Выражает себя в шутках: жизнь и карьера женщины-стендапера Эми Шумер

Кто такая Эми Шумер?
Эми Шумер начала свою карьеру стендапера в середине 2000-х. Она неуклонно двигалась к славе, заняв четвертое место в выпуске NBC — Last Comic Standing — в 2007 году и выпустив свой первый альбом четыре года спустя.
В 2013 году ее шоу Inside Amy Schumer дебютировало на Comedy Central, а два года спустя получило премию «Эмми». Она написала сценарий и сыграла главную роль в летнем комедийном хите 2015 года «Девушка без комплексов» и получила номинацию на премию «Тони» после своего бродвейского дебюта в 2017 году в фильме «Метеорный поток».
Ранние годы
Эми Бет Шумер родилась 1 июня 1981 года в районе Верхний Ист-Сайд на Манхэттене, штат Нью-Йорк. Она одна из троих детей и старшая дочь Сандры и Гордона Шумеров, которые владели успешной компанией по производству детской мебели в Нью-Йорке. Гордон также является двоюродным братом сенатора Соединенных Штатов Чака Шумера.
Эми Шумер (справа) в детстве. Фото: Global Look Press
В ранние годы жизнь Шумер определялась успехами ее отца. Но судьба семьи быстро изменилась, когда Гордона поразил рассеянный склероз. Бизнесмен обанкротился, и вскоре после переезда семьи на Лонг-Айленд родители Шумера развелись. Кончина ее отца и последовавшее за этим изменение статуса ее семьи сильно повлияли на Шумер и ее подход к жизни.
«Видеть их — видеть их падение, наблюдать, как его тело как бы разлагается, — это красиво, но это омрачает тебя и действительно дает тебе понять, что ты не можешь контролировать жизнь, — призналсь Шумер в интервью NPR в 2013 году. — Когда я встречаюсь с кем-то, я думаю, захотела бы я катать его инвалидную коляску? Стал бы этот парень катать мою инвалидную коляску? Я думаю об этом, если встречаюсь с кем-то год или два, и я не думаю, что это случается с людьми, если они не ухаживали за больным родственником».
Эми Шумер. Фото: Global Look Press
Находя отдушину в том, чтобы быть в центре внимания, Шумер стала клоуном в выпускном классе средней школы в 1999 году. Она специализировалась на театральном искусстве в университете Таусона в Балтиморе, штат Мэриленд, а затем продолжила обучение в престижной студии Уильяма Эспера в Нью-Йорке.
Комедийная карьера
В середине 2000-х Шумер начала пробовать себя в качестве стендап-комика, неуклонно продвигаясь по карьерной лестнице в сети Comedy Club на таких площадках, как нью-йоркский Comedy Cellar.
«Внутри Эми Шумер»
Эми Шумер и Джейк Джилленхол в шоу «Внутри Эми Шумер». Фото: Global Look Press
Ее первое выступление на национальном уровне состоялось в 2007 году, когда она заняла четвертое место в шоу NBC Last Comic Standing. В 2011 году она выпустила свой дебютный стендап-альбом Cutting и получила большее признание после того, как ярко выступила в комедийном сериале «Жаркое Чарли Шина» на Comedy Central.
Год спустя Comedy Central предоставил ей платформу для ее первого специального комедийного выпуска. Затем кабельная сеть передала ей право на комедийное шоу Inside Amy Schumer в 2013 году. Сериал «Много говорили о» получил свою первую премию «Эмми» в 2015 году за выдающуюся серию скетчей для эстрады.
«Крушение поезда»
Обычное выступление Шумер — режущее и разоблачающее, затрагивающее тему отношений и гендерного неравенства так, как мало кто из комиксов осмеливался попробовать. Наряду с другими актрисами, такими как Кристен Уиг, она помогла избавиться от голливудского предубеждения, что женщины-комики лучше всего подходят на характерные роли.
Особенно ярко драматические способности Эми проявились в хите 2015 года «Девушка без комплексов» — полубиографической картине, в которой снялся Билл Хейдер, а режиссером выступил Джадд Апатоу.
Леброн Джеймс и Эми Шумер и в фильме «Девушка без комплексов». Фото: кадр из фильма 2015 года
«Я влюбилась в парня и была напугана до полусмерти, — рассказала Шумер Entertainment Weekly, описывая идею фильма. — Мы с Джаддом говорили о том, как все эти защитные механизмы, которые помогают тебе пройти через многое, начинают кусать тебя. Я пыталась саботировать наши отношения, потому что боялся, что мне причинят боль».
Книга и бродвейский «Метеоритный дождь»
Мемуары Шумер 2016 года «Девушка с татуировкой на пояснице» попали в список бестселлеров New York Times. В 2017 году она снялась в комедии «Мать и дочь ее» с легендой комедии Голди Хоун, а также дебютировала на Бродвее с ролью, номинированной на премию «Тони», в фильме Стива Мартина «Метеоритный дождь».
«Красотка на всю голову» и подкаст
Рори Сковел и Эми Шумер в фильме «Красотка на всю голову». Фото: Global Look Press
В 2018 году Шумер снялась в комедии «Красотка на всю голову» вместе с Мишель Уильямс в роли главной героини Рене Барретт, которая из несчастной превращается в бесстрашную после пробуждения после ужасного падения.
В том же году она также запустила подкаст «Три девушки, один Кит» с другими комиками — Рэйчел Файнштейн, Бриджит Эверетт и Китом Робинсоном.
«Взросление» и «Эми Шумер учится готовить»
Шумер вернулась в стэндап-комедию в 2019 году, когда рос специальный выпуск Netflix, а ее беременность была в центре внимания.
Эми Шумер во время беременности. Март 2019 года. Фото: Global Look Press
В следующем году, во время пандемии коронавируса, она вместе с мужем, шеф-поваром Крисом Фишером, запустила передачу Food Network «Эми Шумер учится готовить».
Эма Шумер с президентом США Бараком Обамой. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
После расставания с дизайнером мебели Беном Ханишем в мае 2017 года Шумер начала встречаться с шеф-поваром Крисом Фишером. Они обнародовали свои отношения, опубликовав романтическую фотографию в соцсети 11 февраля 2018 года.
Два дня спустя пара связала себя узами брака на частной церемонии в Малибу перед группой, в которую входили Дженнифер Энистон, Джейк Джилленхол, Дженнифер Лоуренс, Ларри Дэвид и Дэвид Спейд.
22 октября 2018 года пара объявила, что ждет своего первого ребенка. Эми Шумер родила своего сына, Джина Аттелла Фишера, 5 мая 2019 года. В следующем году она сообщила, что второе имя ребенка было изменено на Дэвид.
Эми Шумер и Крис Фишер. Фото: соцсети