Как Ольга Белова попала из-за травмы на телевидение, стала Екатериной II и нашла счастье в любви

Известная телеведущая Ольга Белова — пример того, как бывает изобретательна судьба. В юности, неудачно упав с тарзанки, она угодила с переломами в больницу. И там, смотря телевизор, увидела рекламу об открытии курсов телевидения и радиовещания. Девушка решила попытать счастья, и сегодня она звезда телеэфиров.
Детство и учеба
Ольга Белова родилась 19 июля 1976 года в Москве. С детства Ольга проявляла интерес к гуманитарным наукам и после школы решила поступить на юридический факультет. Сказано — сделано.
В 1999 году Белова оканчивает Московскую государственную юридическую академию и становится дипломированным юристом.
Ольга Белова. Фото: Global Look Press
Первые шаги на телевидении
Но душа не лежала к выбранной профессии, в которой Ольга все же проработала два года. А потом волею судьбы попала на телевидении. В журналистике же девушка дебютировала как корреспондент программы «Вы очевидец» на телеканале НТВ.
Профессиональные таланты Ольги Беловой заметили наверху, и она становится лицом ежедневной новостной передачи «Сегодня».
В это время телеканал переживал очень непростой период. Прежний формат НТВ уступал место новому, многие журналисты покинули канал. Но Ольге суждено было остаться, чтобы продолжить покорять телеэфиры. В 2005 году Ольга становится ведущей новостей.
Кадр из программы «50 оттенков. Белова»
В 2015 году Ольга Белова была отмечена наградой «За заслуги перед Отечеством» за вклад в развитие телевещания. Тогда же журналистка получила возможность вести собственное шоу под названием «50 оттенков. Белова» (видимо, здесь в ироничном ключе было обыграно название скандально-эротического романа «50 оттенков серого»).
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Однако программа, конечно, поднимала серьезные социально-политические темы, обсуждаемые на протяжении недели. И стоит добавить, что Ольга не просто появлялась в кадре, а принимала участие в написании сценария к каждому выпуску.
«Место встречи»
В 2016 году вместе с харизматичным Андреем Норкиным Ольга вела ток-шоу «Место встречи», где каждый день гости вместе с ведущими обсуждали злободневные темы. В студию приходили не только политики, общественные деятели и артисты, но и простые люди.
Но, к сожалению, в 2018 году яркий дуэт Ольги и Андрея распался. Ходили слухи, что у ведущих случился конфликт. А вскоре Ольга Белова покинула телеканал НТВ.
Ольга Белова и Андрей Норкин. Фото: кадр из передачи «Место встречи»
В 2019 году она стала ведущей итоговой информационной программы «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».
Участие в съемках фильмов
Интересы Ольги не ограничиваются только телепроектами. Так, в 2016 году совместно с Алексеем Пивоваровым она приняла участие в создании документального фильма «Красная пасха», рассказывающего об историческом периоде, когда церковь подвергалась гонениям.
Как пояснял в интервью Gazeta.ru Алексей Пивоваров, это фильм — история празднования Пасхи в Советском Союзе. Авторы картины постарались максимально подробно рассказать о том, как советская власть формировала свои отношения с Русской православной церковью.
Также Ольга приняла участие и в съемках художественного фильма. Так, она сыграла саму Екатерину Великую в картине Василия Ливанова «Медный всадник России».
Ольга Белова в фильме «Медный всадник России». Фото: кадр из картины
Лента рассказывает об истории создания памятника Петру I, когда по приглашению императрицы из Франции приезжает скульптор Этьен-Морис Фальконе и создает монумент, который впоследствии станет символом страны.
Сам Василий Ливанов признавался, что не жалеет о своем выборе Ольги Беловой на роль Екатерины II. По его мнению, образ российской императрицы, созданный телеведущей, получился наиболее органичным.
«Ольга Белова похожа на Екатерину. В ней есть то, что невозможно сыграть, – спокойное чувство собственного достоинства», — отмечал Василий Ливанов в интервью «Известиям».
Личная жизнь
Ольга старается не распространяться о своей личной жизни. Как пишут СМИ, ведущая замужем за Олегом Лакобой — ныне генеральным директором абхазской топливной компании «Алсны-Ойл».
В 2007 году на свет появилась их дочка Серафима. Известно, что девочка увлекается конным спортом. А в 2012 году родилась дочь пары Александра.
Олег Лакоба. Фото:кадр из программы «Время новостей»
В семье Ольги Беловой любят читать и проводить время за просмотром политических сериалов. Нередко семейство путешествует по миру, арендуя местные автомобили для самостоятельного знакомства с городскими достопримечательностями. Ни одна поездка не обходится без памятных сувениров.
Рост и вес
Рост Ольги — 170 сантиметров, вес — 55 килограммов.
Ольга Белова сейчас
Сейчас Ольга продолжает вести новостную передачу «Главное с Ольгой Беловой».
Ольга Белова и Михаил Шахназаров. Фото: кадр из программы «Здравствуйте, товарищи!»
А по пятницам на телеканале «Звезда» выходит программа «Здравствуйте, товарищи!», где Ольга и ее коллега по цеху, журналист Михаил Шахназаров, с присущим обоим остроумием обсуждают громкие и актуальные события уходящей недели.