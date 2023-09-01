Падчерица Распутиной, ставшая участницей семейных скандалов на всю страну: биография бизнесвумен Нелли Захаровой

Биография знаменитости

Нелли Захарова никогда специально не стремилась к публичности, но детали ее биографии иногда выносят на публику. Чаще всего из-за того, что родственники девушки любят ходить по ток-шоу и публично высказываться. Дело в том, что Нелли — дочь Виктора Захарова и падчерица Маши Распутиной, семья которых то и дело становится предметом громких обсуждений и сплетен.

Родилась в семье бизнесменов

Нелли Захарова родилась 16 мая 1989 года в северной Ухте. Ее родители, Виктор и Елена Захаровы, к тому моменту уже давно были в браке, воспитывали старшего сына Рому и занимались семейным бизнесом. Папа Нелли обладал деловой хваткой и быстро построил состояние в условиях зарождающейся рыночной экономики, а мать, бухгалтер по профессии, помогала мужу оформлять документацию.

Благосостояние семьи, которой поначалу приходилось жить вместе с родителями жены, пошло в гору. Безденежья Нелли и не помнит: активы Захаровых довольно быстро позволили приобрести элитное жилье в столице и ни в чем себе не отказывать.