Роб Лоу и истории, которые он рассказывает только своим зрителям: биография сериального актера

«Мир Уэйна», «Остин Пауэрс» и «Западное крыло»

Возвращаясь в поле зрения общественности, Лоу появился в художественных фильмах «Мир Уэйна» (1992), «Контакт» (1997), «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» (1999) и «Необыкновенные» (2000). Однако его настоящее возвращение как актера и звезды произошло в 1999 году, когда он вернулся на ТВ, чтобы сняться вместе с Мартином Шином в хорошо зарекомендовавшем себя телевизионном драматическом сериале «Западное крыло».

Лоу был выбран на постоянную роль Сэма Сиборна, заместителя директора по коммуникациям. В 2002 году он объявил, что покидает популярное шоу в результате застопорившихся переговоров о зарплате.

В 2003 году Лоу подписал контракт на главную роль в недолгой драме «Логово Лайона», где сыграл подающего надежды адвоката, изо всех сил пытающегося дистанцироваться от своего известного отца-сенатора. Его последующая роль хедлайнера в фильме «Доктор Вегас» о враче казино среди соблазнов Города грехов также быстро сошла на нет.