Как Александр Овечкин стал хоккеистом, завоевал кубок Стэнли, женился на дочери Веры Глаголевой и заработал миллионы

В 2004-2005 годах не без помощи Александра Овечкина «Динамо» впервые за пять лет получает звание чемпиона России. Несмотря на травму плеча и двухмесячной реабилитации после него, Александр получает на четыре очка больше, чем это было уже в прошлом году. И достойно прощается с командой «Динамо», с которой у него заканчивается контракт.

Спортивная жизнь в Америке

В 2004 году жизнь Александра Овечкина меняется кардинальным образом. По приглашению клуба НХЛ (Национальной хоккейной лиги) Washington capitals перспективный хоккеист уезжает в США. В американской команде российский игрок занимает позицию левого крайнего нападающего. И только за первый сезон ему обещают заплатить 3, 85 миллионов долларов.

Первое время адаптация в новой стране давалась Александру непросто. Он плохо говорил по-английски, у него практически не было там знакомых. А жил хоккеист неподалеку от стадиона, где проходили тренировки. Осваиваться в США Овечкину также помогал генеральный менеджер клуба Джордж Макфи.

Однако процесс привыкания к новой стране никак не влиял на спортивные результаты Александра Овечкина. В дебютном матче с матче с командой Columbus Blue Jackets Овечкин оформил дубль и помог своим одноклубникам одержать победу.

На лед хоккеист выходил под номером восемь, под которым также играла его мама-баскетболистка. А благодаря тому, что в своем первом сезоне игрок забил 48 шайб и совершил 44 голевые передачи, его стали называть Александром великим. Также чуть позже к этому позывному прибавились прозвища Ови и Великая восьмерка.

Впрочем, Овечкин не только почивал на лаврах, а иногда становился и участником скандалов. Так, в 2017 году в матче НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» он провел силовой прием против хоккеиста Зака Варенски, после чего игрок был травмирован и спешно покинул ледовое поле.

После этого случая хоккеисты неожиданно ринулись в драку, в ходе которого Овечкин разбил лицо канадскому форварду «Коламбуса» и был дисквалифицирован.

А вот следующий год оказался для Александра гораздо удачнее, чем предыдущий, потому что его команда завоевала первый в истории клуба кубок Стэнли. Сам же Овечкин был назван спортсменом года.