Биография остроумного комика и ведущего вечернего шоу Джимми Фэллона

Ситуация усугубилась появлением тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа на The Tonight Show в сентябре 2016 года, когда Фэллон игриво взъерошил прическу своему гостю. Хотя общение вряд ли было чем-то необычным для ведущего, известного своими приятными манерами, он вызвал скандал этой программой.

В июне 2018 года, после того как Фэллон выразил сожаление по поводу интервью The Hollywood Reporter, Трамп посоветовал ему в соцсети «быть мужчиной». В ответ Фэллон написал, что он делает пожертвование от имени Трампа Центру образования и юридических услуг для беженцев и иммигрантов (RAISES), техасской некоммерческой организации, которая занимается последствиями арестов администрации и содержания под стражей семей иммигрантов на границе США и Мексики.

В марте 2020 года, после того как вспышка коронавируса остановила производство The Tonight Show, Фэллон попал в заголовки газет за то, что вел «домашние» версии своего шоу с помощью своей семьи.

Комедийные альбомы и книги

Фэллон выпустила два комедийных альбома: The Bathroom Wall (2002) и Blow Your Pants Off (2012). Он также был ведущим MTV Movie Awards, премий «Эмми» и «Золотой глобус».