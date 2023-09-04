Сияние голливудской звезды: биография Джека Николсона

Кто такой Джек Николсон
Джек Николсон родился 22 апреля 1937 года в Нептуне, штат Нью-Джерси, и является одним из самых выдающихся американских киноактеров своего поколения. Карьера Николсона включала в себя несколько знаковых фильмов в истории Голливуда, включая «Китайский квартал» и «Пролетая над гнездом кукушки», а его роль Джека в фильме Стэнли Кубрика «Сияние» стала культовой.
Джек Николсон. Фото: кадр из к/ф «Сияние» (1980)
Ранняя жизнь и карьера
Джек Николсон родился в Нептуне, штат Нью-Джерси, 22 апреля 1937 года и вырос в Манаскване, штат Нью-Джерси, примерно в 50 милях к югу от города на побережье Джерси. Людей, которых он считал своими родителями, звали Джон и Этель Мэй Николсон. Джон был оформителем витрин универмага, а Этель Мэй была парикмахером, а также талантливой художницей маслом. Джун Николсон, которую он считал своей старшей сестрой, была начинающей актрисой.
Джун умерла от рака в 1963 году, когда Джеку Николсону было 26 лет. Более чем через десять лет после ее смерти, в 1974 году, репортер журнала TIME, исследуя статью на обложке о Николсоне, обнаружил шокирующую информацию: Джун на самом деле была матерью Николсона, а Джон и Этель Мэй были его бабушкой и дедушкой по материнской линии.
Поскольку Джун было 17 лет, она не состояла в браке и не была уверена в личности отца на момент рождения Николсона, ее родители согласились относиться к Николсону как к своему собственному ребенку и никогда не раскрывать ему его истинное происхождение. Один из бывших бойфрендов Джун, Дон Фурсильо-Роуз, с тех пор утверждал, что является отцом, но Николсон решил не проводить тест на отцовство.
«Я бы сказал, что это было довольно драматичное событие, но я бы не назвал его травмирующим», - сказал Николсон об открытии секрета своей семьи. «В конце концов, к тому времени, когда я узнал, кем была моя мать, я был довольно хорошо психологически сформирован. На самом деле, это прояснило для меня немало вещей. Во всяком случае, я чувствовал благодарность».
Николсон учился в средней школе Манаскуан. Хотя его оценки были достаточно хорошими, чтобы получить частичную стипендию, Николсона не интересовал колледж. Он вспоминал:
«В те дни у меня не было жгучего желания чего-то добиться. А поскольку мне было всего 16, я решил, что у меня еще достаточно времени, чтобы позже поступить в колледж, и поэтому я около года болтался по Джерси. Я заработал немного денег на ипподроме, и однажды летом работал спасателем на пляже».
В 1954 году Николсон переехал в Лос-Анджелес, Калифорния, где у Джун, которую он все еще считал своей старшей сестрой, была квартира. Там он работал неполный рабочий день в магазине игрушек, а также получил работу суслика в анимационном отделе MGM Studios.
К этому времени Николсон повзрослел и превратился в стройного и привлекательного молодого человека, типичного исполнителя главных ролей в голливудских фильмах того времени. Продюсер MGM по имени Джо Пастернак однажды заметил приятную внешность Николсона и устроил его на знаменитые курсы актерского мастерства Джеффа Кори, а также на стажировку в театр Players Ring.
Дебют в кино и прорывное исполнение
Джек Николсон дебютировал в кино в малобюджетном криминальном фильме 1958 года «Плакса-убийца», сыграв подростка, который ошибочно полагает, что совершил убийство. На протяжении 1960-х годов он продолжал сниматься в основном в малобюджетных фильмах ужасов. После небольшой роли в мрачной комедии 1960 года «Лавка ужасов» Николсон появился в фильмах «Террор» (1963), «Задняя дверь в ад» (1964), «Побег в никуда» (1965) и «Огонь на поражение» (1966).
Прорывным выступлением Николсона стала роль адвоката-алкоголика с Юга Джорджа Хэнсона в классическом дорожном фильме «Беспечный ездок» (1969). За свою игру он был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана и стал чем-то вроде культа. Затем, в 1970 году, Николсон снялся в фильме «Пять легких пьес», неожиданном хите, в котором он сыграл недовольного бывшего музыкального вундеркинда.
Николсон снова получил номинацию на премию «Оскар» за свою игру, на этот раз за лучшую мужскую роль. Его следующим звездным выступлением стала роль непристойного старшины ВМС США в мрачной комедии «Последний наряд» (1973), которая снова принесла ему номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Джек Николсон. Фото: кадр из к/ф «Беспечный ездок» (1969)
Дальнейший успех
Николсон сыграл одну из самых известных ролей в своей карьере в блестящем неонуарном фильме режиссера Романа Полански «Китайский квартал» 1974 года. Он изобразил частного детектива по имени Джейк Гиттес, которому поручено расследовать убийство в, пожалуй, самой тонкой и сложной его роли. Эта роль принесла Николсону его четвертую номинацию на «Оскар», но он снова не выиграл награду.
Наконец, он получил свою первую премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме 1975 года «Пролетая над гнездом кукушки». Основанный на знаменитом одноименном романе Кена Кизи, фильм рассказывает о Р.П. Макмерфи (его играет Николсон), заключенном, которого помещают в психиатрическую лечебницу, где медсестры и врачи пытаются подавить его мятежный дух.
В 1980 году Николсон сыграл жутковатую, если не сказать сверхъестественную роль невменяемого смотрителя отеля в нашумевшей экранизации романа Стивена Кинга «Сияние».
Джек Николсон. Фото: кадр из к/ф «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)
На протяжении 1980-х Николсон в значительной степени отходил от утонченных, заниженных ролей, которые принесли ему такое признание, в пользу более диковинных комических представлений. Тем не менее, в течение десятилетия он сыграл несколько блестящих ролей: в роли Юджина О'Нила в фильме 1981 года «Красные», а также в фильме «Язык нежности» (1983), за который он получил еще один «Оскар», и в роли Джокера в фильме «Бэтмен» (1989).
Николсон вернулся к лучшей форме в 1990-х годах, сыграв волнующие роли в таких фильмах, как «Несколько хороших парней» (1992) и «Лучше не бывает» (1997), за которые он получил третью премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в роли писателя-мизантропа. Он продолжал получать признание за такие фильмы, как «О Шмидте» (2002), «Управление гневом» (2003), «Любовь по правилам и без» (2003) и «Отступники» (2006).
Джек Николсон, Хелен Хант и Грег Кинниэр. Фото: кадр из к/ф «Лучше не бывает» (1997)
Дальнейшая карьера и выход на пенсию
Джек Николсон, несомненно, один из величайших актеров своего поколения. В дополнение к огромному количеству своих культовых ролей Николсон выделяется невероятным разнообразием персонажей, которых он убедительно изобразил.
Большое разнообразие характеров Николсона также сделало его одним из самых загадочных актеров своего поколения, поскольку зрители безуспешно пытались выяснить, какая из множества различных личностей, которые, как они видели, он принял, ближе всего к истинному Николсону.
«Я ни один из них и все они», - сказал он. «Я полагаю, что в каждой роли, которую я играю, есть частичка меня. Как актер, ты не можешь не вставлять себя, особенно если ты любишь играть».
В 2013 году появились сообщения о том, что Николсон уходит с актерской карьеры в возрасте 76 лет. Источник сообщил Radar Onlne, что у легендарного актера «проблемы с памятью, и он больше не может вспомнить реплики, которые от него требовали». Официальных комментариев от Николсона по этому поводу не было. Его последним фильмом была романтическая комедия 2010 года «Откуда ты знаешь».
Джек Николсон и Пол Радд. Фото: кадр из к/ф «Откуда ты знаешь» (2010)
Личная жизнь
Николсон женился на актрисе по имени Сандра Найт в 1962 году, и у них родилась дочь Дженнифер, прежде чем они развелись в 1968 году. Позже у него были 20-летние отношения с актрисой Анжеликой Хьюстон, которые закончились, когда у Николсона был роман с красивой моделью по имени Ребекка Бруссар. Николсон и Бруссар никогда не были женаты, но с тех пор у них родилось двое детей.
Джек Николсон с дочерью Дженнифер и сыновьями Шоном и Дюком на премьере к/ф «Откуда ты знаешь» в Лос-Анджелесе. Театр Regency Village. Вествуд, Калифорния, 13 декабря 2010 г. Фото: Global Look Press