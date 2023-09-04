От олимпийской чемпионки с десятками наград до скандального комментатора: биография советской гимнастки Лидии Ивановой

Биография звезды
Лидия Иванова — знаменитая советская гимнастка, которая к 23 годам успела дважды привезти в СССР золото Олимпиады. Оставив спустя много лет активный спорт, Лидия Гавриловна сосредоточилась на семье, занялась тренерской и судейской карьерой, а затем нашла призвание в блестящем комментировании международных турниров.
Тяжелое детство будущей спортсменки
Лидия Калинина (девичья фамилия) родилась 27 января 1937 года в Москве. В годы Великой Отечественной войны маленькая Лида со старшим братом и мамой остались в родном городе, жили впроголодь, но смогли сберечь семью.
Уже будучи школьницей, Калинина впервые увидела выступление по спортивной гимнастике и тоже захотела научиться выполнять упражнения. Правда, в спортивную школу Кировского района брали девочек только с 13 лет, а девочка на тот момент была на два года младше. Однако местный тренер заметил в Лиде талант и уже через год взял воспитанницу под свое крыло, не глядя на возраст.
Лидия Калинина в молодости. Фото: соцсети
Звание мастера спорта и лучшая гимнастка страны
Молодая Лида представляла на соревнованиях клубы «Нефтяник», «Буревестник» и «Динамо» и к окончанию школы получила звание мастера спорта. С 18 лет Калинина тренировалась на базе московского «Динамо». Попав на первый взрослый чемпионат, Калинина вошла в десятку лучших гимнасток страны, хотя была самой юной среди участниц. После такого успеха спортсменку включили в состав сборной СССР и назначили ежемесячную стипендию 1200 рублей — огромные для ее семьи деньги.
Уже через год гимнастка улетела в Австралию на летние Олимпийские игры, которые завершились великолепно. Советские спортсмены забрали 98 медалей, включая 37 золотых, обогнав участников из других стран, а Калинина впервые стала олимпийской чемпионкой. За олимпийскую победу Лидии, до этого ютившейся в общежитии, выделили комнату в трешке на Ленинском проспекте.
Следующая Олимпиада Калининой прошла через четыре года в Италии. Общий медальный зачет Советского Союза составил 103 награды, включая 43 золотые. При этом спортивные гимнастки из СССР забрали 15 из 16 возможных наград, а Лидия стала олимпийской чемпионкой во второй раз.
Лидия Калинина (Иванова) на соревнованиях (вторая справа). Фото: соцсети
Тренерство и первые репортажи Олимпийских игр
В 1970 году Иванова получила статус судьи международной категории. Он давал ей право оценивать выступления спортсменов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и других соревнованиях. Параллельно с судейством Лидия Гавриловна тренировала молодежную сборную СССР.
Более десяти лет бывшая гимнастка работала государственным тренером, подбирала спортсменок в национальную команду, разрабатывала методики подготовки. Также Иванова трудилась комментатором, например, вела прямые репортажи с Олимпийских игр в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио.
Лидия Иванова. Фото: соцсети
Знакомство с футболистом Ивановым и брак длиной в 53 года
На сборах перед поездкой на Олимпиаду в Мельбурн, проходивших в Ташкенте, спортсменка познакомилась с футболистом Валентином Ивановым, который поначалу даже не «зацепил» Лидию. Во второй раз молодые люди встретились уже в Австралии и вместе сходили на танцы. Однако и эта встреча не стала для ребят решающей.
Сдружились спортсмены спустя некоторое время по пути из Австралии в СССР, на ограниченном пространстве теплохода, потом вместе ходили на правительственные приемы. Постепенно дружба переросла в отношения, которые в 1959 году завершились свадьбой. Лидия и Валентин скромно расписались в полуподвальном помещении, причем для двукратной олимпийской чемпионки это было неожиданностью: карьеры обоих спортсменов были на самом пике, и гимнастка не собиралась замуж
Семья быстро обустроила быт в хорошей квартире, появились двое детей. Сын Валентин пошел по стопам отца и занялся футболом, побыв сначала игроком, а затем судьей. Дочь Ольга была балериной и выступала в Большом театре.
Лидия Иванова и Валентин Иванов. Фото: соцсети
Осенью 2021 года Лидия стала гостьей Бориса Корчевникова в программе «Судьба человека». В интервью тренер рассказала ведущему, что в молодости приняла непростое решение: накануне Олимпийских игр в Риме, сразу после свадьбы, гимнастка узнала, что беременна. В тот момент Иванова поняла, что сперва должна защитить честь страны. В итоге девушке пришлось делать аборт.
С Валентином Ивановым Лидия Гавриловна прожила в счастливом браке почти 53 года вплоть до смерти футболиста в ноябре 2011-го от болезни Альцгеймера.
Валентин Иванов и Лидия Иванова. Фото: соцсети
Лидия Иванова сейчас
Бывшая спортсменка продолжает комментировать международные соревнования, причем болельщикам она знакома колкими и иногда резкими выражениями. К примеру, летом 2021-го Лидия Гавриловна работала на Олимпиаде-2020, проходившей в Токио. В финале женского командного многоборья комментатор назвала гимнастку из США Симону Байлз коряжкой на брусьях.
Лидия Иванова. Фото: соцсети
Помимо этого, летом 2012 года на Олимпийских играх в Лондоне, которые спортсменка вела вместе с Дмитрием Бобцовым, Лилия Иванова назвала немецкую гимнастку Элизабет Зайц зайцем-кроликом. А после выступления россиянки Алии Мустафиной и вовсе отказалась досматривать выходы оставшихся двух спортсменок, заявив в эфире, что ей на них наплевать.