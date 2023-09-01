Как Ольга Белова попала из-за травмы на телевидение, стала Екатериной II и нашла счастье в любви

Известная телеведущая Ольга Белова — пример того, как бывает изобретательна судьба. В юности, неудачно упав с тарзанки, она угодила с переломами в больницу. И там, смотря телевизор, увидела рекламу об открытии курсов телевидения и радиовещания. Девушка решила попытать счастья, и сегодня она звезда телеэфиров.

Детство и учеба

Ольга Белова родилась 19 июля 1976 года в Москве. С детства Ольга проявляла интерес к гуманитарным наукам и после школы решила поступить на юридический факультет. Сказано — сделано.

В 1999 году Белова оканчивает Московскую государственную юридическую академию и становится дипломированным юристом.