Русская латиноамериканка, сломавшая стереотипы в современном кино: биография актрисы Елизаветы Мартинес

Биография звезды

Российская актриса с экзотической внешностью Елизавета Мартинес активно снимается в кино и сериалах уже много лет. Одно время она была заложницей расового типажа, пока пандемия не внесла свои коррективы в отечественный кинематограф.

Русская латиноамериканка

Биография Елизаветы Хесусовны Мартинес Карденас началась 10 ноября 1986 года в Москве. Своей запоминающейся внешностью девочка была обязана генам родителей. В жилах красотки течет русская кровь, которая смешалась с латиноамериканской. Папа Лизы, мексиканец по национальности, окончил Российский университет дружбы народов, работал офтальмологом. Мама была тесно связана с музыкой — играла на скрипке.

Лиза с самого раннего детства проявляла большой интерес к хореографии. Девочка поступила в школу с театральным уклоном, где постигала азы вокального и актерского мастерства. Дебют начинающей артистки на сцене состоялся в школьном спектакле «Снежная королева».