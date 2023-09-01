Падчерица Распутиной, ставшая участницей семейных скандалов на всю страну: биография бизнесвумен Нелли Захаровой

Биография знаменитости
Нелли Захарова никогда специально не стремилась к публичности, но детали ее биографии иногда выносят на публику. Чаще всего из-за того, что родственники девушки любят ходить по ток-шоу и публично высказываться. Дело в том, что Нелли — дочь Виктора Захарова и падчерица Маши Распутиной, семья которых то и дело становится предметом громких обсуждений и сплетен.
Родилась в семье бизнесменов
Нелли Захарова родилась 16 мая 1989 года в северной Ухте. Ее родители, Виктор и Елена Захаровы, к тому моменту уже давно были в браке, воспитывали старшего сына Рому и занимались семейным бизнесом. Папа Нелли обладал деловой хваткой и быстро построил состояние в условиях зарождающейся рыночной экономики, а мать, бухгалтер по профессии, помогала мужу оформлять документацию.
Благосостояние семьи, которой поначалу приходилось жить вместе с родителями жены, пошло в гору. Безденежья Нелли и не помнит: активы Захаровых довольно быстро позволили приобрести элитное жилье в столице и ни в чем себе не отказывать.
Виктор Захаров с первой женой Еленой Захаровой. Фото: «Россия 1»
Развод родителей и скандал с Машей Распутиной
Спустя несколько лет в семью Захаровых пришла беда. Виктор на шутку увлекся певицей Машей Распутиной, к которой и ушел после серии разборок с женой.
Разводиться родители Нелли не стали: отца испугал раздел имущества, в процессе которого пришлось бы делить роскошный особняк на Рублевке, где хозяйкой стала новая, пусть и гражданская, жена. В 2000 году у пары родилась общая дочь Мария, получившая фамилию отца.
Захарова смогла наладить отношения с новой женщиной отца, не держа зла на певицу, и с младшей единокровной сестрой общалась хорошо. Когда Маша стала подрастать, начал проявляться ее избалованный характер. Во время ссор и недопониманий с родителями Нелли оказалась для нее самым близким человеком. Девочки действительно сблизились.
Нелли Захарова. Фото: соцсети
Младшая дочь Распутиной даже хотела переехать к Нелли, которая к тому моменту поселилась в роскошной квартире в элитном доме в Москве. Эту недвижимость девушке на 25-летие подарили папа с мачехой. Распутина даже занималась обстановкой дома.
В 2014 году Нелли поселилась в особняке с видом на Москву-реку, где все было готово к проживанию. Блестящие полы с причудливой инкрустацией, ванная из цельного мрамора, итальянская мебель. Обставлять роскошную квартиру помогала Распутина.
Карьера Захаровой
О карьере Нелли известно совсем немного. После окончания университета она работала в аппарате правления компании «Краснодаргазстрой», а потому ее жизнь много лет протекала между Москвой и Кубанью.
Когда в гости к Захаровой в 2021 году пришли корреспонденты НТВ, девушка поделилась, что работает помощником президента крупной компании.
Нелли Захарова (слева) с подругой. Фото: соцсети
Слухи о романе с сыном Пескова
Большинство фото в соцсетях Захаровой дышат атмосферой беззаботного отпуска, она обожает путешествовать. Италия, Испания, Франция, Венгрия, Латвия — лишь некоторые страны из списка тех, которые падчерица Распутиной посетила за последние пять лет.
В 2019 году на отдыхе в Турции Нелли застали в компании Николая — завидного холостяка и сына пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Но никаких конкретных заявлений о характере этих взаимоотношений не последовало, сами ребята ничего не комментировали. Захарова если и намекает на наличие бойфренда, то только косвенно, например демонстрируя обилие полученных роскошных букетов.
Нелли Захарова с мачехой Машей Распутиной. Фото: соцсети
Скандалы с участием Нелли
В 2021 году родственники Распутиной стали постоянными участниками телешоу. Такие сомнительные хождения начались с подачи младшей дочери певицы. Мария Захарова пришла на эфир к Андрею Малахову, где рассказала шокирующие вещи о своей семье. Например, поведала, что Роман Захаров, старший единокровный брат, склонял ее к интиму. Сама Нелли всегда старалась избегать подобного формата шоу.
Однако в следующий раз на «Прямой эфир» пришла уже Нелли, которая заявила, что Маша лжет и раздувает скандал, чтобы привлечь к себе внимание. Того же мнения придерживалась и ее мать Елена, которая не удержалась от комментария ситуации.
Нелли Захарова, Маша Распутина и Мария Захарова. Фото: соцсети
Интересные факты
1) Несмотря на то, что 2020 год оказался тяжелым и сложным из-за пандемии коронавируса по всему миру, Захаровой удалось совершить 36 авиаперелетов, пять автопутешествий и один пеший переход государственной границы.
2) По словам Марии Захаровой, разлад между нею и Нелли начался с того, что старшая сестра приревновала бойфренда к младшей. Маша спровоцировала парня в переписке, чтобы проверить отношения на прочность.