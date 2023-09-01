Умница, красавица и создательница собственной империи фитнеса: чем прославилась Ольга Слуцкер

В биографии Ольги Слуцкер были и скандалы, и благодарность знаменитых друзей, и признание общественности.
Детские годы и юность
Девичья фамилия Слуцкер Березовская. Ольга Березовская родилась 14 января 1965 года в Ленинграде.
Отец Березовский был адвокатом, заслуженным юристом России. На момент знакомства с отцом Ольги мать девочки была замужем за чешским дипломатом.
Ольга Слуцкер вспоминает, что главное, чему научили ее родители, – чтить закон и не предавать друзей.
Ольга Слуцкер училась в английской школе. Примечательно, что основательница фитнес-центров в детстве была далека от спорта. Поэтому учительница физкультуры посоветовала родителям Ольги отдать ее в спортшколу. Отец Ольги случайно записал дочь в секцию фехтования. Хотя думал, что отдал девочку на плавание.
Ольга Слуцкер в молодости. Фото: соцсети
Однако у Ольги стало получаться. И позже она училась в спортивной школе-интернате, затем окончила Университет физкультуры имени Петра Лесгафта. Слуцкер видела себя олимпийской чемпионкой.
Бизнес и фитнес
Ольга Слуцкер решила создать сеть фитнес-клубов World Сlass в Италии. Во время отдыха Ольга оказалась на классе аэробики. Слуцкер поняла, что сможет на этом зарабатывать.
Стартовый капитал Ольге одолжил муж Владимир. Вначале знакомые не одобряли занятие Ольги. Но Слуцкер знала, что люди мечтают быть похожими на стройных знаменитостей. А те поголовно занимаются спортом.
Благодаря мужу Ольга Слуцкер познакомилась с Юрием Айзеншписом, который открыл для бизнесвумен высший свет. Так первыми клиентами Слуцкер оказалась Степан Михалков, Светлана Бондарчук, Ксения Собчак и другие.
Еще Ольга Слуцкер окончила к этому времени Государственный университет управления и посещала международные фитнес-семинары.
Ольга Слуцкер. Фото: соцсети
К 2007 году сеть Слуцкер представляла собой уже целую корпорацию «Русская фитнес-группа», в нее входили фитнес-сети «Рибок» и «Макси-спорт».
Еще Ольга открыла центр женского здоровья «Наследники».
С 2005-го Ольга Слуцкер возглавила российских участников в шоу Первого канала «Большие гонки». И еще с 2007 года Слуцкер стала членом исполкома Международной федерации спорта, аэробики и фитнеса.
Империя фитнес-клубов Ольги Слуцкер процветала и сама знаменитость часто становилась гостьей различных интервью. Однако во время пандемии 2020 года фитнес-бизнес Слуцкер замер. Но позже все нормализовалось.
Ольга Слуцкер с подругами Ксенией Собчак и Светланой Бондарчук. Фото: соцсети
Общественная деятельность
Несмотря на успешную карьеру в бизнес-сфере, у Ольги Слуцкер немало побед и на социальном поприще.
Ольга Слуцкер выступала за совершенствование уроков физической культуры в школах. А в 2012 году Слуцкер стала председателем Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.
Слуцкер оказалась в числе Общественного совета по реализации программы «Активное долголетие» в 2018 году. И в 2019 году Ольгу Слуцкер назначили президентом Специальной Олимпиады России.
Ольга Слуцкер. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Предприниматель Владимир Слуцкер и Ольга Березовская познакомились на отдыхе в Сочи. Вскоре после свадьбы Слуцкер из бизнесменов ушел в политики. Он трудился в Совете Федерации, возглавлял Российский еврейский конгресс.
В браке с Владимиром у Ольги появились дети Михаил и Анна. Их выносила суррогатная мать. В 2009 году у Ольги этих детей отняли.
По словам няни детей, Ольга изменила мужу. А Владимир под статусом чиновника расположил суд в свою сторону. В итоге Владимир уехал в Израиль и забрал детей.
Ольга Слуцкер вместе с детьми и бывшим мужем. Фото: соцсети
Далее в прессе появилась информация о том, что роман основательницы World Class Ольги Слуцкер и звезды российского кино Евгения Миронова стал причиной развода.
Несмотря на совместные снимки Евгения и Ольги, они никак не комментировали их.
В 2013 годы у Ольги родились близнецы Маша и Катя. Девочки были рождены благодаря искусственному оплодотворению. Имя отца третьего и четвертого ребенка Ольга Слуцкер не называет.
Евгений Миронов/Ольга Слуцкер и Александр Дюков. Фото: Global Look Press
Вскоре Ольга Слуцкер перестала скрывать отношения с председателем правления ОАО «Газпромнефть» Александром Дюковым.