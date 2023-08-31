Любила математику, но оказалась на сцене КВН: кто такая Елизавета Гончарова

Ее могли путать с мальчиком, но яркая девушка доказала, что она – сочетание женственности и силы в одном флаконе.
Детство и юность
Елизавета Гончарова родилась 4 мая 2001 года в Москве. Как и ее родители, Лиза с ранних лет обожала точные науки. Ей даже пророчили математическую карьеру. Она хорошо показывала себя на олимпиадах по этому предмету. Лиза училась в центре «Математушка» и закончила курс с высокими баллами.
И в 2019 году Лиза Гончарова поступила в аэрокосмический институт МАИ на специальность «Биотехнические системы и технологии».
Елизавета Гончарова за уроками. Фото: соцсети
Несмотря на любовь к царице наук, Лиза обожает и творческие занятия. Гончарова играет в шахматы, на гитаре и еще танцует. В 2020 году Лиза выступала в танцевальной группе Growl. Команда Гончаровой исполняет каверы на хореографию азиатских артистов и размещает их в социальных сетях.
Елизавета Гончарова с танцорами Growl. Фото: соцсети
КВН
В университете Лиза стала не только грызть гранит науки, но и участвовать в творческой самодеятельности. Ее привлекло искусство юмора.
В 2020 году однокурсник Лизы Гончаровой Алексей Достанко основал команду КВН «Гагарин, я вас любила». Название получилось благодаря одноименной песне группы «Ундервуд».
Команда участвовала в низших студенческих лигах. На первой игре Лиза Гончарова отвечала лишь за звук. Но постепенно девушка влилась и сама стала играть на сцене.
Дмитрий Логинов и Елизавета Гончарова на сцене КВН в «Сборной МАИ». Фото: соцсети
У Лизы прежде не было опыта в подобных мероприятиях, но Гончарова уверенно держалась на сцене. Не смущал Елизавету и мужской коллектив.
Команда «Гагарин, я вас любила» участвовала в региональных турнирах. Об этом жизненном этапе Гончарова вспоминает только с теплотой. Команда поддерживала Лизу. Так у Гончаровой появилась новая семья.
Елизавета Гончарова со своими коллегами по КВН. Фото: соцсети
В 2022 году Гончарова оказалась в постоянном составе «Сборной МАИ». Вместе с Алексеем Достанко, Евгением Городницким стала лидером команды.
Вначале Гончаровой приходилось объяснять, что она девочка. Поскольку Лиза коротко стригла волосы и не носила женскую одежду на сцене. Но потом миниатюрная внешность Гончаровой стала ее фишкой.
А в августе 2022 года Елизавета Гончарова с командой выиграли «Большой КиВиН в светлом».
Елизвета Гончарова. Фото: кадр из программы КВН на Первом канале
Личная жизнь
Елизавета скрывает свою личную жизнь. Большинство ее личных аккаунтов в социальных сетях закрыты. А еще Гончарова шифруется под никнеймами Deku и River GT.