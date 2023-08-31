Из региональной журналистики в федеральный топ: как Мария Ситтель попала на телевидение, стала ведущей «Вестей» и от кого родила пятерых детей

Мария Ситтель родилась 9 ноября 1975 года в Пензе. Отец Эдуард Ситтель, немец по национальности, занимался бизнесом, мать Лариса Ситтель, имеющая еврейские корни, воспитывала детей и вела хозяйство – вскоре после появления Маши у родилась еще одна дочь, Анна.

Мария училась в не очень благополучной школе, но всегда стремилась к знаниям и была отличницей. В старших классах родители перевели ее в специализированный медицинский лицей, и девочка колебалась со своей будущей профессией.

«В какой-то момент я решила, что непременно стану сыщиком, потом – патологоанатомом... Но самой большой моей мечтой тогда было стать хирургом-ортопедом...» – вспоминала телеведущая.

В итоге она поступила в Самарский мединститут, где проучилась один курс. Затем вернулась в Пензу и продолжила обучение в Пензенском педагогическом университете, выбрав химико-биологический факультет.

В вузе Мария участвовала в студенческой жизни и вместе с одногруппниками сняла программу для местного телевидения. Получилось удачно, опыт показал, что камера ее любит.

С дипломом химбиофака Ситтель вновь поступила в вуз, на этот раз чтобы стать экономистом, во Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Но это ей не пригодилось, да и вообще ни по первому, ни по второму образованию работать Марии не довелось.

Региональное телевидение

После студенческого телевизионного опыта в 1997 году Ситтель на местном телеканале «Наш дом» получила от главного редактора предложение работать на ТВ. Она согласилась, став ведущей передачи «Музыкальный сувенир». А через полгода ей доверили более серьезные вещи – новости на телеканале «Экспресс».