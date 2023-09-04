Биография остроумного комика и ведущего вечернего шоу Джимми Фэллона

Кто такой Джимми Фэллон?

Телеведущий и комик Джимми Фэллон впервые начал выступать в жанре стендап-комедии в старших классах школы, а позже бросил колледж, чтобы продолжить свою комедийную карьеру. В 1998 году Фэллон получил работу своей мечты, присоединившись к актерскому составу Saturday Night Live.

Последующая попытка сделать карьеру на большом экране застопорилась, но комик добился успеха в качестве ведущего программы «Поздняя ночь с Джимми Фэллоном», начиная с 2009 года. Он дебютировал в качестве нового ведущего The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на NBC 17 февраля 2014 года.

Ранние годы

Комик и актер Джеймс Томас Фэллон – младший родился 19 сентября 1974 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. Он был энтузиастом Saturday Night Live с детства, и подпись к его фотографии в ежегоднике за 8-й класс гласила: «Скорее всего, заменит Дэвида Леттермана». Он учился в колледже Сент-Роуз в Олбани, прежде чем бросить учебу перед самым выпуском, чтобы продолжить карьеру в комедии в Лос-Анджелесе, Калифорния.