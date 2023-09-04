Сын знаменитого актера, герой-любовник, скандалист: биография Чарли Шина

Чарли Шин (имя при рождении Карлос Ирвин Эстевес) родился 3 сентября 1965 года в Нью-Йорке. Сын Джанет и актера-ветерана Мартина Шина. Он и его братья и сестры, Рамон-младший, Эмилио и Рене, тоже хотели продолжить актерскую династию.

Шин дебютировал в качестве актера в возрасте девяти лет в роли статиста в знаменитом телефильме «Казнь рядового Словика» (1974), в котором снялся его отец. Будучи подростком, он спродюсировал и срежиссировал множество малобюджетных короткометражных фильмов с друзьями детства и будущими звездами — Робом Лоу и Шоном Пенном.

Шина исключили из средней школы Санта-Моники за несколько недель до получения диплома. Вместо этого он получил роль в так и не вышедшем на экраны фильме ужасов «Гризли II: Хищник» (1984). Позже, в том же году, Шин дебютировал в триллере «Красный рассвет».