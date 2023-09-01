Лень или бодипозитив: как лишний вес помог Карине Беловой стать звездой «Дома-2»

Участница шоу «Перезагрузка» и «Дом-2» Карина Белова учит девушек любить себя и не бежать за модой, при этом сидеть на изнуряющих диетах.

Детство и юность

Настоящая фамилия Карины Беловой — Штольян. Карина родилась 12 сентября 2002 года в Курске. Фигурой Карина пошла в маму. Девочка с ранних лет имела лишний вес. Сверстники не щадили и дразнили девочку. Из-за этого Карина еще больше набирала в весе. Так как обидные слова Белова заедала.