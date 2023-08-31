Из региональной журналистики в федеральный топ: как Мария Ситтель попала на телевидение, стала ведущей «Вестей» и от кого родила пятерых детей

Мария Ситтель родилась 9 ноября 1975 года в Пензе. Отец Эдуард Ситтель, немец по национальности, занимался бизнесом, мать Лариса Ситтель, имеющая еврейские корни, воспитывала детей и вела хозяйство – вскоре после появления Маши у родилась еще одна дочь, Анна.
Мария училась в не очень благополучной школе, но всегда стремилась к знаниям и была отличницей. В старших классах родители перевели ее в специализированный медицинский лицей, и девочка колебалась со своей будущей профессией.
«В какой-то момент я решила, что непременно стану сыщиком, потом – патологоанатомом... Но самой большой моей мечтой тогда было стать хирургом-ортопедом...» – вспоминала телеведущая.
В итоге она поступила в Самарский мединститут, где проучилась один курс. Затем вернулась в Пензу и продолжила обучение в Пензенском педагогическом университете, выбрав химико-биологический факультет.
В вузе Мария участвовала в студенческой жизни и вместе с одногруппниками сняла программу для местного телевидения. Получилось удачно, опыт показал, что камера ее любит.
С дипломом химбиофака Ситтель вновь поступила в вуз, на этот раз чтобы стать экономистом, во Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Но это ей не пригодилось, да и вообще ни по первому, ни по второму образованию работать Марии не довелось.
Региональное телевидение
После студенческого телевизионного опыта в 1997 году Ситтель на местном телеканале «Наш дом» получила от главного редактора предложение работать на ТВ. Она согласилась, став ведущей передачи «Музыкальный сувенир». А через полгода ей доверили более серьезные вещи – новости на телеканале «Экспресс».
Мария Ситтель на пензенском телевидении. Кадр из программы «Семейные ценности» / «Россия 1»
Спустя год работы ведущей Ситтель заметили на телерадиокомпании «Пенза» и пригласили работать туда. Мария не задумываясь приняла своего рода такой карьерный рост.
А там и известность пришла – Марию стали узнавать на улицах, поскольку она трудилась едва ли не на главном региональном канале. Через два года слава о талантливой журналистке дошла до федерального телевидения, с ней связался гендиректор ВГТРК, который предложил должность ведущей новостной программы «Вести» на канале «Россия 1».
Мария Ситтель на съемке. Фото: соцсети
Одновременно Машу позвали на НТВ, и девушка сходила туда на собеседование. Стоя на перепутье, она долго не могла решить, какой канал выбрать. В итоге послушала сердце и отправилась на «вторую кнопку».
Федеральное телевидение
Карьера на федеральном телеканале у Ситтель началась с 2001 года. Сначала она вела дневные выпуски «Вестей», три месяца стажировалась усердно и изучала, кто есть кто во власти, поскольку до этого не знала никого. Было сложно, но Ситтель смогла доказать, что находится на своем месте заслуженно.
Мария Ситтель в программе «Вести» в 2006 году. Кадр из программы
Через три года Мария уже вела вечерние, итоговые «Вести». В том же году стала трудиться на «Радио России» ведущей передачи «Особое мнение». А в 2005-м стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая новостей.
Мария Ситтель и Дмитрий Киселев в программе «Вести». Кадр из программы
В 2006 году Ситтель в паре с Дмитрием Киселевым работала в студии расширенного новостного выпуска, с Эрнестом Мацкявичусом ежегодно проводила «Разговор с Владимиром Путиным», в ходе которой модерировала беседу президента с россиянами, с 2009-го вела программу «Специальный корреспондент». Затем произошел длительный декретный отпуск, и в 2017 году теледива вернулась на работу.
Сначала Ситтель провела «Новогодний огонек», а спустя полгода вновь стала вести вечерние «Вести».
Другие проекты
В 2006 году Ситтель ростом 180 см и весом 64 кг приняла участие в телепроекте «Танцы со звездами» на «России 1». Пару ей составил призер чемпионата мира по латиноамериканским танцам Владислав Бородинов. Тандем блестяще выступал от выпуска к выпуску, в итоге они стали победителями сезона и в 2007 году выступали на танцевальном «Евровидении», заняв седьмое место.
Мария Ситтель и Владислав Бородинов. Кадр из программы
Во время многолетнего перерыва Ситтель без дела не сидела. Помимо материнства, она осваивала новую должность – педагога и руководителя образовательных проектов в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино».
В 2018 году Ситтель совместно с другими телеведущими и журналистами вошла в состав жюри конкурса «ТЭФИ-Регион».
Личная жизнь
Свою личную жизнь Ситтель тщательно скрывала всегда. Являясь представителем публичной профессии, она по сей день не завела страничек в соцсетях и сторонится разговоров о своей семье. Между тем, известно, что первый раз замуж Ситтель вышла еще в студенчестве.
Мария Ситтель с дочкой Дарьей. Фото: соцсети
В 1995 году у Марии родилась дочка Дарья. С мужем они вскоре развелись, ни кто он был по профессии, ни даже имя его неизвестны. Когда нужно было переезжать в Москву, телеведущая оставила дочку с родителями и забрала к себе, как только встала на ноги в столице. Дочка отучилась на медика в МГУ.
Мария Ситтель с дочкой Дарьей и мужем Александром Терещенко. Фото: Global Look Press
В 2006 году Ситтель на отдыхе познакомилась с бизнесменом Александром Терещенко. Роман из курортного перерос в настоящий, через 2 года он сделал ей предложение. В 2009 году пара сыграла скромную свадьбу в узком семейном кругу.
Первый совместный сын у Марии и Александра появился в 2010 году. Через два года аист снова заглянул в семью, с мальчиком Саввой. Через год родился третий сын, Николай.
Мария Ситтель с детьми. Фото: соцсети
В 2016 году Мария стала мамой в пятый раз. Теперь она подарила мужу дочку Екатерину. Родители переехали к ней в Москву, в большое семейное гнездо.
Карьера сегодня
Сегодня Ситтель продолжает трудиться на «России 1», преподает в Школе «Останкино», занимается домом и семьей. Все чаще она ведет с Дмитрием Губерниевым различные мероприятия офлайн, а также выезжает с мастер-классами и лекциями в разные города России.