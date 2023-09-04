Сын знаменитого актера, герой-любовник, скандалист: биография Чарли Шина

Кто такой Чарли Шин?
Чарли Шин прославился после съемок в фильме «Взвод» Оливера Стоуна и продолжил сниматься в боевиках, драмах и комедиях, а также в телевизионном ситкоме «Два с половиной человека». Позже привлекал много внимания своими скандалами и странным поведением.
Ранняя жизнь
Мартин Шин с сыновьями Чарли и Эмилио. Фото: соцсети
Чарли Шин (имя при рождении Карлос Ирвин Эстевес) родился 3 сентября 1965 года в Нью-Йорке. Сын Джанет и актера-ветерана Мартина Шина. Он и его братья и сестры, Рамон-младший, Эмилио и Рене, тоже хотели продолжить актерскую династию.
Шин дебютировал в качестве актера в возрасте девяти лет в роли статиста в знаменитом телефильме «Казнь рядового Словика» (1974), в котором снялся его отец. Будучи подростком, он спродюсировал и срежиссировал множество малобюджетных короткометражных фильмов с друзьями детства и будущими звездами — Робом Лоу и Шоном Пенном.
Шина исключили из средней школы Санта-Моники за несколько недель до получения диплома. Вместо этого он получил роль в так и не вышедшем на экраны фильме ужасов «Гризли II: Хищник» (1984). Позже, в том же году, Шин дебютировал в триллере «Красный рассвет».
Патрик Суэйзи и Чарли Шин в фильме «Красный рассвет». Фото: кадр из фильма 1984 года
Взлет карьеры
После нескольких телефильмов Шин получил прорывную роль в своей карьере в автобиографической военной драме Оливера Стоуна «Взвод» (1986). Он заслужил признание за жестокое реалистичное изображение службы молодого солдата во Вьетнаме, а фильм получил четыре премии «Оскар», в том числе за лучшую картину.
Чарли Шин в фильме «Взвод» Фото: Global Look Press
В следующем году Шин снялся в фильме Стоуна «Уолл-стрит» в роли безжалостного протеже Бада Фокса, которого соблазняет богатство и власть корпоративного рейдера Гордона Гекко (его играет Майкл Дуглас).
Вместе с Джоном Кьюсаком, Кристофером Ллойдом и Д.Б. Суини, Шин сыграл заметную роль в захватывающем рассказе Джона Сейлза о бейсбольном скандале 1919 года с «Блэк Сокс» «Восемь выходят из игры» (1988).
После главных ролей в боевиках 1990 года «Морские котики» и «Новичок» он продемонстрировал свой талант к комедии в безумно развлекательной пародии «Горячие головы» (1991). В 1993 году Шин повторил свою роль независимого пилота ВВС Топпера Харли в не менее успешном продолжении «Горячие головы - 2».
Чарли Шин и Джим Абрахамс в фильме «Горячие головы». Фото: Global Look Press
В конце 1990-х Шин вместе с Бретом Майклзом основал продюсерскую компанию. Режиссер Майклс и Шин в главной роли совместно сняли телефильм «Без кодекса поведения» (1998). В 2000 году Шин заменил Майкла Дж. Фокса на посту заместителя мэра в популярном ситкоме «Спин Сити».
В 2003 году он снялся в пародии на фильм ужасов «Очень страшное кино 3» режиссера Дэвида Цукера. Затем Шин получил главную роль холостяка Чарли Харпера в ситкоме CBS «Два с половиной человека». По сообщениям, в какой-то момент Шину платили 1,8 миллиона долларов за эпизод, что делало его самым высокооплачиваемым актером на телевидении.
Джон Крайер и Чарли Шин и в ситкоме «Два с половиной человека». Фото: кадр из сериала
Личная жизнь
В 1996 году Шина арестовали по обвинению в нападении на бывшую подругу Бриттани Эшленд. В итоге суд назначил ему два года условно.
Чарли Шин и Дэниз Ричардс с детьми Фото: Global Look Press
В июне 2002 года Шин женился на актрисе Дениз Ричардс в Лос-Анджелесе. У пары есть две дочери — Сэм и Лола. В январе 2006 года пара объявила, что разводится.
Предыдущий брак Шина с моделью Донной Пил закончился разводом в 1996 году, после одного года совместной жизни. У него также есть дочь Кассандра Шин от школьной возлюбленной Полы Профитт.
В мае 2008 года Шин женился на инвесторе Брук Мюллер. В мае 2009 года Мюллер родила близнецов Боба и Макса. Шин и Мюллер развелись в 2011 году. В четвертый раз Шин обручился с бывшей актрисой фильмов для взрослых Бретт (Скоттиин) Росси в феврале 2014 года, но пути пары разошлись в октябре того же года.
Образ плохого мальчика
Пока Шин снимался в самом рейтинговом ситкоме на телевидении, образ плохого парня обрел собственную жизнь. В декабре 2009 года он был арестован за нападение на свою жену Мюллер и провел 30 дней в реабилитационном центре. В октябре 2010 года Шин снова попал в беду, когда его арестовали за причинение ущерба в размере 7000 долларов.
Чарли Шин и в сериале «Два с половиной человека». Фото: кадр из фильма
Такая репутация Шина негативно сказалась на его карьере в феврале 2011 года, когда конфликт с создателем сериала «Два с половиной человека» Чаком Лорре привел к тому, что Warner Brothers остановили производство оставшихся эпизодов сезона и запретили Шину участвовать в съемочной группе. Гнев Шина продолжал расти, и Warner Brothers и CBS в конце концов уволили Шина.
«После тщательного рассмотрения Warner Bros. телевидение отказалось от услуг Чарли Шина в сериале «Два с половиной человека», — говорится в заявлении компании.
У Шина был контракт на съемки еще нескольких эпизодов текущего сезона и 24 серий в следующем сезоне. В мае того же года было объявлено, что Эштон Катчер присоединится к актерскому составу шоу в качестве замены Шина.
В то же время Шин приступил к серии ставших печально известными интервью. В апреле он начал общенациональный тур под названием My Violent Torpedo of Truth («Поражение — это не вариант»).
После публичных скандалов 2012 года Шин вернулся на телевидение в качестве звезды программы «Управление гневом». Шоу закончилось в конце 2014 года.
Линдси Лохан и Чарли Шин на съемках телешоу «Управление гневом». Март 2013 года. Фото: Global Look Press
Еще больше проблем у актера возникло в 2018 году, когда выяснилось, что он задолжал почти пять миллионов долларов неуплаченных налогов за 2015 год. Примерно в то же время он выставил на продажу свое поместье в Беверли-Хиллз за 10 миллионов долларов.
Чарли Шин. Фото: Global Look Press