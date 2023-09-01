Кого на самом деле любил Владимир Левкин: долгая дорога к счастью звезды группы «На-на»

Безумная популярность не уберегла Владимира Левкина ни от предательства близкого человека, ни от страшной болезни.
Хард-рок и Гнесинка
Владимир Левкин в юности. Фото: соцсети Наталии Николаевой
Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве, но вскоре после этого события семья перебралась в Германию, и первые годы жизни будущего музыканта прошли в городе Потсдаме. С шести лет он начал учиться играть на баяне в музыкальной школе. Продолжил Володя заниматься музыкой и после возвращения на родину. Кроме баяна, мальчик освоил гитару и создал группу «Ртутное озеро» — ребята исполняли хард-рок.
Окончив школу, Левкин поступил в энергетический институт, но очень скоро студенческая жизнь прервалась: его забрали в армию. Впрочем, и во время службы Владимир не расставался с музыкой: он играл на гитаре в армейском ансамбле «Горизонт». Демобилизовавшись, Левкин не стал возвращаться в энергетический институт, — вместо этого он поступил в Гнесинку.
Группа «На-на»
Владимир Левкин в юности. Фото: соцсети Елены Жуковой
Параллельно с учебой молодой человек то и дело посещал кастинги в музыкальные коллективы. И в 1989 году его приняли в группу «На-на» — продюсеру Бари Алибасову понравился амбициозный талантливый парень. Это было не совсем то, к чему стремился Левкин: он не интересовался поп-музыкой, предпочитая более тяжелые направления.
Однако вскоре работа захватила его — группа стала популярной, ребята-музыканты сделались настоящими звездами. В первом составе коллектива, кроме Левкина, играли и пели Александр Запорожец, Марина Хлебникова и Валерий Юрин. В начале 90-х из группы ушел Запорожец, на его место приняли Владимира Политова.
Группа «На-на». Фото: Global Look Press
Позднее на смену ушедшему Юрину пришли Владимир Асимов и Вячеслав Жеребкин. Этот состав называют золотым в истории группы «На-на». Ребята отлично выглядели на сцене — стройные, спортивные (Левкин при росте 178 см весил 78 кг), с ослепительными улыбками, и исполняли живую, заводную музыку.
Головокружительный успех
Песни «На-на» звучали повсюду, каждая новая композиция становилась хитом, группа получила множество музыкальных премий. Бари Алибасов добился своей цели — его шоу «гремели» на всю страну. Продюсер использовал для этого разные методы, не избегая скандальных. Например, номер «Эскимос и папуас» солисты исполняли практически обнаженными, танцуя на фоне участников в шубах. Это вызвало шквал эмоций — как восторженных, так и негативных.
Но главное — долгое время «На-на» оставалась самой популярной в стране группой. Поклонницы носили своих любимцев на руках — вместе с машиной, в которой они приезжали на гастроли. Самыми известными песнями коллектива считаются «Фаина», «Упала шляпа», «Красивая», «Месяц май», «Так случилось» и другие. Группа гастролировала не только по нашей стране — их концерты с большим успехом проходили в Германии, США, Турции.
Группа Кedbl и тяжелая болезнь
Владимир Левкин во время болезни. Фото: кадр из передачи «Наедине со всеми»
Спустя несколько лет такой жизни, чувствуя, что популярность группы начала затухать, Владимир Левкин решил получить режиссерское образование и покинуть коллектив, чтобы заняться сольной карьерой. Он окончил ГИТИС. А в 2000 году начал выступать в новом коллективе под названием Kedbl, созданном Вячеславом Качиным. Вскоре вышли два диска группы с песнями в стиле панк-рок — «Floмастер» и «Zапанки». Альбомы группы стали популярными.
Однако на некоторое время Левкину пришлось прервать свою творческую карьеру: он тяжело заболел. Владимиру поставили диагноз: рак лимфатической системы. На некоторое время он исчез со сцены. Несколько лет длилась борьба с болезнью, Левкину пришлось перенести сложную операцию и долго восстанавливаться. Но благодаря врачам, поддержке близких и собственной силе духа музыкант поднялся на ноги, а потом вернулся к музыке.
Сольная карьера и телешоу
В 2009 году вышел сольный диск Владимира Левкина — «Истории от первого лица». За ним последовал альбом «Жизнь в 3-D». Кроме того, Левкин активно занялся благотворительностью, участвуя в акциях и помогая детям-сиротам. Музыканта можно было увидеть и на популярном шоу «Точь-в-точь», и в проекте «Суперстар! Возвращение». А в программе «Секрет на миллион» музыкант откровенно рассказал о самых непростых периодах своей жизни.
Сколько зарабатывает Владимир Левкин и его дочь
Как рассказывал Владимир Левкин:
«Свои первые деньги за выступление я заработал в 15 лет. Меня попросили подменить одного гитариста. Дали просто большую папку с нотами и с текстами песен, и я играл. Правда, иногда приходилось немного импровизировать. Так что опыт я получил колоссальный…»
С тех пор прошло много времени. Популярность принесла Левкину колоссальные доходы, а сейчас зарабатывает уже и его младшая дочь Ника — у 10-летней девочки явные способности, она исполняет песни.
«Я зарабатываю. Серьезно зарабатываю. Больше всех, наверное, на проекте «Русские не смеются» — 100 тысяч», - рассказала Ника в одном из интервью.
Жена Марина и дочь Виктория
Владимир Левкин со старшей дочерью Викторией. Фото: соцсети
Первую жену Владимира Левкина звали Мариной. Молодые люди сыграли свадьбу в 1992 году, спустя год у них родилась дочь Вика. Ничего этого Левкин не мог рассказывать на публике: в контракте участников группы «На-на» был пункт, запрещающий им раскрывать свою личную жизнь. Для поклонниц красавцы-артисты должны были оставаться свободными и открытыми для отношений.
Постоянные гастроли, звонки поклонниц и другие неприятные моменты внесли разлад в жизнь супругов. В 1997 году они расстались. С дочерью Левкин не общался долгое время — практически все годы, что она училась в школе. Их отношения наладились лишь потом. Виктория снялась в нескольких фильмах и сериалах, получила образование на факультете политики, права и социального развития.
Оксана Олешко — любовь под запретом
Владимир Левкин и Оксана Олешко. Фото: соцсети
Второй избранницей Левкина стала Оксана Олешко, бывшая солистка группы Hi-Fi. Она работала в группе «На-на», а по контракту близкие отношения между участниками коллектива были под запретом. Узнав о романе, Алибасов уволил Оксану, а вместе с ней ушел и Владимир. Впрочем, и эта семья продержалась недолго. Спустя некоторое время Владимир узнал об измене Оксаны, и они разошлись.
Роман с моделью, новая свадьба и дочь Ника
Алина Яровская. Фото: соцсети
Рядом с Левкиным все чаще стала появляться модель Алиса Яровская, которая участвовала в фотосессиях под псевдонимом Алина Великая. Между ними начался по-настоящему серьезный роман. Как раз в то время Левкин серьезно заболел, и Алиса всячески поддерживала любимого, борясь за его жизнь. Однако со временем и эти отношения сошли на нет.
В 2012 году поклонники Владимира узнали о том, что он женился на своем кастинг-директоре — Марине Ичетовкиной. Через год супруги стали родителями: Марина родила девочку, которой дали имя Ника. 45-летний Левкин был счастлив и не уставал повторять: теперь он созрел для отцовства и хочет много детей.
Юбилейный концерт, «Летний роман» и семейное счастье
Владимир Левкин с женой Мариной и дочерью Никой. Фото: соцсети
В 2022 году Владимир Левкин с размахом отметил свой 55-летний юбилей. В честь этого события был устроен грандиозный концерт, главным сюрпризом которого стало выступление группы «На-на». Левкин признается, что счастлив в семейной жизни — с женой, которую он называет Марусей, у них полное взаимопонимание.
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И Маруся, и Ника принимают участие в его творчестве: вместе с женой он записал песню «Летний роман», которая попала в топ-чарт МТВ. Музыкант продолжает давать концерты и записывать новые песни. И сам Левкин, и его семья активно участвуют в благотворительности, поддерживая тех, кому сейчас трудно.