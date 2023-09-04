Роб Лоу и истории, которые он рассказывает только своим зрителям: биография сериального актера

Кто такой Роб Лоу?
Актер Роб Лоу прославился благодаря главным ролям в фильмах «Огни Святого Эльма» (1985) и «Что случилось прошлой ночью» (1986).
Более поздние успехи включали главные роли в сериалах «Братья и сестры» и «Парки и зоны отдыха», а также номинацию на «Золотой глобус» за его работу в «Дробилка».
Он написал две автобиографии - «Истории, которые я рассказываю только своим друзьям» (2011) и «Личная жизнь» (2014).
Роб Лоу подписывает свою книгу «Истории, которые я рассказываю только своим друзьям» в Barnes & Noble в Нью-Йорке, 05 февраля 2011 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Лоу родился Роберт Хеплер Лоу 17 марта 1964 года в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, в семье Чака и Барбары Лоу, судебного адвоката и учителя на пенсии соответственно. Его младший брат Чед также стал актером и в какой-то момент был женат на актрисе Хилари Суонк.
Лоу вырос в Южной Калифорнии и посещал среднюю школу Санта-Моники, где его одноклассниками были актеры Чарли Шин и Шон Пенн.
«Огни Святого Эльма», «Что случилось прошлой ночью»
Лоу прославился на большом экране в начале 1980-х годов как участник «Братской стаи» вместе с другими молодыми актерами, такими как Эмилио Эстевес, Молли Рингуолд и Джадд Нельсон. Он снялся в фильмах «Изгои» и «Класс» в 1983 году, «Огни Святого Эльма» в 1985 году и «Что случилось прошлой ночью» в 1986 году. Эти роли сделали его одним из самых горячих молодых сердцеедов 1980-х годов.
Роб Лоу, Эмилио Эстевес, Мэт Диллон, Патрик Суэйзи, Том Круз и др. на фото актерского состава к/ф «Изгои» (1983). Фото: Global Look Press
«Мир Уэйна», «Остин Пауэрс» и «Западное крыло»
Возвращаясь в поле зрения общественности, Лоу появился в художественных фильмах «Мир Уэйна» (1992), «Контакт» (1997), «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» (1999) и «Необыкновенные» (2000). Однако его настоящее возвращение как актера и звезды произошло в 1999 году, когда он вернулся на ТВ, чтобы сняться вместе с Мартином Шином в хорошо зарекомендовавшем себя телевизионном драматическом сериале «Западное крыло».
Лоу был выбран на постоянную роль Сэма Сиборна, заместителя директора по коммуникациям. В 2002 году он объявил, что покидает популярное шоу в результате застопорившихся переговоров о зарплате.
В 2003 году Лоу подписал контракт на главную роль в недолгой драме «Логово Лайона», где сыграл подающего надежды адвоката, изо всех сил пытающегося дистанцироваться от своего известного отца-сенатора. Его последующая роль хедлайнера в фильме «Доктор Вегас» о враче казино среди соблазнов Города грехов также быстро сошла на нет.
Роб Лоу, Мартин Шин и др. Фото: кадр из сериала «Западное крыло» (1999-2006)
«Братья и сестры» и «Парки и зоны отдыха»
Актер восстановил свои позиции в роли сенатора Роберта Маккалистера в драме «Братья и сестры», пройдя путь от неполной занятости до главной роли в течение пяти сезонов шоу.
Свои комедийные способности ое продемонстрировал в ситкоме «Парки и зоны отдыха», первоначально появившись в роли гостя в 2010 году, прежде чем стать постоянным участником актерского состава.
Актеры на праздновании 100-го эпизода «Парки и зоны отдыха», которое состоялось в студии CBS Radford Studios в Студио-Сити, Калифорния, 16 октября 2013 г. 2013 г. Фото: Global Look Press
«Дробилка»
После своего появления в финале сериала «Парки и зоны отдыха» в 2015 году Лоу начал новую главу своей карьеры с главной роли в сериале «Дробилка». Его исполнение роли Дина Сандерсона стало хитом среди критиков и принесло ему номинацию на «Золотой глобус». Однако он так и не нашел отклика у телезрителей и был отменен в 2016 году.
Роб Лоу и Фред Сэвэдж. Фото: кадр из сериала «Дробилка» (2015-2016)
«Реанимация»
Лоу вернулся на телевидение осенью 2016 года с дебютом второго сезона «Реанимации», привнеся новое измерение в медицинскую драму в виде военной трансплантации, только что с поля боя. В том же году он взял на себя озвучивание Симбы в мультсериале «Хранитель Лев: Герои саванны», который транслировался до конца 2019 года.
Роб Лоу. Фото: кадр из сериала «Реанимация» (2015-2018)
«Файлы Лоу»
В 2017 году Лоу и его сыновья окунулись в мир реалити-шоу в сериале A + E «Файлы Лоу», в котором рассказывается об их путешествиях по пересеченной местности и поисках неразгаданных тайн.
Актер продолжил осваивать новые территории в следующем году, на этот раз впервые заняв режиссерское кресло в телевизионном ремейке фильма 1956 года «Дурная кровь».
Роб Лоу и Маккенна Грейс. Фото: кадр из к/ф «Дурная кровь» (2018)
«Ментальный самурай», «9-1-1: Одинокая звезда»
В напряженном 2019 году Лоу вел игровое шоу «Ментальный самурай» и сыграл главную роль в недолговечном «Диком Билле» в роли американского трансплантолога, нанятого главным констеблем города в Линкольншире, Англия.
Он завершил год, снявшись вместе с Кристин Дэвис в романтической комедии Netflix «Отпуск в дикой природе», а затем открыл 2020 год главной ролью в процедурном сериале Fox «9-1-1: Одинокая звезда».
Роб Лоу и Джина Торрес. Фото: кадр из сериала «9-1-1: Одинокая звезда» (2020-...)
Жена и сыновья
Лоу женился на визажистке Шерил Беркофф в 1991 году. У них двое детей, Эдвард Мэтью (1993 года рождения) и Джон Оуэн (1995 года рождения).
Роб Лоу и Шерил Беркофф с сыновьями Джоном Оуэном Лоу и Мэттью Эдвардом Лоу 27 августа 2016 г. – Калвер-Сити, Калифорния. Фото: Global Look Press