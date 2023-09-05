10 лайфхаков советских хозяек, которыми мы пользуемся и сегодня: зелень на подоконнике, каша в одеяле, газеты в обуви

Сегодня мало кто самостоятельно крутит мясо – чаще покупают готовый фарш. Или используют современные электромясорубки. Если же у вас до сих пор в ходу старая механическая мясорубка, то вы знаете – ее ножи периодически тупятся. Чтобы сделать их острее, достаточно прокрутить несколько кусочков засохшего хлеба. В качестве бонуса получите панировочные сухари.

Натрите мясо на терке

Если же в вашем доме мясорубки не водятся, а вам нужно сделать фарш, можно прибегнуть к уловке, которой пользовались многие советские женщины. Кусок мяса надо заморозить, потом дать ему слегка оттаять и размягчиться. А теперь просто натрите его на терке: получится не хуже, чем через мясорубку!

Сода вместо тысячи средств

Обычной содой в СССР прочищали засоры в трубах – просто смешивали ее с уксусом. Использовали пищевую соду и в других случаях – мыли посуду, кафель на кухне, плиту… Дело в том, что в Советском Союзе не продавались никакие другие химические средства, растворяющие жир. А сода всегда была под рукой – и служила верой и правдой.

Зелень на подоконнике

