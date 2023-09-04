Оскароносная актриса, мать троих детей и активистка: жизнь и карьера Сьюзан Сарандон

Кто такая Сьюзан Сарандон?

В 1975 году Сьюзан Сарандон получила роль в культовом классическом фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Обладательница премии «Оскар» за роль в фильме «Мертвец идет» (1995), номинировалась также на «Оскара» за роли в фильмах «Атлантик-Сити» (1980), «Тельма и Луиза» (1991), «Масло Лоренцо» (1992) и «Клиент» (1994).

Среди других ее известных фильмов — «Иствикские ведьмы» (1987) и «Дархэмские быки» (1988).

Ранняя жизнь и карьера