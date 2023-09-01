Умница, красавица и создательница собственной империи фитнеса: чем прославилась Ольга Слуцкер

Однако у Ольги стало получаться. И позже она училась в спортивной школе-интернате, затем окончила Университет физкультуры имени Петра Лесгафта. Слуцкер видела себя олимпийской чемпионкой.

Бизнес и фитнес

Ольга Слуцкер решила создать сеть фитнес-клубов World Сlass в Италии. Во время отдыха Ольга оказалась на классе аэробики. Слуцкер поняла, что сможет на этом зарабатывать.

Стартовый капитал Ольге одолжил муж Владимир. Вначале знакомые не одобряли занятие Ольги. Но Слуцкер знала, что люди мечтают быть похожими на стройных знаменитостей. А те поголовно занимаются спортом.

Благодаря мужу Ольга Слуцкер познакомилась с Юрием Айзеншписом, который открыл для бизнесвумен высший свет. Так первыми клиентами Слуцкер оказалась Степан Михалков, Светлана Бондарчук, Ксения Собчак и другие.

Еще Ольга Слуцкер окончила к этому времени Государственный университет управления и посещала международные фитнес-семинары.