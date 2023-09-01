Соблазнительная внешность и тяжелый характер: почему Артему Гранту не удалось построить любовь на проекте «Дом-2»

Артем Грант стал не только участником реалити-шоу, но и рэп-исполнителем. Поклонниц у брюнета полно, но истинную любовь холостяк еще не встретил.

Детство и юность

Будущая звезда «Дома-2» родилась 24 ноября 1991 года в белорусском городе Молодечно. Настоящее фамилия Артема Гранта — Люлькович.

Еще в юношеском возрасте Грант полюбил рэп-музыку. Знаменитость выбрал для себя псевдоним Big Grunt. И в 17 лет Артем Грант записал свой первый трек в составе группы Warriorz. Он назывался Get The Warriorz. В будущем Артем не только сочинял музыку, но и работал диджеем.

Еще Артем Грант помогал другим приобрести тело мечты, работая фитнес-тренером. Был Грант и вебкам-моделью. Грант до проекта «Дом-2» успел пожить в Китае.