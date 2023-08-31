Главные женщины Игоря Крутого: почему известного музыканта бросила первая жена

Сегодня трудно поверить в то, что первая жена Игоря Крутого бросила его из-за отсутствия денег. Дело в том, что громкий успех и благосостояние пришли к композитору гораздо позднее.
Баян, школьный ансамбль и Валентина Толкунова
Игорь Крутой в детстве, с мамой и младшей сестрой Аллой. Фото: соцсети
Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в украинском местечке Гайворон Кировоградской области. Его отец работал диспетчером на предприятии, выпускавшем радиодетали, а мама была домохозяйкой. Позднее композитор рассказывал о том, что у его родителей были еврейские корни. К искусству ни отец, ни мама не имели никакого отношения. Тем удивительнее для родителей стало открытие о том, что у их сына – идеальный слух. Игорь практически самостоятельно научился играть на баяне, затем, уже в музыкальной школе, освоил фортепиано.
Подростком он создал самодеятельный ансамбль – без них не обходился ни один школьный вечер. После окончания музыкального училища и музыкально-педагогического института Крутой (это, кстати, его настоящая фамилия) перебрался в Москву – его пригласили в концертный оркестр «Панорама».
Затем Игорь работал в ВИА «Голубые гитары», в ансамбле Валентины Толкуновой… Но он продолжал мечтать о деятельности композитора. И получил еще одно образование – в Саратовской консерватории, на композиторском факультете.
«Мадонна» для Александра Серова
Игорь Крутой за роялем. Фото: Global Look Press
Первая же песня, написанная Крутым, принесла ему успех. Это была «Мадонна» – он написал композицию для своего друга, певца Александра Серова. И следующие песни мгновенно стали хитами – «Как быть», «Музыка венчальная», «Ты меня любишь»… Созданные Крутым песни звучали в исполнении Валерия Леонтьева, Александра Буйнова, других популярных исполнителей.
Успешный продюсер
Кроме того, Игорь Крутой обнаружил в себе продюсерский талант. В 1989 году он начал руководить фирмой «АРС» и за 10 лет сделал ее крупнейшей концертно-продюсерской компанией России. Крутой организовывал концерты таких звезд, как Михаил Шуфутинский, Борис Моисеев, Диана Гурцкая, Юрий Шатунов, Полина Гагарина… Под руководством Крутого «АРС» организовал в свое время концерты Хосе Каррераса и Майкла Джексона в Москве.
«Незаконченный роман» и другие хиты
Игорь Крутой и Ирина Аллегрова. Фото: Global Look Press
Параллельно с продюсерской деятельностью Игорь Крутой продолжал писать музыку – и инструментальную, и песни. Среди самых известных его композиций – «Незаконченный роман», которую он исполнил дуэтом с Ириной Аллегровой. За ней последовали другие: «Мой друг» – с Игорем Николаевым – прозвучала настоящим гимном дружбе, связывающей двух музыкантов.
Интересной работой стала песня «Опоздавшая любовь», которую Крутой исполнил вместе с Анжеликой Варум. Сотрудничал Крутой и с иностранными звездами – например, Ларой Фабиан. Песни Крутого пели Дмитрий Хворостовский, Филипп Киркоров, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Лариса Долина…
«Ты супер!» и Димаш Кудайберген
Игорь Крутой и Димаш Кудайберген. Фото: Global Look Press
В 2015 году Игорь Крутой открыл Академию популярной музыки, в которой стали обучать вокалу, танцам и созданию музыки. Академия выпустила немало талантливых музыкантов. А в 2018 году поклонники увидели Игоря Яковлевича в составе жюри на телепроекте «Ты супер!», который представил канал НТВ.
Еще одним известным детищем композитора и продюсера стал конкурс «Новая волна». Именно там впервые на всю страну прозвучало имя молодого певца Димаша Кудайбергена, «раскрутиться» которому помог Крутой. Кроме того, Игорь Яковлевич отдал много сил и энергии проекту «Ты супер! 60+»: его увлекла мысль показать всей стране талантливых людей в возрасте, которым по разным причинам живется одиноко.
Награды и премии Игоря Крутого
За большие заслуги в области искусства в 1996 году Игорь Крутой получил звание народного артиста РФ, ему присуждены Премия Ленинского комсомола и Премия МВД России. Музыкант удостоен ордена Дружбы, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Кроме того, Крутому вручили казахстанский орден «Достык» II степени и орден Александра Невского.
Заработки Игоря Крутого
Помимо музыкальной и продюсерской карьеры, Игорь Крутой занимается параллельно еще одним бизнесом – строительным. Он успешно инвестирует в московский рынок недвижимости. Несколько лет его годовой доход, по данным из открытых источников, составлял не менее 6 миллионов долларов в год.
Уже довольно давно Игорь Крутой с семьей живет на две страны – работает в России, свободное время проводит с семьей в США, где у него имеются апартаменты площадью 500 кв. метров в элитном жилом комплексе. По данным СМИ, квартира Крутого оценивается примерно в 48 миллионов долларов. Кроме того, известно о его апартаментах в Монако.
Тяжелая болезнь
В начале 2000-х Игорь Крутой на некоторое время исчез с экранов. Виной тому был не только конфликт с руководством Первого канала, но и тяжелая болезнь, последствия которой еще долго бросались в глаза: при росте 176 см композитор, прежде весивший 80 кг, сильно похудел и осунулся.
Крутой решил отправиться на лечение в одну из самых престижных клиник США и после нескольких операций почувствовал себя лучше, а затем смог вернуться к любимой работе.
Первая жена – Елена – и сын Николай
Игорь Крутой и его сын Николай Фото: соцсети
В молодости Игорь Крутой познакомился с девушкой, которую звали Еленой, и буквально на третьем свидании сделал ей предложение. Они поженились, у них родился сын Николай. Игорь занимался любимым делом, только вот особых денег эта работа в ту пору не приносила. И через несколько лет Елена, уставшая от безденежья, ушла от него. С сыном композитор долгое время не мог видеться, но спустя годы у него получилось наладить отношения. Николай уехал в США и стал успешным бизнесменом, у него семья, дети.
Роман на расстоянии: Ольга и две дочери
Игорь Крутой с женой Ольгой. Фото: Global Look Press
После расставания с Еленой музыкант долго не мог смотреть на женщин – ему не хотелось снова впускать их в свою жизнь. Шли годы. Он стал знаменитым и успешным, его песни звучали не только в нашей стране, но и во всем мире. В начале 90-х Игорь Крутой отправился в США с проектом «Песня года».
На вечеринке в честь этого концерта он познакомился с Ольгой – молодой замужней женщиной с ребенком, эмигранткой из России. Ольга не слушала российскую музыку и не подозревала, что судьба свела ее с одним из самых известных музыкантов. Между ними вспыхнул роман. Но Крутому пора было возвращаться на родину.
Целый месяц они общались по телефону. А потом Игорь прямо спросил: готова ли Ольга переехать к нему? Страшно переживал – вдруг любимая ответит отказом, не захочет менять привычную жизнь? Но Ольга тоже влюбилась и сразу после оформления развода с мужем прилетела в Москву.
Игорь Крутой, Виктория Крутая (справа) и Саша Крутая (слева). Фото: соцсети
Они сыграли свадьбу, и Игорь написал песню, которая и сегодня вызывает бурю эмоций – «Я люблю тебя до слез». Дочь Ольги, Вику, Игорь воспитал как родную, дал девочке свою фамилию. Вика стала певицей, но в 2014-м, выйдя замуж, сделала перерыв в творческой карьере, решив посвящать все свое время семье.
В 2003 году у Ольги и Игоря родилась дочь Александра. Девушка живет в Америке и ведет достаточно закрытый образ жизни – информации о ней мало, поэтому порой появляются разные домыслы, не имеющие ничего общего с действительностью. В 2021 году композитор поделился с подписчиками радостью: Александра стала студенткой престижного Университета Майами.
Внебрачный сын и внук Игоря Крутого
Внебрачный сын Игоря Крутого – Яков. Фото: соцсети
В одном из выпусков передачи «Судьба человека» Игорь Крутой рассказал ведущему, Борису Корчевникову, о том, что у него есть внебрачный сын Яков. Знаменитый композитор старается участвовать в жизни Якова, потерявшего мать, помогает ему. В 2021 году у Якова Крутого родился сын, которого он назвал Игорем. Кроме внука Игоря, у композитора есть три внучки: Кристина и Маргарита – дочери сына Николая, и Деми-Роуз – дочь падчерицы Виктории.
Новые проекты и благородные поступки
Игорь Крутой в последнее время редко появляется в соцсетях. Известно лишь о том, что он продолжает сотрудничать с певцом Димашем. Кроме того, музыкант помогает тем, кто в этом нуждается, – при этом старается делать это тихо, не привлекая к своим благородным поступкам внимания прессы.
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Тем не менее, стало известно о том, что именно Игорь Крутой оплатил в 2022 году место на кладбище для безвременно ушедшего Юрия Шатунова, а также похороны бывшего солиста «Ласкового мая», потратив на это 3 миллиона рублей. Кроме того, Крутой вновь появился в числе членов жюри популярного шоу «Ты супер!», и поклонники надеются услышать еще много новых песен талантливого композитора.