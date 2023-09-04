Русская латиноамериканка, сломавшая стереотипы в современном кино: биография актрисы Елизаветы Мартинес

Биография звезды
Российская актриса с экзотической внешностью Елизавета Мартинес активно снимается в кино и сериалах уже много лет. Одно время она была заложницей расового типажа, пока пандемия не внесла свои коррективы в отечественный кинематограф.
Русская латиноамериканка
Биография Елизаветы Хесусовны Мартинес Карденас началась 10 ноября 1986 года в Москве. Своей запоминающейся внешностью девочка была обязана генам родителей. В жилах красотки течет русская кровь, которая смешалась с латиноамериканской. Папа Лизы, мексиканец по национальности, окончил Российский университет дружбы народов, работал офтальмологом. Мама была тесно связана с музыкой — играла на скрипке.
Лиза с самого раннего детства проявляла большой интерес к хореографии. Девочка поступила в школу с театральным уклоном, где постигала азы вокального и актерского мастерства. Дебют начинающей артистки на сцене состоялся в школьном спектакле «Снежная королева».
Елизавета Мартинес в детстве. Фото: соцсети
Собиралась идти по стопам отца, но в последний момент передумала
После окончания школы бойкая Лиза хотела пойти по стопам отца и собралась поступать в РУДН, но в последний момент прислушалась к совету матери и выбрала актерскую стезю. Увы, первая попытка провалилась и двери в театральный вуз оказались для нее закрытыми.
После этого Мартинес устроилась в ресторан, где совмещала работу с подготовкой к экзаменам. Такая целеустремленность принесла свои плоды, и Елизавета стала студенткой Школы-студии Московского художественного театра имени А. П. Чехова, где попала на курс Константина Райкина.
Первые шаги на театральной сцене Мартинес сделала еще будучи студенткой. Она сыграла служанку в спектакле «Бальзаминов». В 2007 году Лиза вошла в состав труппы театра «Сатирикон». Звездный час в карьере начинающей артистки наступил благодаря Райкину. Он подобрал пьесу Бернарда Шоу специально для нее. В комедии «Лондон-шоу» Мартинес сыграла Элизу Дулиттл.
Елизавета Мартинес. Фото: соцсети
Другой работой студентки стала криминальная сказка «Деньги», поставленная Райкиным по пьесе Александра Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын».
На сцене Московского художественного театра Елизавета Мартинес исполнила роль Джульетты в постановке «Мефисто», в основу сценария которой лег одноименный роман Клауса Манна.
В 2010 году состоялся кинодебют артистки в семейной драме «Все к лучшему», где она разделила съемочную площадку с Сергеем Сотниковым и Софьей Ардовой. В музыкальном фильме «Бездельники», снятом по раннему творчеству Виктора Цоя, артистка изобразила Анжелу.
Елизавета Мартинес в фильме «Бездельники». Фото: кадр из фильма «Бездельники» (2011)
Харизматичная мулатка не понаслышке знакома с расовым типажом, который давно сформировался в отечественном кинематографе. Режиссеры видели ее в основном проституткой, наркоманкой, стриптизершей и гувернанткой. Впоследствии Мартинес отказывалась от таких ролей, но в 2012 году, когда была смелее и моложе, согласилась сыграть проститутку Жаклин в криминальном сериале «Салам Масква».
Позже Мартинес призналась, что не пожалела об участии в этом сериале, ведь судьба ее героини оказалась необычной и выходящей за рамки сложившегося стереотипа.
В 2014 году Елизавета добавила в фильмографию боевик «Профессионал» с Алексеем Лобановым и Константином Стрельниковым, а пару лет спустя вернулась к роли женщины с низкой социальной ответственностью в сериале «Ольга».
Комедийный сериал «Фитнес» с Михаилом Трухиным оказался успешным проектом. В нем обладательница стройной и спортивной фигуры (рост Мартинес 172 см) получила постоянную роль тренера по плаванию.
Елизавета Мартинес в сериале «Салам Масква». Фото: кадр из сериала «Салам Масква» (2016)
Личная жизнь Мартинес
Артистка не афиширует личную жизнь, но известно, что сейчас она счастлива в отношениях и воспитывает двоих детей. Ее гражданского мужа зовут Сергеем Мелентьевым. В своих соцсетях Мартинес не так часто выкладывает семейные посты, предпочитая делиться с поклонниками фото рабочих будней.
Молодая мама старается поддерживать себя в отличной форме, поэтому в свободное время занимается спортом, а также любит читать книги и путешествовать.
Елизавета Мартинес со своим возлюбленным. Фото: соцсети
Елизавета Мартинес сейчас
Сейчас типаж Мартинес неожиданно получил востребованность в отечественном кинематографе. В 2021 году темнокожая артистка активно снималась в фильмах и сериалах.
В начале января 2022 года состоялась премьера фантастического триллера «Звездный разум», где девушка сыграла Леону. Помимо нее, в съемках участвовали Егор Корешков, Алена Константинова и Дмитрий Фрид.
Елизавета Мартинес. Фото: соцсети
Интересные факты
1) В 1990-х Елизавета познакомилась с двумя проститутками в ресторане, где ее мать играла на скрипке. Как позже вспоминала артистка, это были смелые и отзывчивые женщины с трагическими судьбами.
2) Артистка — обладательница драматического сопрано.