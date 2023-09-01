Ребенок знаменитости: чем занимается дочь звезды «Ширли-мырли» Ника Гаркалина

Театральный продюсер Ника Гаркалина благодарна своему родителю за громкую фамилию, которая помогла ей выбраться в театральное высшее общество. А вот у матери Гаркалина переняла умение строить семью и быть мудрой женщиной.
Детство и юность
Ника Гаркалина является единственной дочерью актера Валерия Гаркалина. Она родилась 13 января 1983 года.
Мать Ники Гаркалиной — Екатерина Викторовна (в девичестве Евзевич) — была театральным педагогом. Когда женщина вышла замуж за Валерия Гаркалина, она еще четыре года ждала появления на свет ребенка.
Через 12 лет после рождения Ники Валерий Гаркалин стал известен на всю страну. Фильм-фарс Владимира Меньшова «Ширли-мырли» подарила Гаркалину большую популярность.
Ника Гаркалина с отцом. Фото: соцсети
Карьера
Ника Гаркалина начала работать еще студенткой. Она стала заниматься подбором актеров и штамповкой билетов. Также Гаркалина обещалась с прессой и обеспечивала труппы перекусами.
В трудовой книжке Гаркалиной стоит лишь одна запись: «Директор студии SounDrama». Гаркалина работает в объединении художников, актеров, хореографов и композиторов, которое основал режиссер Владимир Панков.
Владимир Панков. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Ника Гаркалина стала женой актера Павла Акимкина. Артист трудится в Театре наций. И еще Павел является приглашенным артистом Центра драматургии и режиссуры (ЦДР).
Павел и Ника познакомились во время работы в SounDrama. До знакомства с Павлом Ника успела развестись с музыкантом, репатриировавшимся в Израиль.
Нику очень тронуло, что Павел взял на себя ответственность не только за нее, но и за больных родителей женщины. Предложение Гаркалина получила в одном из дорогих ресторанов Копенгагена.
Ника Гаркалина с мужем и сыном. Фото: соцсети
В 2012 году Ника родила сына Тимофея, а в 2020 году она подарила мужу дочь, которую назвали в честь бабушки девочки — Екатериной.
Павлу и Нике помогает няня в воспитании детей. Пара любит путешествия. Еще Гаркалина обожает социальную деятельность. Она поддерживает артистов и приюты для животных, собирает средства для больных детей.
Смерть отца
В октябре 2021 года Валерий Борисович заразился коронавирусом. 20 ноября 2021 года Гаркалин умер.
Ника Гаркалина во время прощания с Валерием Гаркалиным. Фото: Global Look Press
Его дочери пришлось заниматься похоронами и опровергать слова Ларисы Гузеевой и Евгения Фридлянда. Последние утверждали, что Гаркалин купил сертификат о вакцинации.