Соблазнительная внешность и тяжелый характер: почему Артему Гранту не удалось построить любовь на проекте «Дом-2»

Артем Грант стал не только участником реалити-шоу, но и рэп-исполнителем. Поклонниц у брюнета полно, но истинную любовь холостяк еще не встретил.
Детство и юность
Будущая звезда «Дома-2» родилась 24 ноября 1991 года в белорусском городе Молодечно. Настоящее фамилия Артема Гранта — Люлькович.
Еще в юношеском возрасте Грант полюбил рэп-музыку. Знаменитость выбрал для себя псевдоним Big Grunt. И в 17 лет Артем Грант записал свой первый трек в составе группы Warriorz. Он назывался Get The Warriorz. В будущем Артем не только сочинял музыку, но и работал диджеем.
Еще Артем Грант помогал другим приобрести тело мечты, работая фитнес-тренером. Был Грант и вебкам-моделью. Грант до проекта «Дом-2» успел пожить в Китае.
Артем Грант с мамой. Фото: соцсети
«Дом-2»
Когда Артем Грант подал заявку на участие в проекте «Дом-2», организаторы шоу поинтересовались об увлечении парня. Люлькович признался, что не следил за страстями «стройки». Но парня заинтересовала молдаванка Кристина Бухынбалтэ.
До прихода Артема Гранта Кристина Бухынбалтэ тяжело переживала расставание с Евгением Ромашовым. Артем стал ухаживать за Кристиной. Девушка растаяла. Но после ярких свиданий и быстрого начала романа появились упреки, тогда пара рассталась.
Артем Грант и Кристина Бухынбалтэ. Фото: соцсети
Далее Артем Люлькович пытался строить отношения с Анной Самониной.
Вместе с этим у Гранта в 2022 появился альбом Watermelon Sugar («Арбузный сахар»).
И после у Артема Гранта завязался роман с Клавдией Безверховой. Девушка вернулась на проект после развода с Павлом Гешем. Но вскоре и эта пара рассталась. Клавдия обвинила Артема в абьюзивном отношении. Участница назвала Гранта альфонсом.
Анна Самонина и Клавдия Безверхова. Фото: соцсети
Прошло не так много времени и у Артема Гранта случился роман с Ариной Ким.
Пара даже сделала одинаковые татуировки с первой буквой их имен. Арина и Артем признавались, что готовы стать родителями. Они даже придумали имена для будущей дочки — Мариэль.
Матери Артема и Арины одобрили выбор своих детей. А вот отцу Артема не понравилось, что будущая невестка в прошлом вебкам-модель.
И все же отношения Артема и Арины закончились скандалом. Ким и Грант устроили драку и ушли друг от друга.
Артем Грант и Арина Грант. Фото: соцсети
Артем Грант сейчас
Разрыв с Ариной Ким отразился на музыканте, Артем Грант даже попал в больницу. Бывшая возлюбленная Гранта не поверила недомоганию Артема. Хотя Грант показал ей медицинскую справку, что с 5 по 9 сентября 2022 года был в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка».
После скандала с Ким Грант стал другом экс-возлюбленной Безверховой. Также Артем вновь сошелся с Самониной. Но у пары все равно ничего не вышло.