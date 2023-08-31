Модель, бизнесвумен и любимая жена: как Аурелия Алехина смогла покорить красавца-актера Станислава Бондаренко

Будущая жена артиста Станислава Бондаренко перебралась в столицу и всеми силами цеплялась за возможность основаться в огромном мегаполисе.

Детство и юность

В одних источниках говорится, что Аурелия родилась

21 октября 1985 года в Норильске. Однако в программе «Давай поженимся!» Алехина рассказала, что ее родина – Северная Осетия. Образование Алехина получила в Курском филиале Российского государственного социального университета.

Алехина в одних социальных сетях указывает, что получила образование в сфере гостиничного дела и туризма, в других – по специальности менеджмента на факультете социальных наук. А еще Аурелия прекрасно владеет иностранным языком. Поэтому ей приписывают образование переводчика.