Любила математику, но оказалась на сцене КВН: кто такая Елизавета Гончарова

Ее могли путать с мальчиком, но яркая девушка доказала, что она – сочетание женственности и силы в одном флаконе.

Детство и юность

Елизавета Гончарова родилась 4 мая 2001 года в Москве. Как и ее родители, Лиза с ранних лет обожала точные науки. Ей даже пророчили математическую карьеру. Она хорошо показывала себя на олимпиадах по этому предмету. Лиза училась в центре «Математушка» и закончила курс с высокими баллами.

И в 2019 году Лиза Гончарова поступила в аэрокосмический институт МАИ на специальность «Биотехнические системы и технологии».