Как Александр Овечкин стал хоккеистом, завоевал кубок Стэнли, женился на дочери Веры Глаголевой и заработал миллионы

Его лукавый взгляд с подбитым зубом стал мировым брендом. Его спокойно можно назвать Александром Македонским мирового хоккея. Ведь недаром в профессиональной среде хоккеист Александр Овечкин получил прозвище Александр великий.
Так в чем же заключается его величие? Об этом – в материале Teleprogramma.pro.
Детство и родители
Александр появился на свет в семье профессиональных спортсменов 17 сентября 1985 года. Его мама – Татьяна Овечкина – известная баскетболистка, дважды становившаяся олимпийской чемпионкой в составе советской сборной.
Отец Михаил Викторович занимался футболом. Помимо Александра, в семье также воспитывалось еще двое детей.
Александр Овечкин. Фото: соцсети
Хоккеем Александр Овечкин увлекся благодаря старшему брату Сергею. А вот родители первое время не очень хотели, чтобы их сын занимался таким небезопасным видом спорта и одно время перестали водить его на тренировки. Но решающую роль в судьбе Александра сыграл его первый тренер Вячеслав Кириллов.
«Раньше со мной играла Люба Белова, а ее сын Костя был вратарем в этой детской команде. И она передала мне, что тренер все время спрашивает про нас, говорит: «Такой мальчик хороший!» Мы очень благодарны Вячеславу Викторовичу за ту настойчивость», - признавалась мама Александра в одном из своих интервью.
Первый тренер
Как вспоминала Татьяна Овечкина, первые игры Саша отсиживался на скамейке запасных и всерьез опасался, что продолжится и дальше. Но вскоре тренер все же дал мальчугану возможность проявить себя. И с того периода он больше не покинет хоккейную авансцену.
Как вспоминал отец Александра Овечкина, судьба Вячеслава Кириллова сложилась довольно трагически. Его попросту попросили уйти из команды, поскольку некоторые слишком активные родители, как это обычно бывает, начали выражать свое недовольство. Мол, Кириллов уже дал детям все необходимые навыки, а им нужен дальнейший профессиональный рост.
Александр Овечкин в детстве. Фото: соцсети
«Ну, вы знаете, какими бывают хоккейные папы и мамы. Какая мышиная возня идет в детском хоккее, сколько там зависти. Но подумайте, был ли плохим тренером Кириллов, если у него Овечкин вырос? Будьте терпимее к людям, это так важно», - вспоминал Виктор Васильевич.
По словам мужчины, когда Вячеслав Кириллов уходил из команды, он подошел к Саше и обнял его за плечи со словами: «Ну, если ты у меня не заиграешь, тогда я не знаю, кто должен играть в хоккей!». (Очень скоро жизнь молодого тренера оборвется. Вячеслава Кириллова не стало, когда ему еще не было и 30). И Александр, конечно, заиграл.
Да хотя бы ради брата, которого потерял в возрасте десяти лет. Сергей погиб в автокатастрофе, и Александр очень тяжело переживал его гибель.
Как вспоминал сам Овечкин, родители отвели его на тренировку буквально на следующий день после трагедии. Он еще долго выходил на лед, вытирая набегавшие слезы, но каждый раз преодолевал свою душевную боль. Его брат хотел бы, чтобы Саша был сильным. И он не должен был его подвести.
«Динамо»
Дебют Александра Овечкина в российской суперлиге состоялся, когда ему исполнилось 16 лет. Игрок начинал с весьма скромных результатов. Так, в 22 матчах первого сезона он забил две шайбы. Но уже в 2002 году на Юниорском чемпионате мира, завоевав 18 очков, Овечкин становится самым результативным игроком этих соревнований.
В 17 лет юный хоккеист попадает во взрослую сборную России. В 2002-2003 годах проводит первый полноценный сезон за команду «Динамо», забив восемь шайб и сделав семь голевых передач. А уже в следующем сезоне Александр становится одним из самых важных игроков клуба и признается лучшим нападающим.
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Александр Овечкин в юности. Фото: соцсети
В 2004-2005 годах не без помощи Александра Овечкина «Динамо» впервые за пять лет получает звание чемпиона России. Несмотря на травму плеча и двухмесячной реабилитации после него, Александр получает на четыре очка больше, чем это было уже в прошлом году. И достойно прощается с командой «Динамо», с которой у него заканчивается контракт.
Спортивная жизнь в Америке
В 2004 году жизнь Александра Овечкина меняется кардинальным образом. По приглашению клуба НХЛ (Национальной хоккейной лиги) Washington capitals перспективный хоккеист уезжает в США. В американской команде российский игрок занимает позицию левого крайнего нападающего. И только за первый сезон ему обещают заплатить 3, 85 миллионов долларов.
Первое время адаптация в новой стране давалась Александру непросто. Он плохо говорил по-английски, у него практически не было там знакомых. А жил хоккеист неподалеку от стадиона, где проходили тренировки. Осваиваться в США Овечкину также помогал генеральный менеджер клуба Джордж Макфи.
Однако процесс привыкания к новой стране никак не влиял на спортивные результаты Александра Овечкина. В дебютном матче с матче с командой Columbus Blue Jackets Овечкин оформил дубль и помог своим одноклубникам одержать победу.
На лед хоккеист выходил под номером восемь, под которым также играла его мама-баскетболистка. А благодаря тому, что в своем первом сезоне игрок забил 48 шайб и совершил 44 голевые передачи, его стали называть Александром великим. Также чуть позже к этому позывному прибавились прозвища Ови и Великая восьмерка.
Впрочем, Овечкин не только почивал на лаврах, а иногда становился и участником скандалов. Так, в 2017 году в матче НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» он провел силовой прием против хоккеиста Зака Варенски, после чего игрок был травмирован и спешно покинул ледовое поле.
После этого случая хоккеисты неожиданно ринулись в драку, в ходе которого Овечкин разбил лицо канадскому форварду «Коламбуса» и был дисквалифицирован.
А вот следующий год оказался для Александра гораздо удачнее, чем предыдущий, потому что его команда завоевала первый в истории клуба кубок Стэнли. Сам же Овечкин был назван спортсменом года.
Александр Овечкин с кубком Стэнли. Фото: Global Look Press
В 2021 году, когда закончился контракт хоккеиста с клубом Washington Capitals, Александр продлил соглашение еще на пять лет. А ценой вопроса стали 47, 5 миллионов долларов, которые спортсмен должен получить за весь этот срок.
Овечкин поставил перед собой задачу побить рекорд Уэйна Гретцки, забившего за свою карьеру 894 шайбы. Для этого каждый сезон он должен в среднем отправлять в ворота противника 33 гола. Можно сказать, что наш соотечественник перевыполнил план. Так, за сезон 2022 года Овечкин забил 50 шайб.
В феврале 2022 прозвучала новость, что Александр Овечкин покидает свой клуб. Хоккеист на время уехал домой, чтобы ухаживать за отцом Михаилом Викторовичем, которого не стало 15 числа того же года.
Успехи в российской сборной
Александр Овечкин играет за сборную России, начиная с 2005 года. В ее составе он становился чемпионом мира в 2008, 2012 и 2014 годах. В 2006 году Овечкин впервые принимал участие в Олимпиаде в Турине. Тогда российские игроки заняли четвертое место на Олимпийских играх. Но при этом Александр стал единственным российским хоккеистом, включенным в символическую сборную.
На Олимпиаде в Сочи у Александра возник ряд сложностей. Во-первых, он получил травму в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», во-вторых, существовал риск, что НХЛ просто не отпустит своих игроков туда. Опасения оказались напрасными, но даже участие Овечкина не спасло нашу команду от проигрыша. В четверть финале российские игроки проиграли финнам со счетом 1:3.
Александр Овечкин. Фото: Global Look Press
А вот в 2018 году НХЛ все-таки перешло от «угроз» к действиям. Как объясняют эксперты, этой структуре с ее коммерческими интересами было не очень выгодно, чтобы игроки возвращались после Олимпиады уставшими, а то и травмированными. Тем более такой важный игрок как Овечкин.
В итоге Александр все-таки не смог принять участие в Олимпийских играх в корейском Пхенчхане, но наша сборная сумела справиться и без своего ключевого игрока. Так, на корейском льду россияне стали обладателями золотых медалей.
Стиль игры
К сильным сторонам Овечкина относят мощный кистевой бросок, который он выработал, играя за московский «Динамо», хорошую скорость. Хоккеист вообще технически одарен.
Кроме того, Александр Овечкин известен довольно жесткой игрой, из-за чего его иногда критикуют представители прессы. В его стиле – играть на грани, не чураясь столкновений «лоб в лоб». Так, в результате такой «лобовой атаки» бывший одноклубник Овечкина получил сотрясение мозга, а самого Александра оштрафовало руководство НХЛ. Да и сам хоккеист пять раз ломал нос.
Александр Овечкин на ледовом поле. Фото: Global Look Press
А самой знаменитой фишкой его имиджа, конечно, стал передний выбитый зуб, который хоккеист не планирует восстанавливать до окончания карьеры. Видимо верит в то, что это его счастливый талисман. К тому же шрамы украшают мужчину, а трус не играет в хоккей.
И многие считают, что именно вот эта сила и смелость на льду сделали Александра Овечкина выдающимся игроком.
Личная жизнь и женитьба на Анастасии Шубской
Александру приписывали романы с моделью Викторией Лопыревой, моделью Валерией Соколовой и даже солисткой группы Black Eyed Pies Ферджи. На протяжении двух лет он встречался с российской теннисисткой Марией Кириленко. Однако потом влюбленные расстались и остались друзьями.
Большой любовью Александра Овечкина стала модель Анастасия Шубская – дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Впервые они познакомились в Пекине в 2008 году, но общаться начали только спустя шесть лет. Однажды Александр написал Анастасии сообщение в соцсети, после чего завязалась переписка. Шубская призналась, что с того времени даже начала смотреть телематчи с участием спортсмена.
Дружба в соцсетях переросла в нечто большее, когда Анастасия приехала в Лос-Анджелес на курсы актерского мастерства. Там они и впервые встретились в ресторане. Девушка даже переживала, что ей будет не о чем поговорить с хоккеистом, поскольку все темы уже обсуждались в переписке, но, к счастью, эти опасения оказались напрасными.
Предложение руки и сердца было неожиданно приятным. Александр просто приехал к Анастасии домой и встал на колени с букетом цветов. В 2016 году пара официально расписалась, но сыграла свадьбу только в июле 2017 года, поскольку хоккеист готовился к чемпионату мира.
Само торжество, на которое пригласили Иосифа Кобзона, Анжелику Агурбаш, Илью Ковальчука, Яну Рудковскую и многих других селебритис, прошло в Барвихе. А его ведущим стал Николай Басков.
В августе 2018 у молодоженов родился сын Сергей, названный так в честь старшего брата Александра Овечкина, а в мае 2020 года на свет появился Илья.
В Америке Александр и Анастасия нередко посещают значимые светские мероприятия. Так, в конце декабря 2019 года их пригласили в частную резиденцию Дональда Трампа во Флориде. Хоккеист подарил тогдашнему американскому президенту свой свитер под номером восемь.
Александр Овечкин с сыном Ильей. Фото: Global Look Press
В США хоккеист поддерживает теплые отношения с двумя своими одноклубниками Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым. Они дружат семьями. В Америке Александр также дружил и со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом, погибшим три года назад.
После гибели друга Овечкин выставил на аукцион свой свитер, а все вырученные средства направил в фонд Kobe & Vanessa Bryant Family Foundation. Также в память о товарище перед матчем регулярного чемпионата НХЛ Овечкин надел свитер с номером 24, в котором выступал его товарищ.
Хобби и доходы
Александр Овечкин владеет роскошным автопарком, в котором есть автомобили BMW M6, Porsche Cayenne GTS. Также в гараже у хоккеиста стоят две коллекционные машины - Mercedes SL 65 AMG Black Series, которых насчитывается только 350 экземпляров в мире, а также Mercedes Benz S-Class V12 S Brabus c его фирменным эксклюзивным номером ААА 8 ААА. Помимо автомобилей, Александр также коллекционирует клюшки с автографами знаменитых хоккеистов.
Александр Овечкин. Фото: Global Look Press
Как и многие мировые звезды спорта, Александр Овечкин снимается в рекламе. Так, самые известные бренды, которые ему доводилось рекламировать, - это Nike и Coca-Cola. По данным Forbes, только на рекламе российский игрок заработал около 33 миллионов долларов. А всего, по неофициальны подсчетам, на его счету более 140 миллионов долларов, а, возможно, и гораздо больше.
Но Александр не Кощей, который над златом чахнет. Известно, что Овечкин помогает нескольким детским домам, однако старается лишний раз не афишировать свою благотворительную деятельность.
Рост и вес
Рост Александра - 189 сантиметров, вес - 99 килограммов.
Награды. Александр Овечкин сейчас
На сегодняшний день Александр Овечкин – обладатель кучи регалий и наград. Так, он чемпион России, трехкратный чемпион мира, обладатель кубка Гагарина, приза Принца Уэльского и кубка Стэнли. А в 2017 году он был включен в сотню величайших игроков НХЛ.
Несмотря на все эти достижения, знаменитый хоккеист пока не собирается становиться свадебным генералом. На днях в интервью РИА Новости он сообщил, что снова возвращается в родной клуб Washington Capitals. Ведь начинается подготовка к новому сезону.
Александр Овечкин. Фото: Global Look Press
«Сегодня возвращаюсь в США. По состоянию здоровья пока вроде всё нормально. Будем работать в «Вашингтоне» и дальше. Конечно, хочется выйти с командой в плей-офф, ощутить накал борьбы и эти эмоции», — отметил прославленный спортсмен.
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