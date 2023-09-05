10 лайфхаков советских хозяек, которыми мы пользуемся и сегодня: зелень на подоконнике, каша в одеяле, газеты в обуви

А сегодня мы предлагаем вспомнить другие остроумные лайфхаки той эпохи, которые пригодятся нам и сейчас.
Газеты для окон и ботинок
Старыми газетами советские хозяйки оклеивали стены – под обоями. Так обои держались лучше. Современные обои можно клеить без газет – они совсем другого качества. И, кстати, бумажные газеты теперь мало кто покупает. Но, если у вас все же завалялась стопка таких изданий, попробуйте использовать их при мытье окон – не пожалеете! Просто протрите стекла после обработки чистящими средствами: это позволит избавиться от разводов. Кроме того, можно набить скомканными газетными листами мокрую обувь: к утру она высохнет.
Прокрутите сухари через мясорубку
Фото: Global Look Press
Сегодня мало кто самостоятельно крутит мясо – чаще покупают готовый фарш. Или используют современные электромясорубки. Если же у вас до сих пор в ходу старая механическая мясорубка, то вы знаете – ее ножи периодически тупятся. Чтобы сделать их острее, достаточно прокрутить несколько кусочков засохшего хлеба. В качестве бонуса получите панировочные сухари.
Натрите мясо на терке
Если же в вашем доме мясорубки не водятся, а вам нужно сделать фарш, можно прибегнуть к уловке, которой пользовались многие советские женщины. Кусок мяса надо заморозить, потом дать ему слегка оттаять и размягчиться. А теперь просто натрите его на терке: получится не хуже, чем через мясорубку!
Сода вместо тысячи средств
Обычной содой в СССР прочищали засоры в трубах – просто смешивали ее с уксусом. Использовали пищевую соду и в других случаях – мыли посуду, кафель на кухне, плиту… Дело в том, что в Советском Союзе не продавались никакие другие химические средства, растворяющие жир. А сода всегда была под рукой – и служила верой и правдой.
Зелень на подоконнике
Фото: Global Look Press
У каждой уважающей себя хозяйки в Советском Союзе подоконники были уставлены стеклянными баночками и деревянными ящичками: в них терпеливо выращивался лук и прочая зелень. Почему бы и сегодня не вспомнить этот милый и очень полезный обычай?
Чтобы не заплесневела томатная паста
Если советской хозяйке выпадало счастье «достать» большую банку томатной пасты, ее расходовали очень бережно, чтобы хватило надолго. А чтобы паста не покрылась плесенью и не прокисла, после вскрытия банки продукт посыпали солью и заливали тонким слоем растительного масла. После этого банка могла стоять в холодильнике довольно долго – без малейших признаков плесени.
Каша в одеяле
Фото: Global Look Press
Чтобы сэкономить газ или электричество, наши бабушки варили кашу особым способом: доводили крупу в воде до кипения, потом выключали огонь и заматывали кастрюлю в несколько слоев толстых полотенец и одеял. Чем больше получался «кокон» - тем лучше. Спустя несколько часов в одеялах обнаруживалась вкуснейшая горячая каша.
Без утюга
Если нет утюга и отпаривателя – можно придать вещам аккуратный вид и без них. Советские женщины вешали одежду на плечиках над тазом с кипящей водой. Через некоторое время пиджаки и блузки приобретали достойный вид – будто только что из-под утюга!
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Вазелин вместо крема для обуви
Обычным вазелином смажьте ботинки и туфли. Оставьте минут на 15, а потом отполируйте мягкой тряпочкой или салфеткой. Никакой крем не справится с задачей лучше!
Водка для блеска
Спиртосодержащая прозрачная жидкость идеальна для полировки прозрачных и отражающих поверхностей: водкой можно придать ослепительный блеск кранам, окнам и драгоценным камням в кольцах и серьгах. Именно водкой наши бабушки отчищали хромированные детали сантехники в ванных.
Так что, как видите, многие из старых лайфхаков могут стать настоящей находкой и для современных хозяек.