От олимпийской чемпионки с десятками наград до скандального комментатора: биография советской гимнастки Лидии Ивановой

Биография звезды

Лидия Иванова — знаменитая советская гимнастка, которая к 23 годам успела дважды привезти в СССР золото Олимпиады. Оставив спустя много лет активный спорт, Лидия Гавриловна сосредоточилась на семье, занялась тренерской и судейской карьерой, а затем нашла призвание в блестящем комментировании международных турниров.

Тяжелое детство будущей спортсменки

Лидия Калинина (девичья фамилия) родилась 27 января 1937 года в Москве. В годы Великой Отечественной войны маленькая Лида со старшим братом и мамой остались в родном городе, жили впроголодь, но смогли сберечь семью.

Уже будучи школьницей, Калинина впервые увидела выступление по спортивной гимнастике и тоже захотела научиться выполнять упражнения. Правда, в спортивную школу Кировского района брали девочек только с 13 лет, а девочка на тот момент была на два года младше. Однако местный тренер заметил в Лиде талант и уже через год взял воспитанницу под свое крыло, не глядя на возраст.