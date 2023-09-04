Биография остроумного комика и ведущего вечернего шоу Джимми Фэллона

Кто такой Джимми Фэллон?
Телеведущий и комик Джимми Фэллон впервые начал выступать в жанре стендап-комедии в старших классах школы, а позже бросил колледж, чтобы продолжить свою комедийную карьеру. В 1998 году Фэллон получил работу своей мечты, присоединившись к актерскому составу Saturday Night Live.
Последующая попытка сделать карьеру на большом экране застопорилась, но комик добился успеха в качестве ведущего программы «Поздняя ночь с Джимми Фэллоном», начиная с 2009 года. Он дебютировал в качестве нового ведущего The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на NBC 17 февраля 2014 года.
Ранние годы
Комик и актер Джеймс Томас Фэллон – младший родился 19 сентября 1974 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. Он был энтузиастом Saturday Night Live с детства, и подпись к его фотографии в ежегоднике за 8-й класс гласила: «Скорее всего, заменит Дэвида Леттермана». Он учился в колледже Сент-Роуз в Олбани, прежде чем бросить учебу перед самым выпуском, чтобы продолжить карьеру в комедии в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Джимми Фэллон в молодости. Фото: соцсети
«Субботний вечер в прямом эфире»
В конце 1990-х Фэллон вернулся в Нью-Йорк и осуществил мечту всей жизни, получив возможность пройти прослушивание для своего любимого шоу Saturday Night Live.
Встретившись с соавтором и продюсером Лорном Майклзом, Фэллон покорил его своим впечатлением об Адаме Сэндлере. Он присоединился к актерскому составу шоу в сезоне-1998/1999, в котором также участвовали Уилл Феррелл, Трейси Морган и Молли Шеннон.
Сет Роген, Зак Эфрон и Джимми Фэллон исполняют пародию. Фото: Global Look Press
За время работы в шоу Фэллон стал известен своими пародияи. В качестве объектов пародии были Роберт Де Ниро, Джон Леннон, Крис Рок и Мик Джаггер. Что касается оригинальных персонажей, Фэллон воплотил в жизнь разнообразную смесь личностей.
Фэллон также был соведущим скетча новостей SNL Weekend Update с Тиной Фей. Дуэт оказался популярной парой, и Фэллон также использовал платформу Weekend Update в 2004 году, чтобы объявить, что он покидает шоу.
Фильмы
Затем The funnyman попытался перейти к полнометражным фильмам, но со смешанными результатами. Он объединился с Куин Латифой для криминальной комедии 2004 года «Такси», которая оказалась провальной для рекламы и критики. Затем присоединился к Дрю Бэрримор для романтической комедии 2005 года «Лихорадка» на бейсбольную тематику.
Дрю Берримор и Джимми Фэллон в фильме «»Лихорадка» 2005 года. Фото: кадр из фильма
В 2006 году Фэллон показал более драматичную сторону в фильме «Фабричная девчонка». В фильме снялись Гай Пирс в роли художника Энди Уорхола и Сиенна Миллер в роли его музы, Эди Седжвик. Фэллон сыграл промоутера Чака Вейна.
«Поздняя ночь с Джимми Фэллоном»
В 2008 году Фэллон получила сложную, громкую роль. NBC объявила, что молодой комик будет вести ночное ток-шоу Конана О'Брайена в следующем году. Он находился под большим давлением, когда его шоу «Поздней ночью с Джимми Фэллоном» впервые вышло в эфир в марте 2009 года. Среди его первых гостей были Де Ниро и Джастин Тимберлейк.
Хотя поначалу Фэллон получил неоднозначные отзывы, со временем он стал популярным ночным ведущим. Его мальчишеское обаяние, причудливые пародии и трюки покорили аудиторию. Помимо интервью и монологов, Фэллон исполнял комедийные фрагменты, в том числе играл в игры с гостями и снимал юмористические видеоролики.
Николь Кидман на шоу Джимми Фэллона. Фото: Global Look Press
«Вечернее шоу с Джимми Фэллоном в главной роли»
В апреле 2013 года было объявлено, что Фэллон станет новым ведущим The Tonight Show после истечения контракта Джея Лено, а также в связи с переносом производства шоу из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.
«Вечернее шоу» с Джимми Фэллоном в главной роли дебютировало 17 февраля 2014 года.
Джимми Фэллон. Фото: Global Look Press
Фэллон регулярно побеждал по рейтингам своих конкурентов, Леттермана и Джимми Киммела, в первые годы своей работы в The Tonight Show. Однако, поскольку риторика новостного цикла 24/7 становилась все более сложной, Фэллон обнаружил, что теряет позиции в рейтингах перед коллегой — ночным ведущим Стивеном Колбертом, который не стеснялся критиковать действия президента Дональда Трампа.
Дональд Трамп на шоу Джимми Фэллона. Фото: кадр из шоу
Ситуация усугубилась появлением тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа на The Tonight Show в сентябре 2016 года, когда Фэллон игриво взъерошил прическу своему гостю. Хотя общение вряд ли было чем-то необычным для ведущего, известного своими приятными манерами, он вызвал скандал этой программой.
В июне 2018 года, после того как Фэллон выразил сожаление по поводу интервью The Hollywood Reporter, Трамп посоветовал ему в соцсети «быть мужчиной». В ответ Фэллон написал, что он делает пожертвование от имени Трампа Центру образования и юридических услуг для беженцев и иммигрантов (RAISES), техасской некоммерческой организации, которая занимается последствиями арестов администрации и содержания под стражей семей иммигрантов на границе США и Мексики.
В марте 2020 года, после того как вспышка коронавируса остановила производство The Tonight Show, Фэллон попал в заголовки газет за то, что вел «домашние» версии своего шоу с помощью своей семьи.
Комедийные альбомы и книги
Фэллон выпустила два комедийных альбома: The Bathroom Wall (2002) и Blow Your Pants Off (2012). Он также был ведущим MTV Movie Awards, премий «Эмми» и «Золотой глобус».
Джимми Фэллон читает президенту США Джо Байдену и первой леди Джилл Байден свою новую книгу. Вашингтон, апрель 2022 года. Фото: Global Look Press
Кроме того, комик опубликовал несколько книг, в том числе «Я ненавижу это место: руководство пессимиста по жизни» (1999), написанную в соавторстве с его сестрой. Он также написал несколько детских книг, в том числе «Первым словом вашего ребенка будет «папа» (2015), «Все — мама» (2017) и «Это малыш» (2019).
Жена и дети
Фэллон живет в Нью-Йорке. Он женился на голливудском продюсере Нэнси Ювонен. Свадьба прошла на острове Некер в Карибском море 22 декабря 2007 года. В июле 2013 года у пары родился первый ребенок. Дочь они назвали Винни Роуз. Их вторая дочь, Фрэнсис Коул, родилась 3 декабря 2014 года.
Джимми Фэллон с женой Нэнси. Фото: Global Look Press