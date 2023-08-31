«Груз 200», однотипные роли и поиск личного счастья: как складывалась судьба Агнии Кузнецовой

Актриса Агния Кузнецова начала свою карьеру с громкого заявления о себе. В отличие от коллег, которые вначале снимались на втором плане, Агния стартовала с ведущими ролями. Поэтому ей приходится стараться вдвойне, чтобы не снижать планку.

Детские годы

Агния Кузнецова родилась 15 июля 1985 года в Новосибирске. При этом своей родиной знаменитость считает деревню Карачи. Там прошло детство актрисы.

Родительница Кузнецовой – педагог декоративно-прикладного искусства в университете. А отец – художник. Поэтому их старший ребенок Агния с ранних лет отличалась любовью к творчеству.