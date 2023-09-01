Хрупкая блондинка, чья биография была окутана пеленой тайны: что известно о певице ТО-МА

Биография знаменитости

Российская певица ТО-МА долгое время скрывала свой облик. Ее биография была долгое время окутана пеленой тайны. За ярким образом скрывалась красавица-актриса Тамара Саксина, которая успела поработать на телевидении и в кино.

Постоянные переезды и мечты о балете

Тамара Саксина родилась 22 февраля 1984 года в Магадане, ее отец был военнослужащим. Семья была вынуждена часто переезжать из-за работы папы девочки. Детство Тамары прошло в Риге, а в первый класс она пошла уже в Санкт-Петербурге. Малышка мечтала стать балериной, поэтому родители отдали дочь в хореографическое училище им. А. Я. Вагановой. Однако спустя некоторое время семья переехала во Владивосток.

После окончания школы девушка поступила на юридический факультет Дальневосточного государственного университета. Еще будучи студенткой, устроилась на работу в адвокатское бюро. Творческой натуре было тяжело работать с бумагами на должности помощника юриста. Тогда она решила попробовать покорить Москву.