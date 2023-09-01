Лень или бодипозитив: как лишний вес помог Карине Беловой стать звездой «Дома-2»

Участница шоу «Перезагрузка» и «Дом-2» Карина Белова учит девушек любить себя и не бежать за модой, при этом сидеть на изнуряющих диетах.
Детство и юность
Настоящая фамилия Карины Беловой — Штольян. Карина родилась 12 сентября 2002 года в Курске. Фигурой Карина пошла в маму. Девочка с ранних лет имела лишний вес. Сверстники не щадили и дразнили девочку. Из-за этого Карина еще больше набирала в весе. Так как обидные слова Белова заедала.
Карина Белова в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Вскоре Карина перестала обращать внимания на слова одноклассников и начала пропагандировать бодипозитив. Одновременно с этим Белова решила развивать личный микроблог.
Она выкладывала яркие танцы и фотографии с рассказами о себе. Казалось, что девочка приняла себя. Но в 2022 году Карина появилась на программе «Перезагрузка».
Ведущей шоу Ксении Бородиной девушка призналась, что хотела бы увидеть в зеркале отражение стройной и хрупкой себя. В 19 лет Карина весила 141 кг, а ее максимальный вес равнялся 154 кг.
Карина Белова в программе «Перегрузка». Фото: кадр из реалити-шоу на ТНТ
«Перезагрузка»
Несмотря на срывы во время проекта «Перезагрузка», Карина Белова все же старалась и дисциплинировала себя в плане питания.
Стилист Лина Дембикова выбрала для Карины Беловой яркий спортивный костюм и несколько повседневных образов. Одежда визуально стройнила Карину. Еще Белова стала заниматься спортом. Несколько тренировок провел для нее имиджмейкер телешоу Евгений Жук.
В рамках проекта Карина посетила косметолога, которая ввела Беловой препарат, расщепляющий жир.
А мастер этикета Мари Буше научила Карину Белову правильной сервировке стола.
До проекта Карина была жгучей брюнеткой, но стала рыжей. И Сердар Комбаров показал девушке, как грамотный макияж может скрыть лишний вес.
«Перезагрузка» помогла Карине похудеть до 131 кг.
Карина Белова и ее результат на «Перезагрузке». Фото: кадр из шоу на ТНТ
«Дом-2»
В августе 2022 года блогер Карина Белова появилась на проекте «Дом-2». Карина отметила, что никто из мужчин в шоу особо ее не привлекает. Зато Белова показала остальным участницам шоу, как нужно любить и принимать себя.
Карина Белова на проекте стала заниматься под контролем другого участника, Артема Гранта. За два месяца Карина избавилась от девяти лишних килограммов. Но потом оставила спорт и правильное питание.
На проекте Карина Белова заигрывала с Александром Витюговым. Нравились ей и Артем Грант с Максимом Колесниковым. Но в итоге Карина выбрала парня за периметром проекта и покинула «Дом-2».
Карина Белова на проекте «Дом-2». Фото: кадр из шоу на ТНТ
Личная жизнь
Карина уверяет, что лишний вес не мешает ей покорять мужские сердца. Блогер продолжает развивать свои социальные сети. А осенью 2022-го звезда «Дома-2» отпраздновала 20-летие.