Потомственный ясновидящий, покоривший российский шоу-бизнес: биография гипнотизера Исы Багирова

Биография звезды
Иса Багиров — харизматичный азербайджанец, который поражает публику своими способностями в области гипноза. Мужчина легко внушает человеку вещи, в которые в нормальном состоянии трудно поверить. Тем не менее, отбоя попробовать на себе магию знаменитости нет. Сам Иса участие в разных телешоу считает веселым хобби.
Потомственный ясновидящий и экстрасенс
Как известно, Иса — потомственный ясновидящий и экстрасенс. Мама молодого человека, Галина Багирова, знакома поклонникам мистического проекта на канале «Битва экстрасенсов». Харизматичной женщине из Азербайджана удалось дойти до финала восьмого сезона телепередачи.
Магический дар Галине достался от бабушки Марьям, которая слыла сильной колдуньей, и дедушки-медиума. Информация о папе Исы крайне скудна: прессе известно только, что мужчина занимал высокий пост в Баку и рано умер.
Иса Ибрагимов (слева) с мамой и сестрой. Фото: соцсети
Сам Иса Багирова родился 19 декабря 1983 года. У молодого человека есть сестра Лейла. В копилке экстрасенса два высших образования: сначала получил диплом юриста, затем поступил в Бакинский славянский университет, где освоил премудрости психолога.
Экстрасенсорика и увлечение фэншуем
Необычные способности у Багирова обнаружились еще в детстве. Развить задатки, дарованные природой, помогла мама и специальная литература. А когда Иса учился в старших классах, он увлекся еще и фэншуем с парапсихологией. В 2010 году с полным багажом знаний и навыков в области экстрасенсорики молодой человек приехал в Москву.
Брат и сестра стали авторами методики «Ментальная коррекция», которая помогает убрать внутренние проблемы всего за один визит. Вскоре молодой гипнолог обзавелся собственной армией пациентов, помогая избавляться от психологических страхов и зависимостей.
Сейчас Багиров не перестает совершенствовать навыки, постоянно учась новым приемам, хотя в работе считает главным не теоретические знания, а практику. Азербайджанец признается, что, хоть и существует россыпь техник гипноза, лично его еще никто ни разу не сумел ввести в транс.
Иса Багиров. Фото: соцсети
Участие в телешоу и армия поклонников
На телевидении Иса появился первый раз в 2016 году. Все началось с того, что ясновидящий решил поэкспериментировать в Интернете: снимал ролики, где демонстрировал навыки гипнотизера без купюр. Позже Багирова пригласили в качестве эксперта по гипнозу на программу «Тайны с Анной Чапман». Здесь он демонстрировал чудеса погружения людей в транс прямо на улице.
Настоящий успех в кругах зрительской аудитории Ису ждал в мистическом шоу «Черно-белое», в котором ему удалось добраться до финала в составе команды черных магов. В том же году мужчину ждало приглашение от канала НТВ присоединиться к экспертам телевизионного шоу «Экстрасенсы против детективов».
Иса Багиров и Ольга Бузова. Фото: соцсети
На передаче Иса познакомился с коллегами, имена которых уже громко звучали в кругах оккультистов: ведьмой Еленой Ясевич, экстрасенсом Виталием Боградом, гадалкой Азой Петренко. После провала этой команды в двух выпусках подряд гипнотизер отдал свой голос за собственное исключение из шоу, пояснив, что достаточно вложил сил в проект.
В начале 2018 года Ису Багирова пригласили поучаствовать в новую телепрограмму с элементами мистики «Звезды под гипнозом». Гипнолог применял психотехнику, позволяющую запустить воображение человека на полную катушку, да так, что тот был готов поверить в самые невероятные вещи. Звездные личности не боялись проходить сеансы гипноза.
Иса Багиров. Фото: соцсети
Личная жизнь Исы
О личной жизни Багиров предпочитает молчать, хотя некоторые подробности со временем все же удалось узнать. В 2016-м на съемках программы «Черное и белое» между молодым человеком и экстрасенсом Данаей Ермолаевой вспыхнули нежные чувства, хотя девушка была замужем и воспитывала маленькую дочку.
Пару еще больше сблизила трагедия, случившаяся перед самым финалом передачи. Даная угодила под колеса автомобиля и оказалась в больнице. Иса поддерживал возлюбленную, часто навещал ее. Однако о женитьбе речи не шло.
Иса Багиров и Даная Ермолаева. Фото: соцсети
Увы, роман звезд закончился довольно быстро — уже в 2018-м гипнолог искал новую любовь на передаче «Давай поженимся!». За сердце Исы боролись три очаровательные дамы, одна из которых даже оказалась близка Багирову по сфере сверхъестественного. Девушка назвалась ведьмой.
Неизвестно, сложились ли эти отношения, — новостей о браке пары, так же как и о новых романах гипнотизера, в прессе не появлялось. Однако летом 2022-го СМИ опубликовали статьи, сообщившие о том, что на премьере фильма «Точка кипения» Иса появился в компании Алики Смеховой. Однако ни одна из сторон никак не прокомментировала случившееся.
Иса Багиров. Фото: соцсети
Багиров сейчас
В 2022 году Багиров продолжил заниматься гипнотическими практиками. Имя звезды не перестало появляться в СМИ. Летом прошлого года всплыла история со смертью участницы «Битвы экстрасенсов» Елены Ясевич и ее дочери.
Надежда Воробей, коллега Багирова, призналась, что в ходе ссоры бросила в адрес Елены проклятие, которое затем и привело к смерти девушки. Сам Иса скептически отнесся к сказанному, отметив, что такими словами Воробей всего лишь желала привлечь повышенное внимание к себе.