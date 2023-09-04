Потомственный ясновидящий, покоривший российский шоу-бизнес: биография гипнотизера Исы Багирова

Биография звезды

Иса Багиров — харизматичный азербайджанец, который поражает публику своими способностями в области гипноза. Мужчина легко внушает человеку вещи, в которые в нормальном состоянии трудно поверить. Тем не менее, отбоя попробовать на себе магию знаменитости нет. Сам Иса участие в разных телешоу считает веселым хобби.

Потомственный ясновидящий и экстрасенс

Как известно, Иса — потомственный ясновидящий и экстрасенс. Мама молодого человека, Галина Багирова, знакома поклонникам мистического проекта на канале «Битва экстрасенсов». Харизматичной женщине из Азербайджана удалось дойти до финала восьмого сезона телепередачи.

Магический дар Галине достался от бабушки Марьям, которая слыла сильной колдуньей, и дедушки-медиума. Информация о папе Исы крайне скудна: прессе известно только, что мужчина занимал высокий пост в Баку и рано умер.