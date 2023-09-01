Ребенок знаменитости: чем занимается дочь звезды «Ширли-мырли» Ника Гаркалина

Театральный продюсер Ника Гаркалина благодарна своему родителю за громкую фамилию, которая помогла ей выбраться в театральное высшее общество. А вот у матери Гаркалина переняла умение строить семью и быть мудрой женщиной.

Детство и юность

Ника Гаркалина является единственной дочерью актера Валерия Гаркалина. Она родилась 13 января 1983 года.

Мать Ники Гаркалиной — Екатерина Викторовна (в девичестве Евзевич) — была театральным педагогом. Когда женщина вышла замуж за Валерия Гаркалина, она еще четыре года ждала появления на свет ребенка.

Через 12 лет после рождения Ники Валерий Гаркалин стал известен на всю страну. Фильм-фарс Владимира Меньшова «Ширли-мырли» подарила Гаркалину большую популярность.