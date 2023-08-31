Главные женщины Игоря Крутого: почему известного музыканта бросила первая жена

В 2015 году Игорь Крутой открыл Академию популярной музыки, в которой стали обучать вокалу, танцам и созданию музыки. Академия выпустила немало талантливых музыкантов. А в 2018 году поклонники увидели Игоря Яковлевича в составе жюри на телепроекте «Ты супер!», который представил канал НТВ.

Еще одним известным детищем композитора и продюсера стал конкурс «Новая волна». Именно там впервые на всю страну прозвучало имя молодого певца Димаша Кудайбергена, «раскрутиться» которому помог Крутой. Кроме того, Игорь Яковлевич отдал много сил и энергии проекту «Ты супер! 60+»: его увлекла мысль показать всей стране талантливых людей в возрасте, которым по разным причинам живется одиноко.

Награды и премии Игоря Крутого

За большие заслуги в области искусства в 1996 году Игорь Крутой получил звание народного артиста РФ, ему присуждены Премия Ленинского комсомола и Премия МВД России. Музыкант удостоен ордена Дружбы, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Кроме того, Крутому вручили казахстанский орден «Достык» II степени и орден Александра Невского.

Заработки Игоря Крутого

Помимо музыкальной и продюсерской карьеры, Игорь Крутой занимается параллельно еще одним бизнесом – строительным. Он успешно инвестирует в московский рынок недвижимости. Несколько лет его годовой доход, по данным из открытых источников, составлял не менее 6 миллионов долларов в год.

Уже довольно давно Игорь Крутой с семьей живет на две страны – работает в России, свободное время проводит с семьей в США, где у него имеются апартаменты площадью 500 кв. метров в элитном жилом комплексе. По данным СМИ, квартира Крутого оценивается примерно в 48 миллионов долларов. Кроме того, известно о его апартаментах в Монако.

Тяжелая болезнь

В начале 2000-х Игорь Крутой на некоторое время исчез с экранов. Виной тому был не только конфликт с руководством Первого канала, но и тяжелая болезнь, последствия которой еще долго бросались в глаза: при росте 176 см композитор, прежде весивший 80 кг, сильно похудел и осунулся.

Крутой решил отправиться на лечение в одну из самых престижных клиник США и после нескольких операций почувствовал себя лучше, а затем смог вернуться к любимой работе.

Первая жена – Елена – и сын Николай

