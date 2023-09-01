Хрупкая блондинка, чья биография была окутана пеленой тайны: что известно о певице ТО-МА

Биография знаменитости
Российская певица ТО-МА долгое время скрывала свой облик. Ее биография была долгое время окутана пеленой тайны. За ярким образом скрывалась красавица-актриса Тамара Саксина, которая успела поработать на телевидении и в кино.
Постоянные переезды и мечты о балете
Тамара Саксина родилась 22 февраля 1984 года в Магадане, ее отец был военнослужащим. Семья была вынуждена часто переезжать из-за работы папы девочки. Детство Тамары прошло в Риге, а в первый класс она пошла уже в Санкт-Петербурге. Малышка мечтала стать балериной, поэтому родители отдали дочь в хореографическое училище им. А. Я. Вагановой. Однако спустя некоторое время семья переехала во Владивосток.
После окончания школы девушка поступила на юридический факультет Дальневосточного государственного университета. Еще будучи студенткой, устроилась на работу в адвокатское бюро. Творческой натуре было тяжело работать с бумагами на должности помощника юриста. Тогда она решила попробовать покорить Москву.
Тамара Саксина. Фото: соцсети
Покорение Москвы и театральные постановки
В Москве Тамара попала в редакцию глянцевого журнала, где с упоением занималась редактурой. Девушка мечтала об актерской карьере, поэтому с радостью приняла предложение сняться в сериале «Пираньи». После единственной сыгранной эпизодической роли в 2011 году на Саксину долго не обращали внимание. Однако ей удалось сыграть в паре театральных постановок.
Куда больших успехов девушка добилась в роли ведущей. Первое крупное творческое достижение девушки — церемония вручении премии Brand Awards. Затем яркую блондинку пригласили на телевидение. Она вела передачу на одном из музыкальных телеканалов.
Тамара Саксина. Фото: соцсети
В 2017 году блондинка предстала в образе Ольги Багровой в сериале «Налет» режиссера Карена Оганесяна. На съемочной площадке Саксина познакомилась с такими актерами, как Владимир Машков, Александр Паль. Кстати, официальным саундтреком картины стала песня Тамары «Оружие на пол», причем совершенно случайно.
Творческий псевдоним
Тома с детства занималась вокалом. Первые свои треки она выкладывала на собственном канале на YouTube. В 2018 году состоялась премьера композиции «Не море», клип на которую посмотрели в течении недели почти два миллиона зрителей. После такого громкого успеха Саксина решила сконцентрироваться на карьере певицы и задумалась о кардинальной смене имиджа.
Тамара взяла творческий псевдоним ТО-МА и подогрела интерес к своей личности благодаря анонимности. В 2019 году состоялась премьера трека «Клетка», затем певица дозированно выпускала новые песни, ставшие хитами: «Бессонница», «Вредная привычка», «Джим Бим», «Свет». Но никому так и не удалось на тот момент рассекретить личность загадочной певицы.
Певица ТО-МА и Лолита Милявская. Фото: соцсети
Исполнительница известна и своими провокационными образами в клипах. ТО-МА старается использовать в каждом видео визуальные образы, лично выполняет опасные трюки, важную роль играет хореография.
В итоге видео певицы были номинированы на Berlin Music Video Awards, наградой также отметили клип на композицию «Карма». Отдельно стоит обратить внимание на ролик «Параллели», который впервые в России был снят при помощи роботизированной установки.
С недавних пор продюсер ТО-МА Николай Степанов организует для подопечной коллаборации со звездами российского шоу-бизнеса. Так, артистка дружит с Лолитой Милявской, которой посвятила видео на композицию «Нирвана».
Тамара Саксина в сериале «Налет». Фото: соцсети
Личная жизнь
Тамара скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Недавно стало известно, что она замужем, воспитывает дочь Алену. По словам певицы, у нее были завышенные требования к будущему мужу и ее избранник полностью соответствует эталону идеального мужчины.
Певица идеально разбирается в модных трендах и любит стильно одеваться. Лента Тамары в социальных сетях забита яркими фотографиями, ТО-МА старается оставаться жизнерадостной при любой ситуации.
Тамара Саксина. Фото: соцсети
ТО-МА сейчас
Саксина продолжает радовать поклонников новыми треками, снимает стильные клипы. В сентябре 2022 года она выпустила видео на песню «Не плачь», недавно дива анонсировала запись очередного альбома. Сейчас певица ушла в творческий отпуск, что не мешает ей периодически давать концерты.
После длительного перерыва Тамара вернулась и в кинематограф, в ноябре состоялась премьера фильма «Волшебники» режиссера Рената Давлетьярова.