Кувалда. Двукратная чемпионка мира и Европы, она вошла в книгу рекордов Гиннеса как абсолютно непобедимая спортсменка, выигравшая 22 боя. Против нее отказалась выходить на ринг даже дочь Мухаммеда Али.

И что важно, несмотря на занятия неженским видом спорта, Наталья сумела сохранить в себе женственность и нежность, показав, как органично они могут сочетаться с силой духа.

Детство

Наталья Рагозина родилась 5 апреля 1976 года в городе Абай Карагандинской области Казахской ССР. Наталья из многодетной семьи, у нее есть три сестры и брат.

В детстве Рагозина начала заниматься легкой атлетикой и в беге на длинные дистанции сумела завоевать титул чемпионки Казахстана и Азии. Но спортивную карьеру решила строить в России.