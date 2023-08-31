Модель, бизнесвумен и любимая жена: как Аурелия Алехина смогла покорить красавца-актера Станислава Бондаренко

Будущая жена артиста Станислава Бондаренко перебралась в столицу и всеми силами цеплялась за возможность основаться в огромном мегаполисе.
Детство и юность
В одних источниках говорится, что Аурелия родилась
21 октября 1985 года в Норильске. Однако в программе «Давай поженимся!» Алехина рассказала, что ее родина – Северная Осетия. Образование Алехина получила в Курском филиале Российского государственного социального университета.
Алехина в одних социальных сетях указывает, что получила образование в сфере гостиничного дела и туризма, в других – по специальности менеджмента на факультете социальных наук. А еще Аурелия прекрасно владеет иностранным языком. Поэтому ей приписывают образование переводчика.
Аурелия Алехина. Фото: соцсети
Карьера и бизнес
Когда Аурелия совмещала подработку в турагентстве с учебой, бабушка Алехиной помогла девушке принять участие в конкурсе красоты.
Так Аурелия стала второй вице-мисс. Алехина стала работать еще и моделью. Но такая профессия Аурелии пришлась не по вкусу. Потому что кастинги сильно били по самооценке девушки.
В Москве Аурелия снимала квартиру с подругами. Тогда же ей предложили работать в библиотеке. Вначале модель согласилась, но позже ее начала угнетать такая монотонная работа.
Аурелия Алехина в юности. Фото: соцсети
Вскоре Аурелия уже управляла работой в Smoke Me Cafe и в столичном клубе Angelov Bar.
Далее Аурелия стала настоящей бизнесвумен и открыла свой бутик. Но стартап не «выстрелил». Вместо интересных и творческих занятий Алехина тонула в организационных вопросах. Однако у Аурелии появился опыт, который позже помог ей стать совладелицей онлайн-магазина с одеждой собственного пошивочного цеха.
Еще Алехина стала проводить онлайн-эфиры на тему моды, бизнеса и психологии.
Также Алехина открыла частный детский сад по франшизе. Туда ходят и дети Алехиной, и другие звездные малыши.
Помимо бизнеса, Аурелия продолжала улучшать модельную карьеру. И еще осваивала мастерство фотографии. Вместе с подругой Светланой Клаус Аурелия Алехина открыла фотостудию с несколькими залами.
Аурелия Алехина. Фото: соцсети
Личная жизнь
В студенческие годы Алехина была влюблена в однокурсника. Затем арт-директор строила отношения с партнером по бизнесу. В 2014 году пара распалась.
В 2016 году Аурелия Алехина появилась на программе «Давай поженимся!», она хотела серьезных отношений с актером Виталием Гогунским. Артист действительно выбрал Алехину, но ничего серьезного между ними не было.
Со своим будущим мужем Аурелия познакомилось благодаря фотографии на страничке тренера по мотоспорту. Актер Станислав Бондаренко увидел симпатичную девушку на снимках у наставника по спорту.
Он решил познакомиться с Аурелией, с которой у них оказалось много сходств. Уже осенью 2016 года на странице Стаса Бондаренко появились кадры с эффектной светловолосой девушкой.
Через семь месяцев после знакомства Станислав сделал предложение своей возлюбленной. И весной 2017 года пара просто расписалась. Алехина оставила свою фамилию.
Аурелия Алехина и Стас Бондаренко. Фото: соцсети
В ноябре 2017 года Аурелия родила дочку Алексу. А спустя два года в семье знаменитостей появилась еще одна девочка, которую назвали Микаэлой.
Стас Бондаренко и Аурелия Алехина с дочками. Фото: соцсети
Молодая мама делилась в своем микроблоге историями о характерах дочерей. Старшая наследница Аурелии – лидер, она занимается гимнастикой и уже отличается на соревнованиях. А младшая дочка Бондаренко оказалась очень доброй.