Кого на самом деле любил Владимир Левкин: долгая дорога к счастью звезды группы «На-на»

Спустя несколько лет такой жизни, чувствуя, что популярность группы начала затухать, Владимир Левкин решил получить режиссерское образование и покинуть коллектив, чтобы заняться сольной карьерой. Он окончил ГИТИС. А в 2000 году начал выступать в новом коллективе под названием Kedbl, созданном Вячеславом Качиным. Вскоре вышли два диска группы с песнями в стиле панк-рок — «Floмастер» и «Zапанки». Альбомы группы стали популярными.

Однако на некоторое время Левкину пришлось прервать свою творческую карьеру: он тяжело заболел. Владимиру поставили диагноз: рак лимфатической системы. На некоторое время он исчез со сцены. Несколько лет длилась борьба с болезнью, Левкину пришлось перенести сложную операцию и долго восстанавливаться. Но благодаря врачам, поддержке близких и собственной силе духа музыкант поднялся на ноги, а потом вернулся к музыке.

Сольная карьера и телешоу

В 2009 году вышел сольный диск Владимира Левкина — «Истории от первого лица». За ним последовал альбом «Жизнь в 3-D». Кроме того, Левкин активно занялся благотворительностью, участвуя в акциях и помогая детям-сиротам. Музыканта можно было увидеть и на популярном шоу «Точь-в-точь», и в проекте «Суперстар! Возвращение». А в программе «Секрет на миллион» музыкант откровенно рассказал о самых непростых периодах своей жизни.

Сколько зарабатывает Владимир Левкин и его дочь

Как рассказывал Владимир Левкин:

«Свои первые деньги за выступление я заработал в 15 лет. Меня попросили подменить одного гитариста. Дали просто большую папку с нотами и с текстами песен, и я играл. Правда, иногда приходилось немного импровизировать. Так что опыт я получил колоссальный…»

С тех пор прошло много времени. Популярность принесла Левкину колоссальные доходы, а сейчас зарабатывает уже и его младшая дочь Ника — у 10-летней девочки явные способности, она исполняет песни.

«Я зарабатываю. Серьезно зарабатываю. Больше всех, наверное, на проекте «Русские не смеются» — 100 тысяч», - рассказала Ника в одном из интервью.

Жена Марина и дочь Виктория

