Выражает себя в шутках: жизнь и карьера женщины-стендапера Эми Шумер

Кто такая Эми Шумер?

Эми Шумер начала свою карьеру стендапера в середине 2000-х. Она неуклонно двигалась к славе, заняв четвертое место в выпуске NBC — Last Comic Standing — в 2007 году и выпустив свой первый альбом четыре года спустя.

В 2013 году ее шоу Inside Amy Schumer дебютировало на Comedy Central, а два года спустя получило премию «Эмми». Она написала сценарий и сыграла главную роль в летнем комедийном хите 2015 года «Девушка без комплексов» и получила номинацию на премию «Тони» после своего бродвейского дебюта в 2017 году в фильме «Метеорный поток».

Ранние годы

Эми Бет Шумер родилась 1 июня 1981 года в районе Верхний Ист-Сайд на Манхэттене, штат Нью-Йорк. Она одна из троих детей и старшая дочь Сандры и Гордона Шумеров, которые владели успешной компанией по производству детской мебели в Нью-Йорке. Гордон также является двоюродным братом сенатора Соединенных Штатов Чака Шумера.