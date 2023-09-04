Сияние голливудской звезды: биография Джека Николсона

Ранняя жизнь и карьера

Джек Николсон родился в Нептуне, штат Нью-Джерси, 22 апреля 1937 года и вырос в Манаскване, штат Нью-Джерси, примерно в 50 милях к югу от города на побережье Джерси. Людей, которых он считал своими родителями, звали Джон и Этель Мэй Николсон. Джон был оформителем витрин универмага, а Этель Мэй была парикмахером, а также талантливой художницей маслом. Джун Николсон, которую он считал своей старшей сестрой, была начинающей актрисой.

Джун умерла от рака в 1963 году, когда Джеку Николсону было 26 лет. Более чем через десять лет после ее смерти, в 1974 году, репортер журнала TIME, исследуя статью на обложке о Николсоне, обнаружил шокирующую информацию: Джун на самом деле была матерью Николсона, а Джон и Этель Мэй были его бабушкой и дедушкой по материнской линии.

Поскольку Джун было 17 лет, она не состояла в браке и не была уверена в личности отца на момент рождения Николсона, ее родители согласились относиться к Николсону как к своему собственному ребенку и никогда не раскрывать ему его истинное происхождение. Один из бывших бойфрендов Джун, Дон Фурсильо-Роуз, с тех пор утверждал, что является отцом, но Николсон решил не проводить тест на отцовство.

«Я бы сказал, что это было довольно драматичное событие, но я бы не назвал его травмирующим», - сказал Николсон об открытии секрета своей семьи. «В конце концов, к тому времени, когда я узнал, кем была моя мать, я был довольно хорошо психологически сформирован. На самом деле, это прояснило для меня немало вещей. Во всяком случае, я чувствовал благодарность».

Николсон учился в средней школе Манаскуан. Хотя его оценки были достаточно хорошими, чтобы получить частичную стипендию, Николсона не интересовал колледж. Он вспоминал:

«В те дни у меня не было жгучего желания чего-то добиться. А поскольку мне было всего 16, я решил, что у меня еще достаточно времени, чтобы позже поступить в колледж, и поэтому я около года болтался по Джерси. Я заработал немного денег на ипподроме, и однажды летом работал спасателем на пляже».

В 1954 году Николсон переехал в Лос-Анджелес, Калифорния, где у Джун, которую он все еще считал своей старшей сестрой, была квартира. Там он работал неполный рабочий день в магазине игрушек, а также получил работу суслика в анимационном отделе MGM Studios.

К этому времени Николсон повзрослел и превратился в стройного и привлекательного молодого человека, типичного исполнителя главных ролей в голливудских фильмах того времени. Продюсер MGM по имени Джо Пастернак однажды заметил приятную внешность Николсона и устроил его на знаменитые курсы актерского мастерства Джеффа Кори, а также на стажировку в театр Players Ring.