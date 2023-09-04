Оскароносная актриса, мать троих детей и активистка: жизнь и карьера Сьюзан Сарандон

Кто такая Сьюзан Сарандон?
В 1975 году Сьюзан Сарандон получила роль в культовом классическом фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Обладательница премии «Оскар» за роль в фильме «Мертвец идет» (1995), номинировалась также на «Оскара» за роли в фильмах «Атлантик-Сити» (1980), «Тельма и Луиза» (1991), «Масло Лоренцо» (1992) и «Клиент» (1994).
Среди других ее известных фильмов — «Иствикские ведьмы» (1987) и «Дархэмские быки» (1988).
Ранняя жизнь и карьера
Сьюзан Сарандон в молодости. Фото: соцсети
Сьюзан Сарандон родилась 4 октября 1946 года в Нью-Йорке. Она окончила Католический университет Америки в 1968 году со степенью бакалавра драматургии и вскоре после окончания дебютировала в кино в фильме «Джо» (1970). После нескольких других ролей в кино Сарандон получила роль в фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975) — веселом мюзикле, который в последующие годы стал культовым.
Сьюзан Сарандон и Бэрри Боствик в фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Фото: кадр из фильма 1975 года
Фильмы и основные моменты карьеры
Сарандон получила свою первую номинацию на премию «Оскар» за фильм «Атлантик-Сити» (1980) с легендой экрана Бертом Ланкастером в главной роли. Однако позже в том десятилетии ее карьера действительно набрала обороты благодаря появлениям в «Иствикских ведьмах» (1987) и «Дархэмские быки» (1988).
В «Иствикских ведьмах» она сыграла одну из трех женщин, соблазненных дьяволом (Джек Николсон) и обладающих особыми способностями.
Шер, Сьюзан Сарандон, Мишель Пфайффер и Джек Николсон в фильме «Иствикские ведьмы». Фото: кадр из фиьма 1987 года
Эта беззаботная битва добра со злом продемонстрировала комедийные таланты Сарандон. В «Дархэмских быках» она сыграла Энни Савой, бейсбольную фанатку, которая заводит роман с отличным питчером Эбби Кэлвином «Нюк» Лалушем, которого играет Тим Роббинс. Позже Роббинс стал ее возлюбленным в реальной жизни.
Сарандон исполнила одну из своих самых запоминающихся ролей в фильме «Тельма и Луиза» (1991), сыграв вместе с Джиной Дэвис двух подруг, путешествие которых пошло не так, как надо. Эта роль принесла ей еще одну номинацию на премию «Оскар».
Сарандон также была номинирована за работы в фильмах «Масло Лоренцо» (1992) и «Клиент» (1994). Она сыграла монахиню в суровой и мощной драме «Мертвец идет» (1995), за которую получила свой первый «Оскар».
Сьюзан Сарандон в фильме «Мертвец идет» 1995 года. Фото: кадр из фильма
Более поздние роли
В 2009 году Сарандон вернулась на Бродвей в получившей признание критиков постановке «Изгнание короля» Эжена Ионеско, сыграв королеву Маргариту в «Короле Беренджере» Джеффри Раша.
На большом экране Сарандон исполнила роль второго плана в фильме «Милые кости» (2009), экранизации романа-бестселлера Элис Себолд, в дополнение к ролям в различных фильмах и сериалах, включая «Большой Си» (2012), «Арбитраж» (2012), «Облачный атлас» (2012), «Тэмми» (2014) и «Надоеда» (2015).
Сьюзан Сарандон в фильме «Вражда» 2017 года. Фото: кадр из фильма
В 2017 году Сарандон сыграла легенду экрана Бетт Дэвис в телесериале «Вражда» вместе с Джессикой Лэнг в роли Джоан Кроуфорд. Телевизионное шоу, разработанное Райаном Мерфи, было сосредоточено на легендарном ожесточенном соперничестве между двумя голливудскими иконами. Обеих актрис похвалили за их работу в сериале, а Сарандон получила номинации на премию «Эмми» и «Золотой глобус».
Активизм
Не побоявшись обнародовать свою позицию по многим вопросам, Сарандон и Роббинс рассказали о бедственном положении ВИЧ-позитивных беженцев из Гаити во время церемонии вручения премии «Оскар» 1993 года, когда они выступали в качестве ведущих.
В 1999 году она стала послом доброй воли ЮНИСЕФ и активно поддерживала различные политические инициативы и права человека.
Сьюзан Сарандон на митинге за климатическую революцию в Лос-Анджелесе, Калифорния. 23 октября 2016. Фото: Global Look Press
В 2006 году Сарандон была одной из знаменитостей, присоединившихся к антивоенной активистке Синди Шиэн в акции протеста против войны в Ираке. Она также получила гуманитарную премию «Действие против голода» в 2006 году.
В 2016 году Сарандон была ярой сторонницей кандидата в президенты от Демократической партии Берни Сандерса, прежде чем отдать свой голос за Джилл Стайн из партии зеленых.
В следующем году в интервью The Guardian актриса вспомнила нападки, которым она подвергалась за то, что не поддерживала Хиллари Клинтон, и удвоила свои утверждения о том, что бывший госсекретарь была «очень, очень опасной».
Личная жизнь и дети
Сарандон была замужем за актером Крисом Сарандоном с 1967 по 1979 год. У нее трое детей: дочь Ева от отношений с режиссером Франко Амурри и два сына, Джек и Майлз, от Тима Роббинса. С Роббинсом они расстались летом 2009 года, прожив вместе 23 года.
Сьюзан Сарандон и Тим Роббинс. Фото: Global Look Press