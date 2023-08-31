«Груз 200», однотипные роли и поиск личного счастья: как складывалась судьба Агнии Кузнецовой

Актриса Агния Кузнецова начала свою карьеру с громкого заявления о себе. В отличие от коллег, которые вначале снимались на втором плане, Агния стартовала с ведущими ролями. Поэтому ей приходится стараться вдвойне, чтобы не снижать планку.
Детские годы
Агния Кузнецова родилась 15 июля 1985 года в Новосибирске. При этом своей родиной знаменитость считает деревню Карачи. Там прошло детство актрисы.
Родительница Кузнецовой – педагог декоративно-прикладного искусства в университете. А отец – художник. Поэтому их старший ребенок Агния с ранних лет отличалась любовью к творчеству.
Агния Кузнецова в детстве. Фото: соцсети
Несмотря на развод, отец Агнии не бросил девочку. Именно папа отвел малышку в театральную студию. Агнию приняли в старшую группу. Подростком она уже участвовала в постановках опытных режиссеров.
Однако в театральные вузы Кузнецовой не удавалось поступить. Ее взяли с условием исполнения мужских ролей в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.
После выпуска Агния Кузнецова стала актрисой театра «Модернъ», далее оказалась в труппе «Практики».
Фильмы
Кинодебют Кузнецовой состоялся в студенческие годы благодаря сериалу «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Далее была роль Саши в картине Татьяны Фирсовой «Птицы небесные».
Популярность пришла к Агнии после фильма «Груз 200» Алексея Балабанова.
Из-за жестокости картины многие думали, что Кузнецовой пришлось посещать психолога. А кто-то считал, что карьере Кузнецовой придет конец.
Агния Кузнецова. Фото: кадр из фильма «Груз 200»
Фильм Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь» – следующий этап в карьере Агнии Кузнецовой. Актриса сыграла трудного подростка Жанну. Картина получила награду Брюссельского кинофестиваля. А Агния рассказывала, что ей было легко вжиться в роль. Так как она понимала проблемы своей героини.
Вот только после этой картины Агнию приглашали сниматься лишь в фильмах с героинями со сложным характером. Но были и другие роли. Так Агния появилась в сериале «Сделано в СССР», где она сыграла Лизу Ветрову.
Агния Кузнецова. Фото: кадр из фильма «Сделано в СССР»
В 2014-м Кузнецова снялась в мелодраме «Да и да» Валерии Гай Германики. Режиссер стала подругой Агнии. Кузнецова исполнила роль молчаливой школьной учительницы, которая влюбилась в художника.
Для роли заплели дреды. За месяцы съемок Агния успела возненавидеть их. Но жертвы окупились номинацией на российскую национальную кинопремию «Ника».
Также в фильмографии Агнии Кузнецовой есть роль Сони Гурвич в военной драме «А зори здесь тихие...». Артистка признавалась, что эта роль была интересна для нее.
Агния Кузнецова. Фото: кадр из фильма «А зори здесь тихие...»
Еще Агния Кузнецова снималась в «Трассе смерти». Фильм был основан на реальных событиях. Агния сыграла журналистку, которая расследовала убийства на трассе.
Далее зрители высоко оценили работу Агнии в картине «Девочки не сдаются», боевике «Желтый глаз тигра» и в криминальной картине «Воскресенье».
В 2021-м Агния вернулась на экраны благодаря сериалу «Случайный кадр» и социальной драме «Уголь». Также Агния Кузнецова сыграла в комедийном сериале «Готовы на все».
Агния Кузнецова с Романом Курцыным. Фото: кадр из сериала «Готовы на все»
Личная жизнь
Первая настоящая любовь у актрисы случилась с однокурсником Леонидом Бичевиным. И в судьбоносном для Агнии фильме «Груз 200» они участвовали вдвоем.
Пара ссорилась и даже рассталась, но потом вновь сошлась. Однако Агнии и Леонида хватило лишь на полтора года. Затем они расстались навсегда. Агнию это привело к депрессии.
Спасением для Агнии стала вера. Артистка стала молиться о муже. Спустя два месяца Валерия Гай Германика познакомила актрису с танцором Максимом Петровым.
Агния Кузнецова с сыном и мужем. Фото: соцсети
Они вместе участвовали в шоу «Танцы со звездами» и сблизились еще сильнее.
И уже после трех месяцев отношений Петров сделал Кузнецовой предложение. После свадьбы пара долго не могла завести детей. Они уже задумывались об усыновлении. Но в 2019 году Агния рассказала о рождении сына, которого назвали Андроном.